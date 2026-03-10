Cinco claves que deja el GP de Australia para la nueva F1 2026

Una nueva era de la F1 ha comenzado tras un Gran Premio de Australia que por momentos fue espectacular, emocionante y también frustrante. La categoría ha estrenado un nuevo conjunto de normas y reglamentos con el objetivo de mantener el deporte lo más relevante posible para la industria del automóvil, con el añadido de agitar la competición. ¿Funcionó? Bueno… vaya si la ha agitado.

01 Max Verstappen le saca partido

No es ningún secreto que a Max Verstappen no le gustan las nuevas reglas, y sus temores se confirmaron cuando un extraño problema técnico provocó que la parte trasera de su RB22 se bloqueara y lo hiciera trompear en clasificación justo cuando iniciaba su primera vuelta lanzada.

Eso lo obligó a salir desde la P20, pero recuperó cinco posiciones en la salida y atravesó el pelotón con el cuchillo entre los dientes hasta terminar finalmente sexto, marcando además la vuelta rápida por el camino. “Las primeras vueltas fueron bastante caóticas y solo teníamos que mantenernos fuera de problemas”, explicó al final. “En general el equipo hizo un gran trabajo: fue una buena remontada desde la P20 y vamos a trabajar juntos para cerrar aún más la brecha”.

Tercer clasificado: Isack Hadjar de Oracle Red Bull Racing © Getty Images / Red Bull Content Pool

Las señales más alentadoras fueron que Isack Hadjar colocó su RB22 como el tercer coche más rápido en clasificación y, aunque la carrera del joven francés terminó pronto por un fallo mecánico, se le vio muy cómodo al volante y como un prometedor compañero de equipo para Verstappen.

Y aunque el cuatro veces campeón del mundo no esté contento, seguirá exprimiendo el coche al máximo. “No me gusta complicarlo demasiado. Ya sea que tenga que conducir este coche, el del año pasado o incluso correr con un carrito de la compra, lo llevaré al límite. Así de simple”. ¿Carreras con carritos de la compra? Mejor no dar ideas a la FIA.

02 Las Flechas Plateadas vuelan

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team y George Russell llegaban a la carrera inaugural como claros favoritos y se marchan de Albert Park con el trofeo de ganador. Con Kimi Antonelli asegurando el 1-2, son puntos máximos para las Flechas Plateadas y Toto Wolff ya no parece un hombre lastrado por el efecto suelo.

El Mercedes también parece tratar muy bien a sus neumáticos y en clasificación daba la sensación de tener velocidad de sobra. El equipo pasó cinco años viendo cómo sus coches rebotaban por la pista mientras trataban de adaptarse a la era del efecto suelo, así que quizá ya tocaba un respiro. Ahora mismo, desde luego, se les ve muy cómodos y las diferencias de rendimiento podrían parecer enormes en China.

Isack Hadjar y Arvid Lindblad hacen una gran salida en el GP de Australia © Getty Images / Red Bull Content Pool

03 Arvid Lindblad parece un talento especial

El piloto británico firmó un debut fantástico: tras una sólida clasificación, siguió a los Ferrari hacia la cabeza en la primera vuelta e incluso rodó en P3 (durante unas cuantas curvas) antes de que Lewis Hamilton y Hadjar lo adelantaran de nuevo. Más adelante en la carrera no dudó en sacar los codos en su lucha con Ollie Bearman por posición y terminó octavo.

“Tengo mucho respeto por los pilotos veteranos de este deporte, pero tampoco voy a apartarme y regalarles el puesto”, dijo Lindblad. “Estoy aquí para luchar. Cuando estoy en el coche soy un competidor implacable y voy a pelear por cada centímetro que pueda ganar, y creo que eso se vio en la primera vuelta”.

Arvid Lindblad y Liam Lawson de Racing Bulls en el desfile de pilotos © Getty Images / Red Bull Content Pool

El VCARB03 quizá no tenga la velocidad punta en carrera del Audi o del Haas, pero ambos coches llegaron a meta y cuentan con pilotos muy capaces al volante. Esta podría ser una temporada fuerte para el equipo de Faenza.

Mientras tanto, Williams y Alpine se unirán a McLaren en la cola frente a Mercedes para averiguar exactamente por qué el motor de su equipo parece mucho más potente que los que suministran a sus clientes.

Breves datos sobre Albert Park Sabías... El único novato en 2026, Arvid Lindblad (Racing Bulls), nació en 2007, el mismo año en que Lewis Hamilton hizo su debut. Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer La curva 6 del Gran Premio de Australia debe su nombre a Hannah Schmitz, de Red Bull, y a Laura Mueller, de Haas.

04 Correr se siente “como Mario Kart”

Verstappen luchó desde atrás para sumar puntos cruciales © Getty Images/Red Bull Content Pool

Los pilotos están atravesando ahora mismo una pronunciada curva de aprendizaje con los nuevos coches, pero los aficionados están disfrutando del espectáculo porque los monoplazas son mucho más difíciles de manejar. El año pasado los pilotos tenían tanto agarre que podían tomar a fondo algunas de las secciones más complicadas de la F1, como Eau Rouge en Spa. Esta temporada, todo es un nuevo desafío.

Los coches tienen menos agarre y grandes picos de potencia eléctrica, lo que los hace mucho más difíciles de controlar. “El modo recta implica muchos otros problemas”, explicó Lando Norris . “Desaceleras muchísimo antes de las curvas, tienes que levantar el pie en todas partes para asegurarte de la batería esté al máximo. Si la batería está demasiado alta, también estás en problemas”.

Es como el champiñón en Mario Kart Charles Leclerc

Verstappen espera que el organismo rector, la FIA, y el promotor, Formula One Group, puedan encontrar compromisos en el nuevo reglamento que satisfagan tanto a los pilotos como al público: “Veamos qué podemos hacer. Espero que incluso durante este año podamos encontrar algunas soluciones diferentes para que sea más divertido para todos”.

Si no estás al volante, desde fuera todo parece fantástico. Las primeras 20 vueltas del Gran Premio de Australia fueron tremendamente entretenidas, con coches peleando por posición a lo largo de toda la parrilla. Charles Leclerc dejó atrás a Russell como si nada al adelantar a ambos Mercedes y comentó por radio a Ferrari: “Es como el champiñón en Mario Kart”, justo cuando tomaba el liderato. A partir de ahí se adelantaron y se volvieron a adelantar mientras Russell intentaba que sus ataques funcionaran.

Max Verstappen e Isack Hadjar en el desfile de pilotos © Getty Images / Red Bull Content Pool

También en la salida, el pobre Antonelli pareció quedarse parado durante varios segundos mientras lo superaban Hadjar, Hamilton, Norris y Lindblad, añadiendo aún más picante a la mezcla. Más atrás, Fernando Alonso voló a través del pelotón hasta entrar en posiciones de puntos antes de que su Aston Martin dijera basta.

Y, por supuesto, estaba Verstappen abriéndose paso desde el fondo en apenas unas pocas vueltas. Con el nuevo modo de adelantamiento y un gran botón de “boost” que sustituye al DRS, las peleas también son más fáciles de seguir. Puede que no sea perfecto, pero esta nueva era de la F1 tiene más lucha rueda con rueda.

05 El caos manda

Max Verstappen en el garaje del Gran Premio de Australia © Getty Images / Red Bull Content Pool

Los problemas mecánicos e incluso los accidentes se habían vuelto bastante raros en la F1, ya que los coches combinaban una gran fiabilidad con niveles de agarre extraordinarios. Pero la Fórmula 1 siempre ha sido un escaparate de tecnología nueva, y los abandonos también son un indicador de un deporte competitivo.

Hay años en que los boxes del Gran Premio de Australia pueden parecer un desguace cuando las flamantes máquinas de competición se rompen en su primera prueba exigente en pista. En 2008 solo seis coches llegaron a la meta, lo que pone en perspectiva los seis abandonos del domingo.

Mejor aún: ocho equipos sumaron puntos. Entre los equipos que terminaron fuera del top 10, Williams logró llevar ambos coches hasta la meta a pesar de haberse perdido gran parte de los test, y Sergio Pérez terminó la carrera para Cadillac, algo nada menor para el equipo más nuevo de la F1.

Aunque Aston Martin no llegó a la bandera a cuadros, Alonso mostró destellos de ritmo que deben de ser al menos un pequeño consuelo para el equipo de Adrian Newey después de tantas noches sin dormir tratando de tener el coche listo para competir.

06 ¿Qué nos espera?

Más emoción e imprevisibilidad para los aficionados, porque la siguiente cita es el Gran Premio de China y será un fin de semana con Sprint. Eso significa que los equipos solo tendrán una sesión de entrenamientos para pulir detalles… y hay bastantes.

Mercedes llegará rebosante de confianza, pero Albert Park no es un circuito típico de F1, algo que el Shanghai International Circuit sí es sin duda. Con sus largas rectas y grandes zonas de frenada, recuperar energía debería ser menos determinante, y eso podría facilitarle la vida a los coches. Además, las amplias escapatorias de Shanghái son más indulgentes.

Al ser un circuito más rápido, podría entrar en juego la Regla del 107% de la F1, algo que podría ser una mala noticia para los recién llegados Cadillac y para el frágil Aston Martin. La norma establece que la mejor vuelta de cada coche debe estar dentro del 107% del tiempo más rápido marcado en la Q1.

Hace más de una década que no se aplica, desde que los pilotos de HRT Pedro de la Rosa y Narain Karthikeyan no lograron clasificarse para el Gran Premio de Australia de 2012, pero las vueltas más rápidas crearán mayores diferencias en la parrilla y eso podría significar problemas para los equipos de atrás. Los equipos tienen mucho trabajo por delante y muy poco tiempo para hacerlo.