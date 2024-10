Descubre las 8 estaciones de ejercicio de HYROX: guía completa

Esta estación suele sorprender a los atletas, sobre todo si no llevan un ritmo sensato. Es fácil cansar las piernas al principio de la carrera y hacer que el resto de la prueba sea un gran esfuerzo. La carrera inmediatamente después de esta estación también -con las piernas cansadas y pesadas-, puede ser difícil para algunos atletas que no están acostumbrados. Un error que cometí personalmente en mi primera carrera fue no hacer suficientes pausas breves durante el empuje y, aunque mi tiempo en la estación en sí fue razonablemente rápido, ¡me costó mucho correr después!

