¿Ha superado Max Verstappen el nuevo sistema híbrido de la F1?

Con la nueva normativa de la F1, la energía eléctrica pasa a representar una parte mucho mayor del rendimiento total del coche, lo que significa que la recuperación y el despliegue de energía serán decisivos en cada vuelta. Con el arranque de la temporada 2026, Max Verstappen ya ha empezado a mostrar cómo se está adaptando a estos cambios.
01
Ha llegado la nueva era de la Fórmula Uno
Desde esta temporada, los coches de Fórmula Uno dependen mucho más de la energía eléctrica, lo que obliga a los pilotos a gestionar con enorme precisión la energía durante toda la carrera.
La batería sigue necesitando recargarse. Como ocurre en los coches de calle, la mayor parte de esa recarga se produce en las frenadas, cuando se recupera la energía que de otro modo se perdería. Pero la aceleración a la salida de las curvas también juega un papel importante, ya que el motor girando a altas revoluciones permite que el sistema eléctrico genere energía adicional. Y fue ahí donde Verstappen detectó una oportunidad.
02
Cambiar de marcha, la clave del éxito
La marcha utilizada en una curva determina lo rápido que un piloto puede acelerar a la salida, un principio que cualquier piloto conoce bien. Pero el cuatro veces campeón del mundo vio una ventaja adicional. Durante los test de pretemporada en Baréin, Verstappen adoptó un enfoque distinto en las curvas lentas, como la curva 10, reduciendo hasta primera mientras la mayoría de los pilotos permanecía en segunda.
Esta técnica le permite salir de las curvas con el motor a más revoluciones, lo que hace que la batería se recargue más rápido y que la potencia eléctrica pueda desplegarse antes en la recta. Con los pilotos alternando entre los modos Boost y Recharge, la ventaja puede ser significativa: recargas más rápidas, más tiempo con toda la potencia disponible y menos necesidad de levantar el pie y dejar rodar el coche para ahorrar energía.
03
Un coche en el que puedes confiar
El Oracle Red Bull Racing RB22 es el primer monoplaza del equipo impulsado por un nuevo motor desarrollado junto a Ford. El fabricante estadounidense aportó su experiencia en sistemas híbridos, produjo componentes clave e introdujo nuevas técnicas de impresión 3D y software para acelerar el desarrollo y mejorar la precisión del simulador.
Todo ello abrió nuevas posibilidades para probar diferentes ideas, permitiendo a Verstappen experimentar con su concepto de “sobre-reducir” marchas y comprobar qué beneficios reales puede ofrecer. Sin embargo, no todo puede probarse únicamente en teoría.
Los test de pretemporada sugirieron que el enfoque funciona, aunque rodar a mayores revoluciones también implica un mayor estrés mecánico y un riesgo más alto de fallo. En el paddock se comenta que el RB22 —especialmente su motor— habría sido diseñado teniendo en cuenta esta estrategia para soportar esa carga extra. Si eso es realmente así está por verse, aunque Oracle Red Bull Racing es conocido por apostar por ideas técnicas audaces.
04
¿Cómo funcionó en Melbourne?
Un desafortunado accidente en la clasificación dejó a Verstappen saliendo desde la P20 en la primera carrera de la temporada, en Australia. Tras ganar cinco posiciones en la salida, fue remontando con eficacia a lo largo de la carrera hasta terminar finalmente sexto, firmando además la vuelta rápida y llevándose el voto al ‘Driver of the Day’.
“Las primeras vueltas fueron bastante caóticas y lo importante era mantenerse fuera de problemas”, explicó al final. “En general, el equipo hizo un gran trabajo: fue una buena remontada desde la P20 y seguiremos trabajando juntos para reducir la diferencia”.
A juzgar por lo visto, la táctica del neerlandés parece estar dando resultado, y será interesante ver cómo funciona cuando pueda luchar desde posiciones más adelantadas a medida que avance la temporada.