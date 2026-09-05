Gamescom 2026: los juegos que más nos han impresionado

Un récord de 1.743 expositores presentó sus novedades en la mayor feria de videojuegos del mundo. Gamescom 2026 volvió a superar todas las cifras y reunió a 368.000 visitantes, entre público y profesionales, un aumento considerable respecto al año anterior. Desde pequeñas joyas independientes hasta grandes mundos abiertos y juegos cooperativos, estos son nuestros favoritos de Gamescom 2026 .

01 The Witcher 3: Songs of the Past

Desarrollador: CD Projekt Red, Fool’s Theory

Distribuidor: CD Projekt

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Lanzamiento: 2027

The Witcher 3: Songs of the Past cuenta una nueva historia precuela © CD Projekt RED

Una de las grandes sorpresas de la feria llegó de un juego que ya tiene más de una década. The Witcher 3 recibirá una nueva expansión y, aunque ya sabíamos que estaba en camino, los últimos detalles han conseguido despertar todavía más nuestro interés.

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The Witcher 3: Songs of the Past llevará a los jugadores a una época anterior a los acontecimientos de la aventura de mundo abierto original. Su lanzamiento está previsto para 2027 y contará una nueva historia desde la perspectiva de Geralt de Rivia, además de introducir nuevos elementos jugables en una fórmula que los fans conocen muy bien.

Los clásicos árboles de habilidades regresan junto a nuevas capacidades, un sistema de combate renovado y una nueva arma que promete dar mucho juego: una espada de cadena.

En cuanto a la historia, Geralt se pone en marcha para encontrar a su amigo Jaskier, desaparecido sin dejar rastro después de una noche de excesos. Una razón bastante convincente, quizá, para volver a echarse al hombro la espada de plata y acercarse a la casa familiar de Jaskier en Letten.

Songs of the Past promete gustar mucho más allá de los seguidores habituales de la saga. Y para quienes todavía no hayan descubierto el mundo de Geralt, habrá una buena oportunidad para hacerlo con The Witcher 3 – Remastered, una versión con gráficos mejorados del aclamado juego que llegará el 29 de septiembre.

02 Control Resonant

Desarrollador: Remedy Entertainment

Distribuidor: Remedy Entertainment

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series X/S, macOS

Lanzamiento: 24 de septiembre de 2026

Control Resonant © Remedy Entertainment

Para disfrutar del segundo gran protagonista de Gamescom 2026 no habrá que esperar demasiado. Control Resonant llegará el 24 de septiembre de 2026 y la comunidad parece estar deseando echarle el guante a la secuela del juego de ciencia ficción de Remedy. El RPG de acción despertó tanta expectación que algunos fans llegaron a esperar cinco horas para probarlo.

Quienes finalmente pudieron ponerse a los mandos tuvieron motivos de sobra para salir con ganas de más. Control Resonant apunta a ser uno de los grandes lanzamientos del otoño y pone a los jugadores en la piel de Dylan Faden, que tendrá que abrirse paso por un Manhattan caótico y sobrenatural.

La secuela también cambia de rumbo respecto a su predecesor. Deja atrás la acción más tradicional de los shooters en tercera persona para apostar por combates más rápidos, cercanos al hack and slash, y dar mayor peso a los elementos RPG. Dylan puede adoptar diferentes formas Aberrant, luchar cuerpo a cuerpo con dos hojas y lanzar ataques devastadores contra los jefes de la Oficina Federal de Control.

Todo sucede a mucha más velocidad y el protagonista es claramente más ágil que Jesse Faden en el juego original de 2019. Si a eso le añadimos una historia tan peculiar como atractiva y una puesta en escena de primer nivel, resulta fácil entender por qué ha despertado tanto interés.

03 Fable

Desarrollador: Playground Games

Distribuidor: Xbox Game Studios

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series X/S (disponible desde el primer día en Game Pass)

Lanzamiento: 23 de febrero de 2027

Fable © Xbox Game Studios

Lo que Halo representa para los shooters, Fable lo representa para los juegos de rol. La saga de culto creada originalmente por Peter Molyneux regresará el próximo año y Xbox aprovechó Gamescom 2026 para mostrar una nueva demo de su esperado RPG. Y eso no fue todo: a puerta cerrada había todavía más por descubrir. Lo visto luce espectacular.

A diferencia de anteriores presentaciones, centradas sobre todo en la ambientación y en el mundo de Albion, esta demo puso el foco directamente en la jugabilidad del reboot. La protagonista fue la misión “Mud and Death”. Tu héroe se adentra en una mina inundada, repleta de trampas, fantasmas y esqueletos, acompañado por el legendario mentor Humphrey the Golden.

La historia parte de un problema muy personal: el pueblo natal de tu personaje, Briar Hill, ha sido convertido en piedra por una misteriosa figura vestida de rojo llamada Isabelle. La demo también permitió recorrer la capital, Bowerstone, que cuenta con más de 30 tipos de tiendas diferentes, desde barberías hasta estudios de tatuajes.

Lo visto deja con ganas de más. El regreso de una saga que llevaba 16 años desaparecida mantiene intactos el encanto, el humor y el sentido de la moralidad del original. Los aficionados al RPG deberían marcar el 23 de febrero de 2027 en el calendario.

El legendario Peter Molyneux nos habla de su juego ‘Legacy’

12 minutos Legacy: Peter Molyneux's newest game Peter Molyneux OBE talks about the creative process behind the development of his new game, Legacy.

04 Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Desarrolladores: Crystal Dynamics, Flying Wild Hog

Distribuidor: Amazon Game Studios

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series X/S

Lanzamiento: 12 de febrero de 2027

Tomb Raider: Legacy of Atlantis © Amazon Game Studios

Lara Croft ha vuelto y, como no podía ser de otra manera, vuelve a encontrarse con un T-Rex. Crystal Dynamics y Flying Wild Hog mostraron en el Xbox Show una presentación de 20 minutos de Tomb Raider: Legacy of Atlantis, una reinterpretación del clásico de 1996.

La demostración nos lleva hasta Perú, concretamente a la tumba de Qualopec, y permite ver las clásicas acrobacias de Lara con un nuevo aspecto: saltos, volteretas, giros y grandes zambullidas por cuevas inundadas. Entre las novedades encontramos un PDA multifunción capaz de ofrecer pistas para resolver puzles o información sobre el universo del juego, además de una mecánica de hiperenfoque que ralentiza el tiempo durante el enfrentamiento final contra un Tyrannosaurus Rex en un valle geotérmico.

Las nuevas imágenes de este remake de todo un clásico nos han dejado con ganas de más, aunque los fans todavía tendrán que esperar hasta febrero de 2027.

05 Stage Tour

Desarrollador: RedOctane Games

Distribuidor: RedOctane Games

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Lanzamiento: 10 de diciembre de 2026

¿Recuerdas Guitar Hero y Rock Band? Después de años en un segundo plano, los juegos musicales vuelven a escena con Stage Tour, que llegará en diciembre. Así que prepara la guitarra, la batería o las cuerdas vocales, porque estamos más que preparados para volver a rockear.

El juego reúne más de 90 canciones que recorren seis décadas de historia de la música, con grupos como Metallica, Muse, Red Hot Chili Peppers, Slipknot y The Rolling Stones. Después de probarlo en Gamescom 2026, podemos decir que Stage Tour transmite sensaciones muy similares a las de sus predecesores, aunque llega modernizado y con numerosas mejoras.

El corazón de la propuesta es el nuevo modo Tour, un formato roguelite en el que cada partida plantea nuevas decisiones y desafíos. También puedes tocar con amigos en los modos multijugador y cooperativo. Y si quieres llevar la experiencia un paso más allá, podrás utilizar instrumentos reales como una guitarra Kramer, una batería o una Gibson Explorer.

06 Stuntman: Hollywood

Desarrollador: Saber Interactive

Distribuidor: Saber Interactive

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series X/S

Lanzamiento: Por determinar

¿Tienes lo necesario para ser el mejor doble de Hollywood? © Saber Interactive

Una de las grandes sorpresas de la feria fue, sin duda, Stuntman: Hollywood, de Saber Interactive. Sí, hablamos realmente del regreso de una franquicia que tuvo una enorme legión de seguidores en la época de PS2. Y sí, el salto al siglo XXI le ha sentado francamente bien.

Aquí te pones al volante de un especialista de cine y tienes que protagonizar espectaculares secuencias de conducción para conocidas franquicias cinematográficas. Hasta ahora han aparecido “Fast & Furious”, “Regreso al futuro”, “El coche fantástico” y “Miami Vice”, y en gamescom se sumó otro nombre de peso: “Jurassic World”.

Podrás escapar de los raptores en moto, mandar el DeLorean al futuro o ponerte al volante de K.I.T.T. en “El coche fantástico”. Una propuesta que promete hacer las delicias tanto de los aficionados a los juegos de conducción como de los amantes del cine, aunque todavía no tiene fecha de lanzamiento definitiva.

07 Hela: Of Mice & Magic

Desarrollador: Windup Games

Distribuidor: Knights Peak

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Lanzamiento: Cuarto trimestre de 2026

Hela © Windup

Después de haber podido probar Hela: Of Mice & Magic en la Gamescom del año pasado, hemos vuelto a acercarnos a esta aventura protagonizada por ratones en Colonia. Y una cosa ha quedado clara: Hela apunta a ser uno de los juegos cooperativos más bonitos y estimulantes de los próximos meses.

Para quienes necesiten un poco de calma entre tanto blockbuster, esta aventura de cuento de hadas de Windup Games es justo lo que buscan. En esta aventura en tercera persona inspirada en el folclore escandinavo, encarnas a un valiente ratón que, como confidente de una bruja enferma, emprende un viaje para salvarla a ella y al pueblo de los alrededores. Aquí no hay combates. El protagonismo recae en la exploración, los puzles basados en físicas y el juego cooperativo.

Puedes jugar en solitario gracias al llamado sistema Shade, que invoca ecos mágicos para ayudarte a resolver los puzles, o con hasta otros tres jugadores mediante pantalla dividida local o juego online. En Gamescom 2026, el juego fue nominado a tres premios: Mejor jugabilidad, Más entretenido y Más entrañable. No parece una mala carta de presentación para convertirse en uno de los juegos más destacados de finales de 2026.

08 1001 Threads of Mizan

Desarrollador: MBC Game Studio

Distribuidor: MBC Game Studio

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Lanzamiento: Por determinar

1001 Threads of Mizan será uno de los juegos cooperativos más destacados © MBC Game Studio

Y seguimos con los juegos cooperativos. 1001 Threads of Mizan consiguió conquistar al público durante su presentación en Opening Night Live y también pudo probarse en Gamescom 2026. No tardó en quedar claro que esta aventura de acción inspirada en la mitología árabe era una de las sorpresas de la feria.

Se trata de una aventura de acción cooperativa para hasta tres jugadores, ambientada en un mundo de fantasía árabe creado a mano e inspirado en “Las mil y una noches”. Como uno de los tres héroes, Yusra, Malik o Sufyan, viajarás con tus amigos por los cielos a bordo de una alfombra voladora y te enfrentarás a poderosos jefes djinn.

El equipo responsable del juego reúne una gran experiencia, con veteranos de la industria procedentes de BioWare, Bungie y Ubisoft Montreal. Los visitantes de gamescom también pudieron probar una demo pre-alpha que mostraba tanto el movimiento sobre la alfombra voladora como los combates contra los jefes. Ambos elementos ya apuntan maneras, especialmente por la velocidad de los desplazamientos y la exigencia de los enfrentamientos.

09 Crazy Taxi: World Tour

Desarrollador: SEGA

Distribuidor: SEGA

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Lanzamiento: 2027

"Crazy Taxi: World Tour" nos trae de vuelta este clásico de culto © SEGA

Uno de los juegos más divertidos de la era Dreamcast vuelve con ganas de pisar el acelerador. Crazy Taxi: World Tour mantiene intacta la esencia rápida y alocada de la saga arcade, pero la amplía con un modo multijugador cargado de adrenalina y escenarios repartidos por todo el mundo. Entre otras cosas, incluso tendrás que llevar pasajeros de un punto a otro en Alemania, atravesando pueblos de casas con entramado de madera, castillos y mercados navideños.

El juego de conducción se siente tan bien como hace unos 26 años, aunque llega modernizado y con un importante lavado de cara visual. Los fans de siempre también tienen motivos para sonreír: los personajes míticos de la saga, Axel, Gena, B.D. Joe y Gus, regresan acompañados de una buena dosis de nostalgia en la banda sonora. Canciones como “All I Want” y “Change the World”, de The Offspring, y “Them and Us” e “Inner Logic”, de Bad Religion, también vuelven.

Rápido, divertido, caótico y, sobre todo, tremendamente adictivo en multijugador, Crazy Taxi: World Tour apunta a ser uno de los juegos más destacados de 2027, al menos para los aficionados al género y a jugar con amigos.

10 Star Wars: Galactic Racer

Desarrollador: Fuse Games

Distribuidor: Secret Mode / Lucasfilm Games

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series X/S

Lanzamiento: 6 de octubre de 2026

STAR WARS: Galactic Racer © Fuse Games

Los videojuegos de Star Wars parecen estar viviendo un nuevo momento de esplendor. Después de la sobresaliente incursión en la estrategia por turnos con Star Wars Zero Company, en octubre llegará un spin-off de carreras que ya dejó muy buenas sensaciones en Gamescom 2026.

Quienes echen de menos las carreras de vainas de “Star Wars: Episodio I” encontrarán aquí una buena dosis de esa sensación. El estudio Fuse Games, fundado por antiguos miembros de Criterion Games, responsables de la saga Burnout, presentó una amplia demostración del juego en Gamescom. La historia transcurre durante la era de la Nueva República. Como la piloto Shade, participarás en la Liga Galáctica no oficial, una competición patrocinada por un sindicato en los territorios sin ley del Borde Exterior.

En el modo campaña para un jugador podrás elegir entre cuatro vehículos diferentes, incluido el clásico corredor de vainas, mientras que el multijugador ofrecerá carreras PvP de hasta 12 jugadores. En el stand de Secret Mode incluso era posible competir directamente contra otros visitantes y comparar los mejores tiempos en una clasificación.

Star Wars: Galactic Racer es rápido, fluido y muy divertido. El juego llegará en octubre, así que la versión mostrada en la feria ya presentaba un acabado muy pulido y parecía estar muy cerca de la versión final.

11 Nex Playground: una nueva consola para toda la familia

Nex Playground se lanza en toda Europa © Nex Playground

También hubo una sorpresa en Gamescom 2026. O, al menos, en una habitación de hotel no muy lejos del recinto de la feria. Allí estaba Nex Playground, una nueva consola que lleva disponible en Estados Unidos desde 2023 y que este año llegará a Europa.

El concepto está pensado principalmente para familias y público joven, y probablemente traerá buenos recuerdos de EyeToy o Xbox Kinect a los jugadores de más edad. Todo se controla mediante el movimiento, así que es perfecta si te apetece hacer algo de ejercicio delante del televisor. Junto a juegos de baile, música y deportes, en el lanzamiento también habrá adaptaciones de franquicias conocidas como “Sonic Forces: Rival Rush” y “Pac-Man”.

Nex Playground ya ha dejado muy buenas sensaciones y el hecho de haber vendido más de un millón de unidades en todo el mundo demuestra que existe interés. Queda por ver si la consola conseguirá repetir ese éxito en Europa.

Sobre el autor ¿Quién es Phil Briel? Phil fue jugador profesional de esports y compitió en juegos como Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport y FIFA, tanto en PC como en consolas. Después de su etapa como jugador, trabajó como editor en distintas webs y revistas especializadas en videojuegos.