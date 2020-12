Jugando historias: las mejores aventuras narrativas

Hace unos meses tuvimos ocasión de entrevistar a Tatiana Delgado, co-fundadora de Out of the Blue, sobre el desarrollo de Call of the Sea , una fabulosa aventura narrativa que acaba de llegar a Xbox y PC. Aprovechando el exitoso lanzamiento del título, recopilamos algunos de los grandes nombres de este peculiar juego. Más allá de las aventuras gráficas tradicionales de point & click, las aventuras narrativas mezclan la exploración y los puzles para contar complejas historias, poniendo en el foco la narración e insertándola en las mecánicas del juego.

La mítica serie de videojuegos Myst, de Cyan Worlds , se considera una de las primeras grandes exponentes de este peculiar género, que ha inspirado a todo tipo de títulos después. Juegos de misterio, exploración, ciencia ficción o terror han utilizado estas mecánicas, generalmente con una vista en primera persona y con grandes puzles por resolver como la principal de sus mecánicas. En los últimos años han surgido nuevas aventuras narrativas más centradas en los diálogos y en la toma de decisiones por parte del jugador. Un nuevo estilo de aventura narrativa abanderada por el exitoso Life is Strange de Dontnod .

Subidos a la ola de los videojuegos centrados en contar apasionantes historias, repasamos las mejores aventuras narrativas de los últimos años:

Call of the Sea

Call of the Sea © Out of the Blue

Una fabulosa historia de exploración y descubrimiento ambientada en una isla polinesia en la década de los años 30, con tintes de H.P. Lovecraft. Estoy mucho más es lo que nos ofrece Call of the Sea, la aventura de los madrileños de Out of the Blue. Con unos bellísimos gráficos y una banda sonora magistral, la aventura de Norah, una valiente mujer en busca de su marido en mitad del Pacífico nos atrapa desde el principio y no nos suelta hasta que desvelamos todos sus misterios, resolviendo todos sus ingeniosos puzles.

Twin Mirror

Twin Mirror © Dontnod Entertainment

Los creadores de Life is Strange han lanzado hace unas semanas esta aventura que, en principio, iba a llegar en formato episódico como aquel, pero que finalmente ha llegado como un juego completo. Twin Mirror nos mete en la piel de un periodista que vuelve a su pueblo natal para asistir al funeral de un amigo y que, tras una borrachera, se despierta en la habitación de un hotel sin recordar nada de la noche anterior y con la camisa completamente llena de sangre. Descubrir qué ha pasado será su obsesión y deberemos acompañarle resolviendo una gran cantidad de misterios de diferentes maneras: dialogando con testigos, buscando pistas y, sobre todo, reconstruyendo escenas y situaciones en la mente del protagonista para desvelar la verdad.

Tell Me Why

Tell Me Why © Dontnod Ent.

Los chicos de Dontnod, los creadores de Life is Strange, han estado de racha este año, y también lanzaron Tell Me Why este verano, otra aventura narrativa bastante interesante. Este juego, editado por Xbox, llegó en tres episodios y narra la historia de dos hermanos gemelos, separados desde pequeños por un trágico evento familiar, que vuelven a reunirse en su pueblo natal para esclarecer los sucesos que cambiaron el destino de su familia hace ya tantos años. Una aventura profunda y cargada de personajes muy bien construidos que está disponible en Xbox Game Pass.

Amnesia: Rebirth

Amnesia: Rebirth © Frictional Games

Estamos hablando de uno de los mejores videojuegos del año y, aunque también se le suele encasillar dentro del género de los survival horror, nosotros no encontramos demasiadas diferencias con el género de las aventuras narrativas cargadas de exploración y puzles. Nos cuesta colocar a Amnesia: Rebirth junto a títulos como Resident Evil o Silent Hill, por ejemplo. Es cierto que aquí se añaden los sustos, ¡y qué sustos!, pero no es más que un añadido más que lo convierten en uno de los mejores juegos de terror de los últimos años. Amnesia: Rebirth es una obra maestra creada por el experimentado estudio indie sueco Frictional Games, creadores de éxitos como Penumbra o Soma. Una perspectiva en primera persona y una historia para pasar miedo de verdad. Tienes que jugarlo.

Soma

Soma © Frictional Games

Y como pensamos que Amnesia: Rebirth es uno de los juegos del año, no queremos dejar de recomendar el anterior trabajo de Frictional Games, Soma, otro juego de terror extraordinario que se ha reivindicado poco para la calidad que tiene. Está disponible desde 2015 en POC y PS4 y en 2017 llegó con una nueva versión a Xbox One. Soma es otro juego terrorífico pero esta vez ambientado en una estación espacial, PATHOS -II, donde no queda vida humana y donde tendremos que sobrevivir a terroríficas criaturas huyendo de ellas, escondiéndonos y resolviendo los puzles y acertijos que la nave nos propone. Si sobrevivimos, tal vez descubramos qué ha pasado en la estación y qué hacemos nosotros allí.

The Stanley Parabole

Stanley Parabole © Galactic Cafe

Uno del os videojuegos más rompedores y sorprendentes de los últimos años es este fabuloso The Stanley Parabole. En palabras de su propio autor, el diseñadoir Davey Wreden, “The Stanley Parable es un juego de narrativa experimental en primera persona. Es una exploración de nuestras elecciones, la libertad, la narración y la realidad, todo examinado desde la perspectiva de lo que significa jugar a un videojuego. Tomarás decisiones que no importan, seguirás una historia que no tiene fin. Jugarás a un juego que no puedes ganar. En realidad, es mejor si no sabes nada al respecto antes de jugar". Poco más que decir, sólo que tienes que probarlo.

Life is Strange

Life is Strange © Dontnod Entertainment

Una de las aventuras narrativas de más éxito de los últimos años. El estudio parisino Dontnod Entertainment se dio a conocer con este título episódico que distribuyó Squarte Enix y que luego ha tenido un spin-off y una meritoria secuela. Life is Strange nos presentó una historia maravillosa y unos personajes profundos y apasionantes de los que nos enamoramos. Las vidas de Chloe y Max estaban en nuestras manos y, según fueran nuestras decisiones, la aventura corría por ramas narrativas distintas, configurando casi una aventura única en cada partida.

Firewatch

Firewatch © Campo Santo

Otro de los mejores videojuegos indies de los últimos años fue el genial Firewatch, el título de Campo Santo que en 2016 llegó a conseguir un par de premios Bafta. Una fabulosa y misteriosa aventura que nos mete en la piel de un vigilante forestal de Yellowstone en 1989, un año después de los históricos incendios forestales que asolaron el parque. El juego cuenta con una ambientación alucinante y la presencia constante del personaje de Delilah, la jefa de nuestro protagonista, que nos habla constantemente por medio de un walkie-talkie.

Tacoma

Tacoma © Fullbright

Otra aventura narrativa extraordinaria para los amantes de la ciencia ficción. Tacoma es el nombre de una estación espacial que tendremos que explorar para descubrir qué pasó con su tripulación desaparecida. Un juego cargado de puzles y fases de exploración en la que podemos ir recopilando las últimas conversaciones de los tripulantes y recrear lo que pasó mediante un sistema de realidad aumentada. Y, cómo no, tendremos que lidiar con una inteligencia artificial que controla la estación, denominada ODIN.

What Remains of Edith Finch

What remains of Edith Finch © Giant Sparrow

Elegido como uno de los mejores videojuegos independientes de 2017, la aventura de Giant Sparrow nos pone en la piel del último miembro de la familia Finch, que vuelve a la casa familiar a buscar entre los recuerdos familiares. Explorando la casa, iremos desvelando la historia de varias generaciones de Finch, para descubrir el origen de una maldición que ha acompañado a nuestra saga desde su llegada a Estados Unidos. Una bella historia interactiva que merece la pena descubrir, y mucho.

Kentucky Route Zero

Kentucky Route Zero © Cardboard Computer

Otro de los grandes títulos del mundo indie de la última década es este genial Kentucky Route Zero. Una aventura gráfica con un fabuloso apartado artístico y que nos pone en la piel de un camionero que intenta hacer una entrega recorriendo la mítica ruta cero de Kentucky. Aquí no hay puzles ni acertijos, sólo exploración y muchos diálogos, ya que lo único importante es la historia y los fabulosos personajes que encontraremos en la carretera.

The Vanishing of Ethan Carter

The Vanishing of Ethan Carter © The Astronauts

La exploración y la resolución de enigmas y misterios son las principales mecánicas de este juego, cargado de bellos paisajes y escenarios naturales. Un investigador paranormal tendrá que descubrir una serie de extraños crímenes en un apartado pueblo minero, utilizando sus perspicacia, la recogida de pistas y una peculiar habilidad paranormal que le permite encontrar objetos relacionados con los muertos o reconstruir las escenas de un crimen.

Return of the Obra Dinn

Return of the Obra Dinn © Lucas Pope

Lucas Pope, el creador de 'Papers, Please' nos ha dado varias aventuras narrativas realmente originales, con historias alucinantes narradas de formas muy sorprendentes utilizando locas mecánicas de juego, como el propio 'Papers, Please'. Su último videojuego, que lanzó en 2018, es este extraordinario Return of the Obra Dinn, una aventura con un vistoso estilo gráfico, inspirado en los viejos juegos monocromáticos de los primeros Macintosh. En el juego encarnamos a un inspector de seguros de la Compañía de las Indias Orientales en 1801. Nuestro cometido: visitar el Obra Dinn, un barco que había desaparecido y que se vuelve a encontrar, tras 5 años sin rastro, con todos sus tripulantes muertos en su interior. Nuestra tarea será determinar la causa de la muerte de los sesenta cadáveres a bordo.