El holandés Max Verstappen pilotando el Red Bull Ford RB22 de Oracle Red Bull Racing en la pista durante el tercer día de entrenamientos de F1 en el Circuito Internacional de Bahréin
© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

F1: concluyen los test de invierno antes del arranque de la temporada 2026

Con la temporada de F1 a punto de arrancar, el segundo test de Baréin fue la última ocasión para afinar monoplazas y unidades de potencia antes del debut en Melbourne.
Por Nelly Pluto-Prondzyńska
4 minutos de lecturaPublished on

Esta historia es parte de

Max Verstappen

Nacido para ser rápido, hijo del ex piloto de Fórmula 1 Jos Verstappen, Max Verstappen es el ganador de carreras más joven de la historia de la F1.

Países BajosPaíses Bajos

Isack Hadjar

El miembro más reciente de Visa Cash App Racing Bulls, Isack Hadjar, ha dejado su huella en la F2 y ahora está deseando demostrar lo que puede hacer al máximo nivel.

FranciaFrancia

Liam Lawson

El meteórico ascenso del neozelandés Liam Lawson a través de las filas del automovilismo le ha llevado a la cima de su sueño infantil: una plaza en el equipo Oracle Red Bull Racing de Fórmula Uno.

Nueva ZelandaNueva Zelanda

Resumen

  1. 1
    Una sesión exitosa para Max Verstappen
  2. 2
    Isack Hadjar, con la mirada puesta en Melbourne
  3. 3
    ¿Qué conclusiones sacó el Director de Equipo?
  4. 4
    Visa Cash App Racing Bulls completa 407 vueltas
Tras tres intensas jornadas en el segundo test de pretemporada 2026 en Baréin, los preparativos de invierno para la nueva campaña de Fórmula 1 han llegado a su fin y todas las miradas apuntan ya a la cita inaugural del calendario en Melbourne.
Para Oracle Red Bull Racing, fue una nueva ocasión para seguir explorando el potencial del RB22 y del flamante Red Bull Ford Powertrains. A lo largo de los tres días en Baréin, el equipo completó 329 vueltas (1.780 kilómetros), mientras que el cómputo total del invierno superó los 5.000 kilómetros, incluyendo las dos tandas en Baréin y el shakedown en Barcelona.
Consulta aquí el calendario de F1 para la temporada 2026.
Creo que nos preparamos lo mejor posible para los test de Baréin y el equipo hizo un gran trabajo allí.
Max Verstappen
01

Una sesión exitosa para Max Verstappen

Después de acumular un total de 204 vueltas durante la última sesión de pruebas —una de las cifras más altas de toda la parrilla—, Max Verstappen cerró el test con el quinto mejor tiempo: 1:33.109. El programa del neerlandés se centró principalmente en simulaciones de carrera y en el trabajo fino sobre la puesta a punto del monoplaza.
“Ha sido una semana positiva. En mis tandas completamos todo el programa previsto, así que tenemos muchos datos que analizar. Creo que nos preparamos lo mejor posible para los test en Baréin y el equipo hizo un gran trabajo allí. Evidentemente aún hay mucho margen para mejorar nuestro ritmo y en eso vamos a enfocarnos”, afirmó el cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen.
Max Verstappen hace una parada en boxes durante el tercer día de entrenamientos de F1 en el Circuito Internacional de Bahréin el 20 de febrero de 2026

Verstappen hace una parada en boxes durante los entrenamientos de Bahréin

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen de Holanda y Oracle Red Bull Racing se prepara en el garaje durante el tercer día de pruebas de F1 en el Circuito Internacional de Bahrein el 20 de febrero de 2026

Verstappen se prepara en el garaje

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen pilotando el Red Bull Ford RB22 de Oracle Red Bull Racing en pista durante el segundo día de entrenamientos de F1 en el Circuito Internacional de Bahrein el 19 de febrero de 2026

El holandés en pista durante el segundo día de pruebas

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen conduciendo el Red Bull Ford RB22 de Oracle Red Bull Racing en la pista durante el segundo día de entrenamientos de F1 en el Circuito Internacional de Bahréin el 19 de febrero de 2026

Verstappen marcó el quinto mejor tiempo en la última sesión

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen completó 204 vueltas

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen durante los entrenamientos de invierno de F1 en Bahréin 2026

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen pone a prueba el RB22 en los entrenamientos de Baréin

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Max se prepara durante los entrenamientos previos a la nueva temporada

© Getty Images/Red Bull Content Pool

02

Isack Hadjar, con la mirada puesta en Melbourne

Isack Hadjar, que se prepara para su primera temporada como piloto de Oracle Red Bull Racing, completó 125 vueltas en esta segunda ronda de pruebas y marcó un mejor tiempo de 1:34.511. El francés se enfocó sobre todo en probar diferentes configuraciones y en analizar el comportamiento del coche en tandas largas con mayor carga de combustible.
“Aprovechamos al máximo el último día de test. Probamos muchos cambios de puesta a punto y todos tuvieron sentido, así que me siento cómodo con la dirección que tomamos. El ritmo en tandas largas y con bastante combustible también fue bueno. Estoy muy satisfecho con lo que aprendimos esta semana y con ganas de que empiece la temporada en Melbourne”, señaló Hadjar.
Isack Hadjar de Francia conduciendo el Red Bull Racing RB22 Red Bull Ford en pista durante el tercer día de pruebas de F1 en el Circuito Internacional de Bahrein el 20 de febrero de 2026

Hadjar durante los segundos entrenamientos de invierno de F1 en Baréin 2026

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Isack Hadjar de Francia conduciendo el Ford Red Bull RB22 de Oracle Red Bull Racing en la pista durante el tercer día de pruebas de F1 en el Circuito Internacional de Bahrein el 20 de febrero de 2026

Hadjar en los entrenamientos previos a su primer año como piloto Red Bull

© Getty Images/Red Bull Content Pool

El francés Isack Hadjar se prepara para los entrenamientos de F1 en el Circuito Internacional de Bahréin el 20 de febrero de 2026

Hadjar se prepara para los entrenamientos en Baréin

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Isack Hadjar de Francia conduciendo el Red Bull Racing RB22 Red Bull Ford en pista durante los entrenamientos de F1 en el Circuito Internacional de Baréin el 20 de febrero de 2026

Hadjar pone a prueba su RB22 en Baréin

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Hadjar en su RB22 listo para la acción en los entrenamientos de Baréin

© Getty Images/Red Bull Content Pool

El francés sale a la pista de Baréin

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Fue una sesión de pruebas exitosa para Isack Hadjar en Baréin

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Hadjar cruza la línea durante los entrenamientos de Baréin

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Descubre más sobre las sesiones de Oracle Red Bull Racing aquí.
03

¿Qué conclusiones sacó el Director de Equipo?

El Team Principal, Laurent Mekies, destacó que los test de este año fueron especialmente interesantes debido a la nueva generación de monoplazas y unidades de potencia.
“Las tres series de pruebas en Barcelona y Baréin fueron fascinantes por muchas razones: desde la tecnología de la unidad de potencia, el combustible y la aerodinámica, hasta los cambios en los neumáticos. Estamos orgullosos de lo que se ha logrado con el primer Red Bull Ford Powertrains. Tras dos semanas de test en Baréin, contamos con una base sólida, lo cual es todo un logro para un equipo que trabaja con un motor completamente nuevo”, explicó Mekies.
“En cuanto a la verdadera jerarquía de la parrilla, solo empezaremos a ver las primeras pistas en la clasificación de Melbourne. Ahora comienza la competición y sabemos que aún queda mucho trabajo por delante para alcanzar el nivel al que aspiramos”, añadió.
Richard Wolverson, Jefe de Operaciones de Carrera, y Laurent Mekies, Director de Equipo, durante los entrenamientos de F1 en Baréin el 19 de febrero de 2026.

Laurent Mekies observa desde el muro de boxes las pruebas de Baréin

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Conoce más sobre Laurent Mekies y el equipo Oracle Red Bull Racing aquí.
04

Visa Cash App Racing Bulls completa 407 vueltas

El equipo Visa Cash App Racing Bulls cerró la segunda ronda de test con 407 vueltas —la segunda mejor marca de toda la parrilla—. Arvid Lindblad, que mostró un buen ritmo en tandas individuales, fue el piloto más activo de estas pruebas con 240 vueltas, mientras que Liam Lawson sumó 167.
El equipo trabajó especialmente en la estabilidad del coche en frenadas hacia curvas lentas y en la gestión de energía de la nueva unidad de potencia. A pesar de algunas dificultades iniciales, el comportamiento del monoplaza fue mejorando progresivamente y los datos recopilados deberían permitir afinar aún más el conjunto de cara a la primera carrera de la temporada en Australia.
Liam Lawson de Nueva Zelanda conduciendo el Visa Cash App Racing Bulls VCARB 03 RB Ford en el pit lane durante las pruebas de F1 en el Circuito Internacional de Baréin el 18 de febrero de 2026

Liam Lawson en el pit lane durante las pruebas de Baréin

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Liam Lawson de Nueva Zelanda conduciendo el Visa Cash App Racing Bulls VCARB 03 RB Ford durante las pruebas de F1 en el Circuito Internacional de Baréin el 18 de febrero de 2026

Liam Lawson pone a prueba su coche en el circuito de Baréin

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Arvid Lindblad y Visa Cash App Racing Bulls se prepara para conducir en el garaje durante el tercer día de pruebas de F1 en el Circuito Internacional de Baréin el 20 de febrero de 2026

Arvid Lindblad se prepara antes de las pruebas en Baréin

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Liam Lawson de Nueva Zelanda conduciendo el Visa Cash App Racing Bulls VCARB 03 RB Ford durante los entrenamientos de F1 en el Circuito Internacional de Baréin el 18 de febrero de 2026

Liam Lawson dio 167 vueltas en la segunda sesión en Baréin

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Lawson en las pruebas previas a la nueva temporada de F1

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Lawson se prepara durante la última sesión de pruebas invernales

© Getty Images/Red Bull Content Pool

La primera cita de la temporada 2026 de Fórmula 1 se disputará el fin de semana del 6 al 8 de marzo en el circuito de Albert Park, en Melbourne, Australia.

Esta historia es parte de

Max Verstappen

Nacido para ser rápido, hijo del ex piloto de Fórmula 1 Jos Verstappen, Max Verstappen es el ganador de carreras más joven de la historia de la F1.

Países BajosPaíses Bajos

Isack Hadjar

El miembro más reciente de Visa Cash App Racing Bulls, Isack Hadjar, ha dejado su huella en la F2 y ahora está deseando demostrar lo que puede hacer al máximo nivel.

FranciaFrancia

Liam Lawson

El meteórico ascenso del neozelandés Liam Lawson a través de las filas del automovilismo le ha llevado a la cima de su sueño infantil: una plaza en el equipo Oracle Red Bull Racing de Fórmula Uno.

Nueva ZelandaNueva Zelanda
F1
Formula Racing

Compra la colección