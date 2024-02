Final Fantasy 7 Remake: el círculo se completa

Por supuesto, esto no habría funcionado si la séptima entrega no hubiera sido un juego excepcionalmente bueno. Incluso hace 23 años, el juego entusiasmó a los jugadores con su apasionante historia inspirada en el cyberpunk y unos personajes únicos que no sólo inspiran a los Cosplayers hasta el día de hoy. Al fin y al cabo, Sephiroth, el soldado de élite, sigue considerándose la figura emblemática de la serie Final Fantasy y el malo por excelencia.