Un RB8 sobre raíles en el Metro de Madrid

Oracle Red Bull Racing nos había sorprendido colocando su F1 en los lugares más extraños y hostiles que éramos capaces de imaginar. Desde en helipuerto en la azotea de un rascacielos en Dubái, al desierto o la nieve, pasando por el Licoln Tunnel en Nueva York. Sin embargo, en el último reto ha vuelto a hacer historia adaptando el RB8 con el que Sebastian Vettel consiguió su tercer mundial consecutivo, para que pueda circular por raíles y meterlo en los túneles del Metro de Madrid.

El desafío tiene un doble significado. Por un lado, la capital de España se prepara para acoger el Gran Premio de Fórmula 1 Comunidad de Madrid y, por otro, MADRING es el primer circuito en la historia del Campeonato del Mundo de automovilismo que tiene una parada de metro en su misma puerta.

Max Verstappen reacciona al vídeo de Oracle Red Bull Racing On Rails :

01 Un monoplaza de F1 sobre raíles

Un F1 con ruedas de tren © Red Bull Content Pool

El propio concepto ya suponía una primera dificultad, calzar al RB8, que en su día pilotaron Sebastian Vettel y Max Webber, con unas ruedas de tren para que pudiera circular por lo raíles con su propia propulsión.

Red Bull Racing mete su RB8 en el Metro de Madrid © Red Bull Content Pool Patrick Friesacher © Red Bull Content Pool El GP de F1 Comunidad de Madrid en Madring © Red Bull Content Pool Oracle Red Bull Racing Pepe Jeans © Red Bull Content Pool Metro de Madrid: Destino Madring © Red Bull Content Pool Red Bull Sobre Raíles: entre bambalinas © Red Bull Content Pool Los ingenieros de Red Bull Racing y operarios del Metro de Madrid © Red Bull Content Pool Un F1 de Red Bull en el Metro de Madrid © Red Bull Content Pool

En las primeras pruebas realizadas por el equipo de Álvaro Rey, CEO y director de diseño de Andtonic, intentaron adaptar unas ruedas de tren. Sin embargo, al montarlas en el monoplaza, los ingenieros de Red Bull Racing se dieron cuenta de que cada llanta pesaba 50 kilos más que las ruedas originales del coche, lo que podía poner en riesgo su estructura pero sobre todo, las suspensiones y el chasis a la hora de acelerar, frenar o afrontar curvas.

Así que los técnicos del equipo de F1 y los diseñadores tuvieron que estrujarse el cerebro para crear unas ruedas que tuvieran un peso similar a las originales. La solución que se les ocurrió fue crear unas nuevas ruedas mecanizadas a partir del buje original, con lo que se elimina casi dos tercios del peso. La báscula termina marcando 29 kg. ¡Primer reto superado! Pero el problema ahora es que había que fabricar las cuatro llantas desde cero y casi no había tiempo. Tocaba correr.

Ahora la dificultad es que el monoplaza de F1, con 750 CV de potencia, pueda circular sobre los raíles. Para no romper el RB8, realizan una primera prueba con un kart. Cuando se confirma que es posible, se lleva a cabo una prueba real, ya con el coche de Oracle Red Bull Racing. ¡Funciona!

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El resto ya forma parte de la historia de la F1 y de Madrid...

02 El coche elegido para el reto

Un RB8 sobre raíles © Red Bull Content Pool

El vehículo elegido para la ocasión es el RB8, el monoplaza con el que Sebastian Vettel consiguió su tercer título de campeón del mundo de pilotos y otras dos victorias de GP a manos de Mark Webber.

Red Bull Racing RB8 Motor Renault RS27-2012 V8, 2.400 cc Potencia 750 CV a 18.000 rpm

El monoplaza, un 8 cilindros en V de 2.400 cc, alcanza una potencia máxima de 750 caballos a un régimen de 18.000 revoluciones por minuto. Algo que en un circuito es una clara ventaja, y de ahí los éxitos de Vettel, pero que puesto sobre raíles supone un problema que exigió a los ingenieros de Red Bull Racing estrujarse el cerebro para encontrar una solución que no acabara con el coche destrozado.

Patrick Friesacher: de la F1 a la Red Bull Air Race... y al metro de Madrid © Red Bull Content Pool

03 Patrick Friesacher: por tierra y aire

El piloto elegido para la ocasión fue Patrick Friesacher (Wolfsberg, Carintia, Austria, 1980) que llegó a la Fórmula 1 en 2005 recalando en el equipo Minardi, que posteriormente pasaría a manos de Red Bull y se transformaría en Scuderia Toro Rosso. Con Minardi, Friesacher disputó 11 grandes premios.

Más tarde, entre 2014 y 2016 y ya reconvertido en piloto de velocidad aérea, estuvo participando en la Red Bull Air Race como piloto del Demo Tea, realizando vuelos de exhibición, demostraciones técnicas y rodaje de contenidos. Actualmente es piloto de pruebas y atleta Red Bull.

En la playa © Red Bull Content Pool En el Lincoln Tunnel © Red Bull Content Pool A 5.600 metros de altitud © Red Bull Content Pool En el salvaje oeste © Red Bull Content Pool En un lago helado © Red Bull Content Pool Atasco en Londres © Mark Thompson/Getty Images En una carrera de Autos Locos © Leo Francis/Red Bull Content Pool