EA FC 25 Ultimate Team: 5 consejos para una temporada exitosa

Por lo tanto, hay que asegurarse de que haya vínculos entre los distintos jugadores del equipo en cuanto a su origen, liga o club. Por último, otro dato importante: ya no hay vínculos entre los jugadores para garantizar una mejor química. Esto significa que ya no es importante que los jugadores del mismo club o liga jueguen uno al lado del otro para optimizar la química. Basta con que ambos estén en la misma alineación. Así, un extremo izquierdo y un lateral derecho del mismo club también pueden mejorar la química.

Los Squad Building Challenges son una parte importante de EA FC 25 Ultimate Team. En un SBC, puedes intercambiar jugadores de tu club por recompensas predeterminadas. Estas pueden consistir en jugadores o packs. Mientras que un pack te da la oportunidad de probar suerte, las recompensas a jugadores como los SBC suelen ser una oportunidad única de conseguir al jugador que se oferta. Siempre son no canjeables y sólo están disponibles durante un periodo de tiempo determinado. Por lo tanto, la decisión de contratar un SBC para jugadores debe sopesarse detenidamente. Puedes comprobar el precio de un SBC de este tipo en sitios como