Todo lo que necesitas saber sobre el KASSO Fest Skate & Sound

Treinta skaters profesionales se lanzan uno a uno corriendo por un circuito hecho a medida y lleno de obstáculos técnicos. El objetivo es sencillo: pasar limpio y rápido. Si te saltas un obstáculo o consigues el tiempo más lento, estás fuera. KASSO es una carrera de obstáculos en monopatín como ninguna otra.

