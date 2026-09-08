Los ingenieros de Oracle Red Bull Racing siguen estrujándose el cerebro para buscar el "más difícil todavía". Los retos automovilísticos más sencillos, cuando entra un juego un monoplaza de Fórmula 1, se vuelven realmente complejos. Y ahí es donde diseñadores, ingenieros y mecánicos tienen que estrujarse el cerebro para cumplir el desafío.

Sobre la arena del desierto, sobre el hielo, en un rascacielos a 210 metros de altura, en un vuelo de gravedad cero... Y la última hazaña, aprovechando que la F1 llega a MADRING, soltando un RB8 por los túneles del Metro de Madrid . Echemos un vistazo a algunos lugares más extraños en los que los bólidos de la F1 han demostrado de lo que son capaces.

01 Un RB8 sobre raíles por el Metro de Madrid

Escasos días antes de la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 de la Comunidad de Madrid , Oracle Red Bull Racing calzó su RB8 de 2012 (Sebastian vettel y Mark Webber) con ruedas de tren y lo puso a circular por las vías del Metro de Madrid. Un reto de ingeniería, diseño y pilotajes, que contó con las manos del piloto de F1 y Red Bull Air Race Patrick Friesacher.

Red Bull Racing mete su RB8 en el Metro de Madrid © Red Bull Content Pool Patrick Friesacher © Red Bull Content Pool El GP de F1 Comunidad de Madrid en Madring © Red Bull Content Pool Oracle Red Bull Racing Pepe Jeans © Red Bull Content Pool Metro de Madrid: Destino Madring © Red Bull Content Pool Red Bull Sobre Raíles: entre bambalinas © Red Bull Content Pool Los ingenieros de Red Bull Racing y operarios del Metro de Madrid © Red Bull Content Pool Un F1 de Red Bull en el Metro de Madrid © Red Bull Content Pool

02 Helipuerto Al Arab - Dubai, Emiratos Árabes Unidos

David Coulthard en el helipuerto del Burj Al Arab © Red Bull Content Pool

Red Bull Racing decidió hacer trompos con el bólido RB9 de F1 de 750 CV a 210 metros de altura.

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Echa un vistazo a la proeza de David Coulthard.

1 minutos El Infiniti Red Bull Racing en el Burj Al Arab Imagen del Infiniti Red Bull sobre el helipuerto de Burj Al Arab.

No hace falta decir que estaba a 210 metros de altura…

03 Un Pit Stop con gravedad cero

En este caso, Red Bull Racing utilizó el RB1 de 2005, el más compacto de todo su catálogo de monoplazas, y lo subieron a bordo de un avión Ilyushin II-76 MDK, que se utiliza para el entrenamiento de cosmonautas.

11 minutos Entre bastidores: la parada en boxes Zero-G No te pierdas cómo Aston Martin Red Bull Racing logró una parada en boxes en gravedad cero.

Dentro de la nave se instaló un set a medida que imitaba el box de la escudería de F1. Durante una semana, la nave realizó una serie de vuelos en forma de parábola (subida en ángulo de 45º y caída formando un arco de otros 45º), dando al equipo un periodo de ingravidez de 22 segundos antes de la siguiente subida.

"Tú sujetas el volante, tú la rueda y nosotros cogemos el coche" © Denis Klero No esperes demasiado que se irá volando © Denis Klero Aquí todo flota © Denis Klero Will somebody hang onto the car... © Denis Klero Ven a volar con Red Bull Racing © Denis Klero Quedarse quieto es más fácil decirlo que hacerlo © Denis Klero Se requiere cierta coordinación para hacer una parada en boxes sin gravedad © Denis Klero Eso parece divertido © Denis Klero Los mecánicos en el techo es una forma inusual de cambiar las ruedas © Denis Klero El equipo de carreras Aston Martin Red Bull se prepara para la ingravidez © Denis Klero Esta no fue una parada en boxes para estómagos débiles © Denis Klero

04 Por el desierto Wadi Rum y Petra

1 minutos Red Bull Racing F1 Show Car Run- Jordan Coulthard conduce a través del desierto de Wadi Rum como parte del último viaje del F1 Car Show.

David Coulthard y el RB7 protagonizaron uno de los Show runs más espectaculares de Red Bull Racing, pilotando su F1 por las arenas y los desfiladeros de Wadi Rum y Petra, en Jordania.

05 Un lago helado - Quebec, Canadá

En un lago helado © Red Bull Content Pool

En 2013, durante el último año de dominio de Red Bull Racing y Sebastian Vettel en la F1, el equipo decidió enfriar un poco el ambiente.

Sébastien Buemi, el piloto de Toro Rosso, se puso su ropa interior térmica y realizó una demostración con el STR1 de 10 cilindros y motor Cosworth en un lago de Quebec.

2 minutos F1 sobre hielo en Canadá Un espectáculo increíble. Sébastien Buemi rueda con un bólido de F1 sobre un lago helado en Quebec.

El coche llevaba neumáticos Bridgestone Potenza con 420 clavos de tungsteno en los neumáticos delanteros y 588 en los traseros, cada uno de ellos incrustado en una carcasa de aluminio.

06 Red Bull Racing frente a un equipo de rugby - Farleigh House, Somerset

Daniel quedamando rueda frente la melé © Olaf Pignataro/Red Bull Content Pool

Prost y Senna, Hunt y Lauda, Hill y Schumacher, Hamilton y Vettel… Daniel Ricciardo y el equipo Bath Rugby Club.

¿Cómo?

En 2016 se quiso averiguar si un coche de F1 era más potente que un equipo de rugby de ocho jugadores.

Daniel Ricciardo y el equipo de rugby © Olaf Pignataro/Red Bull Content Pool

Red Bull Racing llegó a Farleigh House con el RB8, dos veces campeón del mundo, para enfrentarse al equipo Bath de rugby de la primera división inglesa. Se trataba de un desafío de los hombres contra la máquina, el bólido de 1.000 CV y 831 kg pilotado por Daniel Ricciardo.

¿El ganador? Vamos a verlo…

1 minutos F1 vs equipo de rugby Daniel Ricciardo y Red Bull Racing contra el equipo Bath de rugby.