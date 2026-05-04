GP de Miami: el momento de Max Verstappen del que todo el mundo habla

El Gran Premio de Miami se convirtió en un caos casi inmediatamente después de la salida, pero fue Max Verstappen quien protagonizó la escena que todo el mundo no ha dejado de hablar.

Saliendo desde la segunda posición de la parrilla, justo por detrás del ganador Kimi Antonelli, Verstappen arrancó limpiamente. Pero apenas unos segundos después de apagarse los semáforos, el piloto neerlandés perdió el control del coche en las primeras curvas y trompeó en medio de un pelotón compacto.

De algún modo, el piloto de Oracle Red Bull Racing logró mantener el coche bajo control y evitar un incidente mayor que podría haber acabado con su carrera en ese mismo instante.

Verstappen mantiene el control en una situación imposible

Rodeado de coches, Verstappen completó un giro de 360 ​​grados, evitando el contacto y el desastre en un momento que incendió las redes sociales. “El único de la parrilla capaz de salvar eso”, comentaba un usuario en el vídeo publicado por la cuenta oficial de la F1 tras la carrera. “Max sostuvo la carrera él solo. Si no hubiera estado corriendo, habría sido la carrera más aburrida”, añadía otro.

Verstappen asumió la responsabilidad del trompo, provocado por él mismo, a través de la radio del equipo, disculpándose. Más tarde, en declaraciones al medio austriaco ORF tras la carrera, explicó el incidente: “Sí, cometí un error. Perdí la parte trasera e hice un 360. Fue una pena, claro, pero al final también soy humano”.

La notable remontada de Verstappen: del trompo al P5 en Miami

Aunque el trompo relegó a Verstappen hasta la novena posición, la carrera estaba lejos de haber terminado para el cuatro veces campeón del mundo . Cuando un Safety Car salió a pista tras un accidente de su compañero Isack Hadjar , Verstappen apostó por montar neumáticos duros antes de tiempo, reincorporándose casi al fondo del grupo, en 16ª posición.

A partir de ahí, el neerlandés activó el modo remontada. Recortando posiciones con precisión en el exigente trazado urbano de Miami, volvió a meterse de lleno en la pelea por el podio.

El ganador Kimi Antonelli abraza a Verstappen tras el GP de Miami © Getty Images/Red Bull Content Pool

Sin embargo, la estrategia tuvo un precio. El largo stint con los neumáticos duros empezó a pasar factura en las vueltas finales y, pese a defenderse con uñas y dientes, Verstappen cruzó la meta en quinta posición.

“Ha sido una carrera muy movida”, explicó Verstappen tras bajarse del coche. “Por desgracia, en la primera vuelta perdí la parte trasera y trompeé en la segunda curva, una pena. Logré recuperarlo bien, pero luego tocó gestionar y minimizar la pérdida de tiempo”.

A pesar de quedarse fuera del podio, Verstappen sacó conclusiones positivas del rendimiento global y la evolución del equipo: “Sin duda, hemos ganado algo de rendimiento, lo cual es muy prometedor. En general, ha sido un fin de semana positivo y es bueno volver a estar en la pelea. El coche está en proceso de desarrollo y seguimos trabajando, intentando mejorar, así que vamos en la dirección correcta”.

Resultado del Gran Premio de Miami 1 Mercedes Puntos 25 2 McLaren Puntos 18 3 McLaren Puntos 15 4 Mercedes Puntos 12 5 Oracle Red Bull Racing Puntos 10 Clasificación Piloto Equipo Puntos 1 Mercedes 25 2 McLaren 18 3 McLaren 15 4 Mercedes 12 5 Oracle Red Bull Racing 10