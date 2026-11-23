Cinco deportistas de alta velocidad y adrenalina se enfrentaron en una carrera multideportiva sobre una superficie única: el hielo. Para una competición en el lago Dollar, en Eagle River (Wisconsin), Red Bull invitó a cinco pilotos de élite de disciplinas del automovilismo radicalmente diferentes a medir sus habilidades entre sí sobre esta superficie de carrera, famosa por ser impredecible.

En la Red Bull Ultimate Winter Race compitieron entre sí Dani Pedrosa con una moto de MotoGP, Gunnar Sterne con una moto de nieve, Andrew Carlson al volante de un camión «Trophy Truck» Pro 4, Patrick Friesacher en un auto de F1 y Scott Speed al volante de un auto de rally. Estos cinco competidores son todos maestros en su oficio, con décadas de experiencia a sus espaldas.

Dani Pedrosa en una moto de MotoGP © Chris Tedesco Gunnar Sterne montando en moto de nieve © Chris Tedesco Andrew Carlson al volante de un camión de carreras Pro 4 © Chris Tedesco Patrick Friesacher en un coche de F1 © Chris Tedesco Scott Speed saltando con un coche de rally © Joe Gall

Conoce a los competidores

Vehículo Competidor Desafío sobre hielo KTM MotoGP Dani Pedrosa Mantener el agarre en las curvas Moto de Nieve Gunnar Sterne Gestionar el recorrido más largo Camión Pro 4 Andrew Carlson Superar los saltos sobre hielo Coche F1 Patrick Friesacher Generar tracción desde parado Coche Rally Scott Speed Visibilidad y cambios en el nivel de agarre

Cada recorrido fue único, diseñado para poner de relieve los puntos fuertes, los puntos débiles y los estilos de conducción de cada máquina, con el fin de determinar quién es el mejor de los mejores sobre hielo. Cada una de ellas tuvo su dosis de momentos emocionantes que, vistos desde fuera, parecían aterradores. Más allá de la logística, este evento fue un cruce inusual entre deportes de motor en el que el éxito depende menos de la máquina en sí y más de cómo los pilotos interpretan la tracción, el control y la estrategia sobre el hielo.

01 Mira la «Ultimate Winter Race»

02 Conduciendo sobre la misma superficie, realidades diferentes

El tipo de vehículo lo cambia todo —puntos de frenada, toma de curvas, aceleración y visibilidad—, lo que crea experiencias totalmente diferentes en el mismo circuito.

Andrew Carlson empezó a competir en motos de nieve con tan solo 3 años y nunca ha mirado atrás. Ahora compite a tiempo completo con un camión de carreras Nissan Pro 4 de alto rendimiento, y cuenta con la ventaja de su experiencia tanto sobre dos ruedas como sobre cuatro y en un trineo. En su Pro 4, Carlson tenía un elemento que los demás no tenían: un salto al inicio de la carrera.

La camioneta Pro 4 te ofrece potencia incluso en condiciones de hielo © Chris Tedesco

«Tenemos saltos como ese bastante a menudo en las carreras, pero sobre hielo diría que es mucho más una cuestión mental», dijo Carlson. «Después de saltarlo por primera vez, se me quitaron los nervios y ya fue pura diversión. Siempre he querido llevar el camión al hielo; poder hacerlo, al estilo Red Bull, fue increíble».

Scott Speed es una leyenda cuya carrera abarca la Fórmula 1, la NASCAR y múltiples campeonatos en la competición Red Bull Global Rallycross. En su auto de rally, Speed se encontró con una larga recta para coger velocidad antes de afrontar giros en ángulo recto y curvas cerradas que le pusieron a prueba.

El coche de rally combina velocidad y control sobre terreno helado © Chris Tedesco

«Mi parte fue genial porque hacía un calorcito en mi auto, que estaba diseñado precisamente para esto», dijo Speed. Sin embargo, como nunca había conducido sobre hielo, le costó un poco ver bien.

03 Cómo se prepararon los deportistas para las condiciones de hielo

Dani Pedrosa , tres veces campeón del mundo de Gran Premio y legendario piloto de MotoGP, se dio una vuelta con su moto KTM por la nieve la temporada pasada. Conduciendo por la pista nevada con su KTM equipada con unos neumáticos de clavos de 1 pulgada, Pedrosa demostró el equilibrio y la serenidad que le caracterizan. Esa experiencia le preparó para el hielo de este reto.

Los clavos de los neumáticos te dan agarre en superficies heladas © Chris Tedesco

Pedrosa tuvo que afrontar las curvas más cerradas de las cinco rutas de esta carrera. Aunque ya viene bien equipada, la moto KTM de MotoGP tuvo que modificarse bastante. Debido a los largos clavos de los neumáticos, hubo que acortar la suspensión para que los clavos no golpearan el radiador. Se añadieron manillares calefactados para que Pedrosa tuviera las extremidades cómodas y calientes. Y se adaptó el motor para que funcionara bien a temperaturas más bajas.

Carlson nunca había conducido la camioneta con neumáticos con clavos antes, y probó varios modelos antes de decidirse por el juego que usó en el evento de Red Bull. Aparte de eso, su camioneta no necesitó ninguna modificación.

04 Adaptar la técnica y la mentalidad al hielo

Cada deportista se preparó a su manera para una superficie que no podían controlar del todo, basándose en lo que sabían sobre sus propios tiempos de reacción, curvas de aprendizaje y tolerancia al riesgo.

Para Pedrosa, su mayor preocupación era caerse de la moto, ya que chocar contra el hielo puede suponer un derrape muy largo. Normalmente inclina la moto al máximo hacia un lado para tomar las curvas de un circuito de asfalto, pero sobre el hielo, con neumáticos con clavos, tuvo que aprender hasta dónde podía llegar.

«Poco a poco fui ganando confianza y pude soltarme un poco más», recuerda Pedrosa. «Las curvas eran bastante cerradas y muy seguidas, así que tenía que trazar la trazada perfecta».

Gunnar Sterne , que ya está acostumbrado a las carreras en óvalos de hielo, pilotó su Red Bull Ski-Doo por la pista a velocidades de locos. El recorrido de Sterne era, con diferencia, el más largo, con algunas curvas complicadas que requerían pequeños ajustes para tener el máximo control.

Gunnar Sterne pone a prueba sus años de experiencia en carreras sobre hielo © Joe Gall

«Creo que la experiencia lo es todo», dijo Sterne. «He competido en muchas condiciones diferentes sobre nieve y hielo, y utilicé esa experiencia para hacer los cambios que necesitaba».

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05 Por qué el hielo es el gran igualador del automovilismo

El hielo, el tiempo y las variaciones del circuito solo se pueden predecir hasta cierto punto. El día de la carrera, la temperatura bajó a 1,4 grados Fahrenheit (-17 grados Celsius) y una cortina de nubes dio paso a un cielo azul brillante salpicado de nubes blancas y esponjosas. La pista estaba impecable; cada tramo se preparó adecuadamente para cada piloto y motorista.

«Sabía que quien tuviera más tracción probablemente lo haría mejor», dijo Sterne. «Creo que los demás competidores se estaban dando cuenta de que es difícil agarrarse al hielo y a la nieve. No es lo mismo que la tierra, la hierba o el asfalto».

Patrick Friesacher , un piloto muy respetado que sabe moverse bien por la pista, ya sabía por experiencia que una ruta sobre hielo es totalmente diferente al asfalto. Sobre todo en un auto de carreras de varios millones de dólares construido para ofrecer potencia y velocidad puras. En la Red Bull Ultimate Winter Race, aprendió rápidamente a manejar los problemas de tracción.

Un coche de F1 busca tracción en el lago Dollar, helado, en Wisconsin © Chris Tedesco

«Fue muy difícil arrancar con un auto de F1 porque no había tracción», dijo Friesacher. «No hacía más que dar vueltas de rueda y decir “¡Venga, venga!”, porque los demás ya estaban en marcha y yo seguía en la salida».

Una vez que se puso en marcha, el auto de F1 ganó velocidad, pero en la última vuelta el motor falló. Su equipo hizo algunos ajustes en la configuración del motor, dijo, pero poco más. Friesacher ya había conducido un auto de F1 sobre hielo en Austria una vez, con clavos pequeños en los neumáticos, pero la próxima vez preferiría tener clavos más largos.

«Como aficionado al automovilismo, fue genial ver cómo el que posiblemente sea el auto de carreras mejor diseñado de la historia se las veía realmente mal», dijo Speed, sonriendo. «No envidio el trabajo que [Friesacher] tuvo que hacer».

06 Mentalidad competitiva y respeto entre disciplinas

Una moto de MotoGP, un F1 y otros vehículos sobre el hielo de Wisconsin © Chris Tedesco

En general, a los competidores les encantó ver hasta dónde y a qué altura volaba el Pro 4 de Carlson al salir de la rampa. Se fijaron en los clavos extremos de la moto de Pedrosa, que le impedían resbalar por la pista. Y todos se quedaron maravillados ante la oportunidad de ver esta variedad de máquinas de deportes de motor sobre el hielo.

Sterne dice que nunca se imaginó que competiría contra un auto de F1 o una moto de MotoGP.

«Sin duda, es lo más singular que he hecho nunca», dijo Sterne. «Estoy acostumbrado a estar cerca de mis rivales, así que hoy ha sido un poco diferente al tener mi propia pista, pero ha sido genial ver los puntos fuertes y débiles de los demás».

Una vez que el hielo se asentó y la carrera terminó, un deportista de Red Bull se llevó el título: Dani Pedrosa, con su moto KTM equipada con neumáticos de clavos. A medida que la carrera llegaba a su emocionante final, Pedrosa podía ver los otros vehículos en sus respectivos circuitos, pero no sabía lo cerca que estaban. Se lanzó a por la última curva, dándolo todo.

Preguntas frecuentes ¿Qué fue la Red Bull Ultimate Winter Race? Un desafío de deportes de motor en el río Eagle, en Wisconsin, sobre el lago Dollar, que reunió cinco disciplinas de competición diferentes para competir sobre hielo. ¿Qué vehículos compitieron? Una moto de MotoGP, un coche de Fórmula 1, un coche de rally, una moto de nieve y un camión Pro 4. ¿Por qué es tan difícil correr sobre hielo? El hielo reduce drásticamente el agarre, lo que hace que acelerar, frenar y tomar las curvas sea más complicado que sobre asfalto. ¿Quién ganó el desafío? *¡Atención, spoiler!* Dani Pedrosa logró el mejor tiempo a lomos de su moto KTM. (Siempre que el equipo de comunicación confirme que este ángulo se mantiene). ¿Dónde se celebró el reto? El desafío tuvo lugar en el lago Eagle, congelado, en Wisconsin.