Los 10 coches más rápidos de Forza Horizon 6

La saga Forza Horizon siempre se ha caracterizado por ofrecer un catálogo de coches de lo más variado. Desde modestos utilitarios y clásicos de otra época hasta los hiperdeportivos más avanzados y máquinas pensadas para el drifting, la selección siempre ha sido capaz de satisfacer a todo tipo de jugadores. Aun así, la mayoría suele acabar buscando los coches más rápidos para pulverizar récords en las pruebas PR o imponerse en las carreras más exigentes. Por eso hemos reunido los modelos más veloces que puedes encontrar actualmente en Forza Horizon 6 .

Antes de empezar, conviene aclarar un detalle. Los vehículos que aparecen en esta lista son los más rápidos en configuración de serie. Es decir, no estamos teniendo en cuenta coches modificados o preparados para alcanzar velocidades absurdamente elevadas. Si lo que buscas es el coche más rápido tras pasar por el taller, deberías fijarte en el Toyota Sprinter Trueno GT-Apex (AE86) Forza Edition.

Red Bull Original Red Bull Energy Drink Más información

Además de la velocidad punta, también hemos valorado la aceleración y la salida. Al fin y al cabo, un coche rápido no solo se mide por la cifra que marca en la recta más larga, sino también por la facilidad con la que llega hasta ella.

01 Nissan GT-R Black Edition (R35) Forza Edition

El Nissan GT-R Black Edition (R35) Forza Edition es de lo más rápido © Xbox Game Studios

Velocidad: 10

Aceleración: 10

Salida: 10

Con puntuaciones perfectas en todos los apartados relacionados con el rendimiento, era imposible dejarlo fuera de esta lista. El Nissan GT-R Black Edition Forza Edition es, sin discusión, el coche más rápido de Forza Horizon 6 sin necesidad de recurrir a ajustes o preparaciones.

Su velocidad máxima alcanza las 304,8 mph (490,5 km/h), la cifra más alta entre los coches de serie disponibles en el juego, aunque es cierto que esta edición especial se beneficia de una puesta a punto exclusiva desarrollada por los propios creadores.

Conseguirlo no es precisamente sencillo. Solo puede aparecer como compra aleatoria Aftermarket repartida por el mapa o como premio en un wheelspin. También puede encontrarse ocasionalmente en la casa de subastas, aunque suele alcanzar precios de varios millones de créditos y desaparece en cuestión de segundos.

02 Zenvo TSR-S

El Zenvo TSR-S es increíblemente rápido y un coche muy versátil © Xbox Game Studios

Velocidad: 9.2

Aceleración: 7.6

Saida: 8.3

El gran atractivo del Zenvo TSR-S no reside únicamente en su velocidad. Es un coche extraordinariamente equilibrado en prácticamente todos los apartados. Combina una velocidad punta superior a las 200 mph (322 km/h) con cifras más que respetables de aceleración y salida. A eso se suman un 9,1 en manejo y un 10 en frenada, convirtiéndolo en uno de los coches más completos de Forza Horizon 6.

Su comportamiento en curva destaca especialmente, algo que lo convierte en un aliado perfecto para pruebas de radares y zonas de velocidad. Y si los más de 322 km/h te parecen insuficientes, siempre existe margen para exprimirlo todavía más mediante ajustes avanzados. Incluso sin tocar nada, es uno de los coches más eficaces para competir.

03 Lamborghini Revuelto

Revuelto compensa su velocidad con una aceleración y salida sin igual © Xbox Game Studios

Velocidad: 8.6

Aceleración: 9.9

Salida: 10

Puede que el Lamborghini Revuelto no destaque por su velocidad punta sobre el papel, pero compensa esa carencia con una aceleración y una salida prácticamente insuperables. La tracción total le permite firmar un 9,9 en aceleración y una salida impecable desde parado, algo que lo convierte en una auténtica referencia para carreras de aceleración en distancias cortas.

Eso sí, en recorridos muy largos comienza a perder terreno frente a modelos con una velocidad máxima superior a sus 217 mph (349 km/h). Aun así, transmite una sensación de rapidez constante y se defiende perfectamente en carreras con abundancia de curvas.

04 Koenigsegg Gemera

Gemera es un coche genial para conseguir tres estrellas en las acrobacias © Xbox Game Studios

Velocidad: 10

Aceleración: 9.7

Salida: 10

El Koenigsegg Gemera ofrece la segunda mejor combinación de velocidad, aceleración y salida de toda esta lista. Este monstruo de tracción total y 1.451 caballos combina una velocidad máxima de 272 mph (438 km/h) con una capacidad de aceleración espectacular. No obstante, no todos los jugadores podrán acceder a él, ya que actualmente solo está disponible a través del Car Pass de Forza Horizon 6.

Quienes lo tengan en su garaje encontrarán una herramienta perfecta para las pruebas PR. El Gemera supera las 200 mph con una facilidad asombrosa, algo especialmente útil en saltos y radares con aproximaciones largas y rectas. También destaca en carreras urbanas de superdeportivos y en pruebas de carretera gracias a su capacidad para acumular velocidad con enorme facilidad.

Toda esa potencia tiene una contrapartida. Su puntuación de manejo se queda en 7,1, lo que lo sitúa entre los Koenigsegg menos ágiles disponibles en el juego.

05 Ferrari FXX / FXX-K EVO “Welcome Pack”

El Ferrari FXX-K EVO es difícil de superar en las carreras en carretera © Xbox Game Studios

Velocidad: 8.7 / 8.1

Aceleración: 8.1 / 8.7

Salida: 8.9 / 9.4

Este puesto es compartido por dos modelos muy similares cuya principal diferencia reside en cómo distribuyen su rendimiento.

El Ferrari FXX convencional apuesta por una velocidad punta ligeramente superior, mientras que el FXX-K EVO Welcome Pack sacrifica parte de esa cifra para ganar aceleración y capacidad de salida. La ventaja del EVO se aprecia especialmente en circuitos revirados, donde puede recuperar velocidad a la salida de las curvas mucho más rápido que la mayoría de sus rivales.

Aunque algunos podrían esperar ver aquí al LaFerrari, con sus 9,4 puntos en velocidad, el comportamiento general de los FXX los convierte en opciones más efectivas gracias a una combinación superior de manejo y aceleración.

06 Koenigsegg Jesko

El favorito de los fans de Forza Horizon 5 vuelve y es igual de rápido © Xbox Game Studios

Velocidad: 10

Aceleración: 6.5

Salida: 7

Sí, aparece otro Koenigsegg. El Jesko ya era uno de los favoritos de la comunidad en Forza Horizon 5 gracias a su enorme velocidad y a su comportamiento en carretera. En Forza Horizon 6 mantiene intactas esas virtudes.

Con una velocidad máxima de 284 mph (457 km/h), ampliable mediante ajustes adecuados, y un nivel de manejo sobresaliente, sigue siendo una de las mejores opciones para las carreras de carretera. La aceleración no es tan espectacular como la de otros modelos de esta lista, por lo que puede parecer algo lento en los primeros metros. Sin embargo, una vez logra transmitir toda su potencia al asfalto, es capaz de seguir el ritmo de prácticamente cualquier rival.

07 Koenigsegg Agera RS

El Koenigsegg ocupa el puesto intermedio de los tres de esta lista © Xbox Game Studios

Velocidad: 10

Aceleración: 6.6

Salida: 7.1

Tercer Koenigsegg de la lista, aunque viendo las cifras resulta fácil entender por qué. El fabricante sueco lleva años produciendo algunos de los coches más rápidos del planeta y el Agera RS sigue siendo una referencia dentro del juego.

Podría decirse que ocupa un punto intermedio entre el Gemera y el Jesko. Ofrece un mejor comportamiento dinámico que el Gemera, aunque sacrifica algo de aceleración, mientras que acelera ligeramente mejor que el Jesko a cambio de perder algo de precisión en curva.

También se sitúa entre ambos en velocidad máxima. Sus 275 mph (443 km/h) quedan por debajo de las 284 mph del Jesko, pero superan las 272 mph del Gemera. Puede adquirirse en la casa de subastas por alrededor de 2,9 millones de créditos.

08 Hennessey Venom F5

El coche de serie más rápido de Forza Horizon 6 © Xbox Game Studios

Velocidad: 10

Aceleración: 6.5

Salida: 7

El Hennessey Venom F5 posee la velocidad punta más elevada entre todos los coches de serie de Forza Horizon 6. Su impresionante cifra de 304,7 mph (490 km/h) lo convierte en una auténtica bala sobre ruedas.

Lo más llamativo es que, pese a semejante potencia, sigue comportándose sorprendentemente bien en curva. Esa combinación lo convierte en una de las mejores herramientas para completar pruebas PR especialmente exigentes o conseguir las codiciadas tres estrellas en desafíos donde la velocidad pura marca la diferencia.

Puede comprarse en el Autoshow por 2,05 millones de créditos, adquirirse más barato en la casa de subastas o confiar en la suerte y conseguirlo mediante un wheelspin.

09 Porsche 918 Spyder

Dos motores eléctricos combinados con un V8 = excepcional © Xbox Game Studios

Velocidad: 8.8

Aceleración: 10

Salida: 10

El Porsche 918 Spyder demuestra que la velocidad punta no lo es todo. Aunque su cifra máxima se queda en 243 mph (391 km/h), sus puntuaciones perfectas en aceleración y salida le permiten alcanzar esa velocidad con enorme facilidad.

Gracias a ello se convierte en una opción muy equilibrada tanto para carreras como para pruebas PR. En rectas extremadamente largas terminará cediendo ante modelos más potentes, especialmente en autopistas como las de Tokio, pero sigue siendo una de las máquinas más rápidas y versátiles del juego.

10 Mazda MX-5 Miata Forza Edition

El MX-5 Miata Forza Edition es tan rápido que le cuesta mantener el agarre © Xbox Game Studios

Velocidad: 9.4

Aceleración: 10

Salida: 4.8

El Mazda MX-5 Miata Forza Edition es una reinterpretación radical del modelo original. Puede encontrarse como compra Aftermarket por 450.000 créditos y es imposible confundirlo con cualquier otro Miata. Su enorme V10 biturbo sobresale del capó y genera tanta potencia que el coche tiene serias dificultades para transmitirla al asfalto en los primeros metros.

Su comportamiento en curva tampoco destaca precisamente por la precisión, por lo que estamos ante un coche pensado casi exclusivamente para correr en línea recta. Sin embargo, cuando se trata de alcanzar velocidad rápidamente antes de un salto de peligro o afrontar radares de velocidad en largas rectas, pocos coches ofrecen una experiencia tan salvaje como este peculiar Miata.

Sobre el autor ¿Quién es Chris Jecks? Chris lleva más de 10 años cubriendo videojuegos para diversas marcas, como PCGamesN, GameRant, Destructoid y Twinfinite. Durante este tiempo, ha escrito miles de guías y reseñas, y es un experto en juegos de rol de acción, disparos y carreras. Además, le apasionan los juegos independientes, a los que ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional.