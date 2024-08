Ejercicios para bailar que te pondrán a tope

No te saltes el calentamiento

podría resultar un poco aburrido, rancio, insostenible. ¿Crees que estamos siendo exagerados? Imagina ir a tope en tu clase semanal de spinning sin los pesados sonidos de la EDM para ahogar los llantos y gruñidos a tu alrededor. O a Rocky Balboa subiendo esos famosos escalones con algo que no sea la conmovedora banda sonora de Bill Conti. No vale la pena pensar en ello.

© Jump to the Beat

Veronika Polakova, de Jump to the Beat

, una competición abierta a todos, que acoge por igual a los que bailan y a los que no, a los fans de la música house y a los hiphoperos, hemos pedido a la instructora de fitness que nos guíe a través de los mejores entrenamientos

Red Bull Dance Your Style

Seguro que es un ejercicio que todo el mundo conoce, pero si consigues mantener la forma y la columna erguida, le sacarás mucho más partido. "Pero sea cual sea el estiramiento que elijas, tómate tu tiempo", subraya la instructora de fitness de origen eslovaco. Es muy importante no precipitarse cuando se trata de un entrenamiento de alta intensidad".

"A nadie le gustan las flexiones, porque son muy duras, pero cuanto más las hagas, más naturales te parecerán", dice Veronika. "Asegúrate de que la espalda está plana y de que presionas bien la barbilla contra el suelo. Baja constantemente hasta que los codos formen un ángulo de 90 grados o menor, manteniendo los codos hacia atrás, haz una ligera pausa y luego empuja hasta que vuelvas a estar en la misma posición. El objetivo es que todo tu cuerpo se mueva hacia arriba y hacia abajo, no sólo el torso y la cabeza. Las manos deben estar separadas a la anchura de los hombros, a la altura del pecho, y si quieres centrarte en los tríceps, basta con que acerques las manos. En definitiva, este ejercicio aumentará tu resistencia general al tiempo que desarrolla la musculatura de la parte superior del cuerpo. Utilizando tu propio peso corporal, puede aplicarse directamente a la danza".

"Es un ejercicio muy bueno para fortalecer los glúteos", afirma Veronika. "Cuando estás tumbada y levantas las caderas en el aire, también hay muchos aspectos positivos para la columna vertebral, y además trabajarás el tronco y los abdominales. Recuerda ser paciente. Puede que no veas cambios de inmediato, pero con el tiempo te volverás más fuerte y flexible gracias a las elevaciones de cadera tumbado, lo que ayudará a tu cuerpo a sinergizar perfectamente.

Veronika Polakova, fundadora de Jump to the Beat

Hacer sprints sobre el terreno es una forma estupenda de mantenerse en forma sin salir de casa. Y en lugar de hacer simples series y repeticiones, ¿por qué no sincronizarlo con la música, lanzando algunas rodillas altas o elevando tu esfuerzo cuando suene el estribillo?

