F1: concluyen los test de invierno antes del arranque de la temporada 2026

Tras tres intensas jornadas en el segundo test de pretemporada 2026 en Baréin, los preparativos de invierno para la nueva campaña de Fórmula 1 han llegado a su fin y todas las miradas apuntan ya a la cita inaugural del calendario en Melbourne.

Para Oracle Red Bull Racing, fue una nueva ocasión para seguir explorando el potencial del RB22 y del flamante Red Bull Ford Powertrains. A lo largo de los tres días en Baréin, el equipo completó 329 vueltas (1.780 kilómetros), mientras que el cómputo total del invierno superó los 5.000 kilómetros, incluyendo las dos tandas en Baréin y el shakedown en Barcelona.

Creo que nos preparamos lo mejor posible para los test de Baréin y el equipo hizo un gran trabajo allí. Max Verstappen

01 Una sesión exitosa para Max Verstappen

Después de acumular un total de 204 vueltas durante la última sesión de pruebas —una de las cifras más altas de toda la parrilla—, Max Verstappen cerró el test con el quinto mejor tiempo: 1:33.109. El programa del neerlandés se centró principalmente en simulaciones de carrera y en el trabajo fino sobre la puesta a punto del monoplaza.

“Ha sido una semana positiva. En mis tandas completamos todo el programa previsto, así que tenemos muchos datos que analizar. Creo que nos preparamos lo mejor posible para los test en Baréin y el equipo hizo un gran trabajo allí. Evidentemente aún hay mucho margen para mejorar nuestro ritmo y en eso vamos a enfocarnos”, afirmó el cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen.

Verstappen hace una parada en boxes durante los entrenamientos de Bahréin

02 Isack Hadjar, con la mirada puesta en Melbourne

Isack Hadjar , que se prepara para su primera temporada como piloto de Oracle Red Bull Racing, completó 125 vueltas en esta segunda ronda de pruebas y marcó un mejor tiempo de 1:34.511. El francés se enfocó sobre todo en probar diferentes configuraciones y en analizar el comportamiento del coche en tandas largas con mayor carga de combustible.

“Aprovechamos al máximo el último día de test. Probamos muchos cambios de puesta a punto y todos tuvieron sentido, así que me siento cómodo con la dirección que tomamos. El ritmo en tandas largas y con bastante combustible también fue bueno. Estoy muy satisfecho con lo que aprendimos esta semana y con ganas de que empiece la temporada en Melbourne”, señaló Hadjar.

Hadjar durante los segundos entrenamientos de invierno de F1 en Baréin 2026

03 ¿Qué conclusiones sacó el Director de Equipo?

El Team Principal, Laurent Mekies, destacó que los test de este año fueron especialmente interesantes debido a la nueva generación de monoplazas y unidades de potencia.

“Las tres series de pruebas en Barcelona y Baréin fueron fascinantes por muchas razones: desde la tecnología de la unidad de potencia, el combustible y la aerodinámica, hasta los cambios en los neumáticos. Estamos orgullosos de lo que se ha logrado con el primer Red Bull Ford Powertrains. Tras dos semanas de test en Baréin, contamos con una base sólida, lo cual es todo un logro para un equipo que trabaja con un motor completamente nuevo”, explicó Mekies.

“En cuanto a la verdadera jerarquía de la parrilla, solo empezaremos a ver las primeras pistas en la clasificación de Melbourne. Ahora comienza la competición y sabemos que aún queda mucho trabajo por delante para alcanzar el nivel al que aspiramos”, añadió.

Laurent Mekies observa desde el muro de boxes las pruebas de Baréin

04 Visa Cash App Racing Bulls completa 407 vueltas

El equipo Visa Cash App Racing Bulls cerró la segunda ronda de test con 407 vueltas —la segunda mejor marca de toda la parrilla—. Arvid Lindblad , que mostró un buen ritmo en tandas individuales, fue el piloto más activo de estas pruebas con 240 vueltas, mientras que Liam Lawson sumó 167.

El equipo trabajó especialmente en la estabilidad del coche en frenadas hacia curvas lentas y en la gestión de energía de la nueva unidad de potencia. A pesar de algunas dificultades iniciales, el comportamiento del monoplaza fue mejorando progresivamente y los datos recopilados deberían permitir afinar aún más el conjunto de cara a la primera carrera de la temporada en Australia.

Liam Lawson en el pit lane durante las pruebas de Baréin