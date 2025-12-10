El heroico ataque de Max Verstappen a finales de temporada para intentar hacerse con su quinto título de Campeón de Pilotos de Fórmula Uno se decidió en el último suspiro, cuando el holandés logró una victoria incontestable desde la pole position en la última carrera de la temporada 2025 en Abu Dhabi.

Después de una brillante serie de carreras en la segunda mitad de la temporada para convertir un enorme déficit de 104 puntos respecto al líder del campeonato, Lando Norris, en sólo 16 antes del Gran Premio de Abu Dhabi de final de temporada, el tetracampeón de Oracle Red Bull Racing hizo exactamente lo que tenía que hacer en la carrera decisiva para el título al ganar la carrera desde la pole position por una cómoda ventaja de 12.59s.

Estoy muy orgulloso de todo el equipo y del increíble giro que hemos dado. Nunca nos dimos por vencidos y siempre creímos que podíamos cambiar las cosas. Max Verstappen

Sin embargo, con Norris terminando la carrera en tercera posición por detrás de su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, el piloto británico hizo lo suficiente para asegurarse la corona del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno 2025 por dos puntos, negando a Verstappen y al equipo Oracle Red Bull Racing un final de cuento de hadas a su increíble y decidida remontada de finales de temporada.

Sin embargo, Verstappen terminó su carrera y su temporada como el hombre del momento y extremadamente orgulloso de la velocidad, la inteligencia y el espíritu de lucha que tanto él como el equipo han demostrado desde entonces. "Me siento bien. Ya estaba preparado para este tipo de resultados, porque necesitábamos un poco de suerte para ganar", dijo Verstappen tras la carrera.

Max lo hizo todo bien en su lucha final por la corona de 2025 © Getty Images/Red Bull Content Pool

"Estoy muy orgulloso de todo el equipo y de la increíble remontada que hemos tenido. Nunca nos rendimos y siempre creímos que podíamos cambiar las cosas. Nunca dejamos de intentarlo. Podríamos habernos rendido fácilmente, pero seguimos empujando, buscando mejoras y creyendo siempre. Esta temporada ha sido una gran montaña rusa, con muchos momentos difíciles y sentimientos encontrados, pero estoy muy orgullosa de todos y realmente nos hemos unido como equipo.

"El cambio de rumbo en la segunda mitad de la temporada fue increíble y bastante loco que pudiéramos hacerlo y nos sobrepusimos a muchas cosas. Aunque no ganar un campeonato por dos puntos parece doloroso, volviendo a Zandvoort estábamos por detrás por más de 100 puntos, así que es genial lo que hemos conseguido."

Cómo se desarrolló el duelo por el título mundial de Fórmula 1 de 2025

El momento de la carrera en el que Verstappen consigue la salida perfecta © Getty Images/Red Bull Content Pool

Al comienzo del fin de semana del Gran Premio de Abu Dhabi, Verstappen y Oracle Red Bull Racing sabían que una victoria era la mejor esperanza que tenían de hacerse con el título de Pilotos. En ese escenario, Norris tendría que terminar tercero o mejor para asegurarse el título.

Tanto el piloto como el equipo lo hicieron todo bien durante la clasificación del sábado para tener la mejor oportunidad de alcanzar la gloria. Verstappen realizó una vuelta impecable en la Q3 para asegurarse la pole por dos centésimas de segundo por delante de Norris y Piastri. "Ha sido una clasificación sencillamente preciosa. Lo hemos hecho bien todo el fin de semana, hemos estado afinando el coche y también hemos hecho algunos cambios finales que han ayudado un poco al coche. Esto me ha permitido ir un poco más al límite y sacar el máximo partido del coche", dijo justo después.

Luego, en el emocionante duelo final del domingo, piloto y equipo ofrecieron otra actuación soberbia que reflejó su condición de mejor equipo de la parrilla durante la segunda mitad de la temporada.

Hemos tenido un fin de semana increíble y lo hemos hecho todo lo mejor que hemos podido, así que al final me siento bien hoy. Max Verstappen

Tras una salida limpia, Verstappen se colocó en cabeza en la primera curva y ya no tuvo rival. El equipo se aseguró de que las paradas en boxes fueran perfectas y se alejó para ganar el Gran Premio por 12.594s sobre Piastri. No fue suficiente para llevarse a casa el título, ya que el tercer puesto de Norris le aseguró un título inaugural por sólo dos puntos, pero tanto Verstappen como Oracle Red Bull Racing ofrecieron un fin de semana perfecto para hacerlo tan reñido como lo fue.

"No ganamos el campeonato, vale, eso pasa, así es la vida y no es algo por lo que me entristezca demasiado. La vida continúa", declaró el piloto de 28 años a F1.com. "Hoy ha sido muy divertido, sobre todo ganar la carrera de una forma tan dominante. Hemos tenido un fin de semana increíble y lo hemos hecho todo lo mejor que hemos podido, así que, en definitiva, hoy me siento bien.

"Para Lando esto es algo muy especial y espero que lo disfrute mucho. La primera victoria en el Campeonato es la más emotiva y es algo con lo que sueñas desde que eras pequeño. Su familia está aquí y espero que disfrute esta noche con su equipo".

Fue la octava victoria para Vertappen, la mayor de cualquier piloto en 2025 © Getty Images/Red Bull Content Pool Aunque no ganar un campeonato por dos puntos parece doloroso, volviendo a Zandvoort estábamos por detrás por más de 100 puntos, así que es genial lo que hemos conseguido Max Verstappen

Sin embargo, gracias a su victoria en Abu Dhabi, Verstappen volvió a terminar 2025 como el piloto con más Grandes Premios ganados, consiguiendo ocho victorias en total por las siete de Norris y Piastri.

Laurent Mekies, jefe y director ejecutivo del equipo Oracle Red Bull Racing, se mostró igualmente impresionado por su actuación en la lucha por el título hasta las últimas vueltas de la temporada.

"Este año ha estado muy reñido, y hemos luchado de verdad hasta el final, terminando hoy con una actuación dominante. No esperábamos tener una actuación así en este circuito, así que hay que reconocer el mérito del equipo y de Max por poner el coche en condiciones de hacer exactamente eso. Saliendo desde la pole, sabíamos que la victoria podía estar en nuestras manos, y Max ha estado perfecto de principio a fin, con una excelente gestión de los neumáticos que nos ha permitido seguir adelante".

¿Y ahora qué para Max Verstappen y Oracle Red Bull Racing?

Se avecinan grandes cambios para la F1 y Oracle Red Bull Racing en 2026 © Getty Images/Red Bull Content Pool

En primer lugar, un merecido descanso tras una temporada difícil para todos los implicados. Sin embargo, no será largo ni para Verstappen ni para el equipo, porque se avecinan cambios masivos en la F1 para 2026. El deporte experimentará sus mayores cambios en el reglamento técnico en más de una década y Oracle Red Bull Racing estrenará una nueva asociación de motores con el gigante automovilístico estadounidense Ford.

Se prevén coches totalmente nuevos para la Fórmula 1 a partir de 2026, después de que la FIA ratificara nuevas normas que exigen coches más ligeros y ágiles, con chasis, aerodinámica y motores actualizados. Además de eso, el equipo también está cambiando las plantas motrices Honda de las últimas temporadas y convirtiéndose en fabricante de motores por primera vez con los flamantes Red Bull Ford Powertrains , que se fabrican internamente en el campus Oracle Red Bull Racing de Milton Keynes, Inglaterra.

El nuevo coche RB22 hará su primera aparición pública el 15 de enero de 2026, en la ciudad natal de Ford, Detroit, en la presentación oficial del equipo. Las pruebas comenzarán muy poco después, cuando el equipo y los pilotos se pongan al día antes del Gran Premio de Australia que abrirá la temporada 2026, el fin de semana del 6 al 8 de marzo.

Isack Hadjar ha impresionado durante su temporada de novato en la F1 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Oracle Red Bull Racing da la bienvenida a un nuevo piloto y Verstappen a un nuevo compañero de equipo también en 2026, ya que Isack Hadjar asciende de los Visa Cash App Racing Bulls para unirse al equipo en su segunda temporada de F1.

El joven piloto francés consiguió un sensacional podio de debut en el Gran Premio de Holanda y ha impresionado enormemente durante su temporada de novato en 2025, lo que le ha valido la llamada a filas de Oracle Red Bull Racing.

"En su primera temporada en la F1, Isack ha mostrado una gran madurez y ha demostrado que aprende rápido. Y lo que es más importante, ha demostrado la velocidad bruta que es el requisito número uno en este deporte. Creemos que Isack puede prosperar junto a Max y producir la magia en la pista", dijo Laurent Mekies sobre su nuevo fichaje.