Arvid Lindblad, el nuevo niño prodigio del automovilismo indio

Las hazañas de Arvid Lindblad en las carreras de promoción le han valido innumerables elogios a lo largo de los años, hasta el punto de que muchos lo consideran un talento generacional.

El piloto, originario de Virginia Water, en Surrey (Inglaterra), comenzó a competir en monoplazas en 2022 y ascendió rápidamente por las categorías. En 2024 se convirtió en el piloto más joven en ganar una carrera de Fórmula 3 y al año siguiente repitió la hazaña al convertirse en el ganador más joven de una prueba de Fórmula 2.

Estas actuaciones sobresalientes le abrieron las puertas de la Fórmula Uno, la cima del automovilismo de monoplazas. Ahora, en su temporada de debut con Visa Cash App Racing Bulls, el joven de 18 años firmó un notable octavo puesto en su estreno en F1 durante el Gran Premio de Australia.

Lindblad impresiona en su debut en la F1 en Melbourne © Getty Images/Red Bull Content Pool

Del karting a los monoplazas

Lindblad debutó en competición en el campeonato nacional británico de karting con tan solo ocho años. Tras varios años de éxitos en el karting, principalmente en campeonatos británicos y europeos, dio el salto a los monoplazas en 2022.

En el primer vlog de su canal de YouTube , atribuye a sus padres, trabajadores incansables, haberle inculcado la determinación y la mentalidad combativa que lo han llevado hasta lo más alto del deporte.

El joven piloto fue muy popular entre los aficionados en Melbourne © Getty Images/Red Bull Content Pool

“Primero el trabajo. Sin atajos. Hay que luchar”, dice en la voz en off del vídeo. Y al hablar con él sobre sus padres y sus orígenes, vuelve a aparecer ese mismo sistema de valores.

“Vengo de un entorno multicultural y multirreligioso. Y eso está en el centro de lo que soy”, afirma Lindblad.

Su nombre completo —Arvid Anand Olof Lindblad— refleja esa identidad multicultural. Arvid y Olof son nombres heredados del lado sueco de su padre, mientras que Anand era el nombre de su abuelo materno, originario de Bihar, en la India.

Reconectar con sus raíces

Tras debutar con Visa Cash App Racing Bulls en Australia, Lindblad se convirtió en el tercer piloto de origen indio en competir en la Fórmula 1, siguiendo los pasos de Karun Chandhok y Narain Karthikeyan. Aunque nunca había vivido el automovilismo en la India, se ha propuesto conocer mejor su herencia india.

“Visité la India en diciembre de 2024. Fue mi primera vez en el país”, cuenta Lindblad. “Mi madre nació y creció en el Reino Unido, pero sus padres son del Punjab. Ambos son médicos; estaban estudiando en Delhi, donde se conocieron y se enamoraron. Después se mudaron al Reino Unido.

“No tenemos mucha familia en la India. Mi conexión con el país viene sobre todo de mis abuelos y de las historias sobre los lugares donde vivieron en Delhi. Así que cuando fui a la India pude ver los sitios donde mis abuelos pasaron su juventud. Fue una sensación un poco como de volver a casa, una conexión familiar”.

Durante sus dos primeras visitas a la India, Lindblad se propuso conocer el país todo lo posible, recorriendo lugares emblemáticos y probando su gastronomía.

Lindblad delante de la famosa Puerta de la India en Nueva Delhi © Focus Sports/Red Bull Content Pool Cuando llegué a la India, pude ver los lugares donde mis abuelos pasaron su juventud

“Hasta ahora he estado en Delhi, Agra y Jaipur en diciembre de 2024, y en Mumbai en diciembre de 2025”, explica. “Vi el Taj Mahal en Agra, el Fuerte del Tigre en Jaipur, la Puerta de la India y el memorial de Gandhi en Delhi. En Mumbai visité el Gateway of India y Marine Drive.

“Cuando estuve en Delhi el año pasado fue más una visita a museos, monumentos y lugares turísticos. Pero en Mumbai quería vivir la experiencia de cómo es realmente la vida en la India. Así que visitamos un mercado de ropa y un mercado de comida. Probé fire paan y vada pav.

“Para mí, el viaje de 2025 fue más sobre ese tipo de cosas. Quería experimentar la vida cotidiana. Sentir lo que es ser un indio en la India.”

Aunque probó algunas especialidades callejeras en Mumbai, Lindblad no es ningún desconocido de la comida india.

“He comido mucha comida india desde pequeño porque mis abuelos son muy tradicionales”, explica. “Llevaron su cultura y su estilo de vida al Reino Unido. Así que siento que nací dentro de la cultura india porque crecí comiendo la comida india de mi abuela; me encantan el rajma, el chapati y el dal. ¡Incluso intenté cocinarlos con mi abuela!

“También he participado en pujas en casa y he visitado el templo. Celebramos Diwali todos los años.”

Nacido y criado en Inglaterra, Lindblad solo habla un poco de hindi. Pero espera pasar más tiempo en la India para aprender a hablar hindi y punjabi con fluidez.

Una oportunidad llegó en marzo, cuando Lindblad viajó a Delhi para el Red Bull Moto Jam 2026. Antes del evento comentaba: “Va a ser increíble conducir un coche de Fórmula 1 por las calles de Delhi. Será todavía más especial para mí porque será mi primer showrun como piloto de Fórmula 1, y hacerlo en la India, con mi herencia y mi historia, es algo que me hace muchísima ilusión”.

Lindblad tuvo la oportunidad de llevar a la India un coche de F1 © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

La F1 en la India

Mientras Lindblad se centra en impresionar en su temporada de debut en la Fórmula Uno, también ha pensado en el futuro y en la posibilidad de que la F1 regrese a la India. La última vez que se celebró una carrera en el país fue en 2013, cuando Sebastian Vettel ganó en el circuito Buddh International Circuit.

“Sería increíble que la Fórmula Uno volviera a tener el Gran Premio de la India en el calendario. Evidentemente, por mi conexión con el país me encantaría correr aquí. Pero además, con la enorme cantidad de aficionados al automovilismo que hay en la India, se merecen tener el máximo nivel del deporte en su país”, afirma.

“Hace poco empecé a hacer vlogs sobre mi vida en YouTube y, por supuesto, publico con regularidad en Instagram. Cada vez que subo algo nuevo siempre recibo muchísimo apoyo de fans indios que me desean lo mejor.

“El vídeo cocinando con mi abuela tiene un montón de comentarios de gente que dice que le encanta que la llame nani, porque ellos también llaman así a su abuela. Las redes sociales han sido una forma fantástica de conectar con los fans indios del automovilismo y espero seguir contando con su apoyo”.

Por su parte, Lindblad lleva un pequeño pedazo de la India consigo en cada carrera.

“Evidentemente compito bajo la bandera británica. Pero estoy muy, muy orgulloso de mi herencia sueca e india”, añade Lindblad. “Me siento muy orgulloso de representar a Gran Bretaña, Suecia y la India cada vez que corro. Lo llevo conmigo a todas partes; por eso las tres banderas forman parte del diseño de mi casco, y seguirán estando ahí”.