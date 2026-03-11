Jamie Foy riding on a course he designed for KASSO Fest Skate & Sound in Long Beach, California
© Red Bull Content Pool/KASSO
Todo lo que necesitas saber sobre el KASSO Fest Skate & Sound

KASSO Fest Skate & Sound es una carrera de skate de obstáculos como ninguna otra; un enfrentamiento entre los mejores guerreros del monopatín que llega por primera vez a Estados Unidos.
Por Agnes Aneboda
3 minutos de lectura

Esta historia es parte de

Kasso Fest Skate & Sound

Llegan la diversión y el espectáculo con el Kasso Fest Skate & Sound retransmitido en directo desde Long Beach, California, por primera vez en todo el mundo.

Estados Unidos

Jamie Foy

El Skater Of The Year (SOTY) 2017 y una máquina de crear sobre un rail con un estilo muy particular.

United StatesUnited States

CJ Collins

A former pre-teen skating prodigy, California's CJ Collins is now all grown up and is blessed with one of the heaviest box of tricks out there.

United StatesUnited States

Torey Pudwill

Con 15 años Torey ha pasado de promesa a innovador profesional con fotos a toda página en las revistas Skateboarder, Thrasher y Transworld Skateboarding.

United StatesUnited States

Gavin Bottger

A park powerhouse with a street game to match, Gavin Bottger blends raw talent with a laid-back approach – and he’s just getting started.

United StatesUnited States

Resumen

  1. 1
    ¿Qué es KASSO?
  2. 2
    ¿Cómo funciona el KASSO?
  3. 3
    ¿Cómo ver el KASSO en directo?
Treinta skaters profesionales se lanzan uno a uno corriendo por un circuito hecho a medida y lleno de obstáculos técnicos. El objetivo es sencillo: pasar limpio y rápido. Si te saltas un obstáculo o consigues el tiempo más lento, estás fuera. KASSO es una carrera de obstáculos en monopatín como ninguna otra. Este vídeo te dará una idea general, y luego podrás ver la próxima edición en directo en Red Bull TV y Red Bull Skateboarding en YouTube.
Nacido en Japón, el KASSO es un desafío de eliminación por etapas para los skaters más polifacéticos: un enfrentamiento de "patinar para sobrevivir" en el que la velocidad, la habilidad y los nervios deciden quién pasa. Inventado por los creadores de Takeshi's Castle, es un desafío cargado de adrenalina, rápido y angustioso, tanto para los patinadores como para los espectadores.
En su debut en EE.UU. en Long Beach, California, los días 21 y 22 de marzo como KASSO Fest Skate & Sound, el festival de dos días ofrecerá caídas inolvidables, música en directo y vibraciones de festival a los aficionados al skate y al sonido por igual.
01

¿Qué es KASSO?

Vista general de la carrera de obstáculos Rainbow Rail en KASSO 2024 en Yokohama, Japón.

El circuito de obstáculos Rainbow Rail fue todo un reto

© Keisuke Kato / Red Bull Content Pool

KASSO comenzó como un concurso de skateboarding de culto en Japón en 2024, en el que skaters profesionales y talentos locales se enfrentan a salvajes carreras de obstáculos. Los recorridos están diseñados por los creadores de El castillo de Takeshi y Ninja Warrior, y cada uno de ellos se construye para su ubicación. No se trata de un concurso de skate normal en el que se juzga el estilo: es parte carrera, parte desafío de supervivencia, que pone a prueba la velocidad, el control, el equilibrio y los nervios bajo presión.
Aunque sólo gane un rider, el espíritu es solidario: como dijo Madars Apse tras competir en 2024, se trata más de empujarse unos a otros para sobrevivir al recorrido que de rivalidades.
Skateboarding pros at KASSO hanging out

The KASSO gang hanging out

© Red Bull Content Pool/KASSO

Las reglas del KASSO en pocas palabras:
  • Si no terminas, estás fuera.
  • Si eres el más lento, no avanzas
  • Supera todas las etapas para llegar a la final
  • Gana la final para conseguir la corona KASSO.
02

¿Cómo funciona el KASSO?

Jamie Foy destrozando en el recorrido KASSO

Jamie Foy dando espectáculo en el KASSO Fest

© Red Bull Content Pool / KASSO

Los mejores profesionales como Jamie Foy, Torey Pudwill,CJ Collins y Gavin Bottger se enfrentan al recorrido uno a uno, compitiendo contra el reloj a través de tres desafiantes etapas. Si te saltas un obstáculo o consigues el tiempo más lento, un corredor queda eliminado.
Sólo los que superen los tres recorridos llegarán a la final del domingo, donde una última carrera decidirá el ganador y la corona KASSO. Espera carreras rápidas, grandes caídas, salvadas de emergencia y obstáculos ingeniosos que no verás en un concurso de patinaje normal, todo ello para llegar a momentos de tensión que te pondrán al borde del asiento.
Torey Pudwill performs an ollie to fakie at Red Bull LA Mini half pipe skate sesh in Los Angeles, California

Torey Pudwill is one of the confirmed skaters at KASSO in Long Beach

© Anthony Acosta / Red Bull Content Pool

KASSO es rápido, impredecible y está hecho para patinadores intrépidos.
03

¿Cómo ver el KASSO en directo?

Si no puedes estar en Long Beach, sigue toda la acción el 23 de marzo en directo por Red Bull TV.

