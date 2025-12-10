Cómo Klopp respaldó a Max para lograr la remontada ‘imposible’

Resumen 1 Inspirado por Max Verstappen

Max Verstappen estaba a las puertas de ganar el Campeonato del Munido de Fórmula Uno por quinta vez en el Gran Premio de Abu Dabi 2025. En una de las mayores remontadas en la historia de la Fórmula 1, el piloto de Oracle Red Bull Racing había reducido a solo 12 puntos su desventaja frente a Lando Norris (McLaren) en la lucha por el título. Tras una brillante actuación en la clasificación, salió desde la ‘pole position’ en la última carrera del año. Si Max ganaba y Lando quedaba fuera del podio, se convertiría en el cinco veces campeón mundial de F1 más joven de la historia.

Jürgen Klopp, de 58 años, director global de fútbol de Red Bull, es un gran admirador de Max Verstappen y le dio al neerlandés, de 28 años, el mismo consejo que ofreció a su Liverpool en 2019 cuando guió a su equipo a su mayor remontada de todas, al vencer al Barcelona para obtener un lugar en la final de la Champions League.

Max Verstappen empezó el Gran Premio de Abu Dhabi desde la pole position © Getty Images/Red Bull Content Pool

En un video personal, el visionario genio del fútbol alemán dijo: "No me considero un experto en automovilismo, pero sé un poco de deportes y de remontadas, y esta temporada tuvo algunos altibajos”.

"Sé que eres un gran aficionado al fútbol y buen amigo de Virgil van Dijk, así que quizás recuerdes nuestra temporada récord, más espectacular y especial con el Liverpool en 2019, cuando ganamos la final de la Champions League. Pero para llegar ahí, nos enfrentamos a una remontada difícil en la semifinal”.

En 2019, el Barcelona arrasó en el partido de ida en el Camp Nou, venciendo al Liverpool por 3-0. Las probabilidades estaban totalmente en contra del equipo inglés, pero antes del duelo decisivo, Klopp inspiró a sus jugadores antes del pitido inicial en el vestuario de Anfield. “Lo que les dije a mis chicos aquel día fue: creo que es imposible, pero gracias a vosotros tenemos una oportunidad, y nunca necesitamos más que una oportunidad. ¡Aprovechadla!”.

Un Liverpool que no contaba con su delantero talismán Mo Salah logró darle la vuelta a la eliminatoria ganando 4-0, para después conquistar la final de la Champions League en Madrid. Fue el mayor triunfo en la brillante carrera de Klopp como entrenador, que también lo vio ganar dos veces la Bundesliga con el Borussia Dortmund, así como la Premier League inglesa y la FA Cup con Liverpool.

Klopp continuó: “Y eso es lo que quiero que hagas hoy: tienes la oportunidad. Aprovéchala. Y disfruta de la carrera”.

Cuando el alemán se unió a Red Bull como director global de fútbol, responsable de desarrollar a los jugadores, entrenadores y equipos de Red Bull en todo el mundo, reveló que era un gran admirador de Max Verstappen como atleta. “Me encantaría pasar tiempo con él para entender cómo puede rendir bajo la amenaza de 300 km/h dentro de un coche y seguir estando en su mejor estado mental. Súper interesante”.

Jürgen Klopp en la parrilla de salida del Gran Premio de Austria © Mark Thompson/Getty Images

Además de ser amigo de muchas estrellas actuales de la selección neerlandesa, la propia carrera de Verstappen con Red Bull Racing comenzó en 2016 con la bendición del legendario Johan Cruyff, quien fue su invitado especial en su debut en el Gran Premio de España de 2016 . Aquella carrera terminó con Max en lo más alto del podio y hoy espera repetir la historia.