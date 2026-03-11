© Red Bull Content Pool/KASSO
Todo lo que necesitas saber sobre el KASSO Fest Skate & Sound
KASSO Fest Skate & Sound es una carrera de skate de obstáculos como ninguna otra; un enfrentamiento entre los mejores guerreros del monopatín que llega por primera vez a Estados Unidos.
Treinta skaters profesionales se lanzan uno a uno corriendo por un circuito hecho a medida y lleno de obstáculos técnicos. El objetivo es sencillo: pasar limpio y rápido. Si te saltas un obstáculo o consigues el tiempo más lento, estás fuera. KASSO es una carrera de obstáculos en monopatín como ninguna otra. Este vídeo te dará una idea general, y luego podrás ver la próxima edición en directo en Red Bull TV y Red Bull Skateboarding en YouTube.
Nacido en Japón, el KASSO es un desafío de eliminación por etapas para los skaters más polifacéticos: un enfrentamiento de "patinar para sobrevivir" en el que la velocidad, la habilidad y los nervios deciden quién pasa. Inventado por los creadores de Takeshi's Castle, es un desafío cargado de adrenalina, rápido y angustioso, tanto para los patinadores como para los espectadores.
En su debut en EE.UU. en Long Beach, California, los días 21 y 22 de marzo como KASSO Fest Skate & Sound, el festival de dos días ofrecerá caídas inolvidables, música en directo y vibraciones de festival a los aficionados al skate y al sonido por igual.
01
¿Qué es KASSO?
KASSO comenzó como un concurso de skateboarding de culto en Japón en 2024, en el que skaters profesionales y talentos locales se enfrentan a salvajes carreras de obstáculos. Los recorridos están diseñados por los creadores de El castillo de Takeshi y Ninja Warrior, y cada uno de ellos se construye para su ubicación. No se trata de un concurso de skate normal en el que se juzga el estilo: es parte carrera, parte desafío de supervivencia, que pone a prueba la velocidad, el control, el equilibrio y los nervios bajo presión.
Aunque sólo gane un rider, el espíritu es solidario: como dijo Madars Apse tras competir en 2024, se trata más de empujarse unos a otros para sobrevivir al recorrido que de rivalidades.
Las reglas del KASSO en pocas palabras:
- Si no terminas, estás fuera.
- Si eres el más lento, no avanzas
- Supera todas las etapas para llegar a la final
- Gana la final para conseguir la corona KASSO.
02
¿Cómo funciona el KASSO?
Los mejores profesionales como Jamie Foy, Torey Pudwill,CJ Collins y Gavin Bottger se enfrentan al recorrido uno a uno, compitiendo contra el reloj a través de tres desafiantes etapas. Si te saltas un obstáculo o consigues el tiempo más lento, un corredor queda eliminado.
Sólo los que superen los tres recorridos llegarán a la final del domingo, donde una última carrera decidirá el ganador y la corona KASSO. Espera carreras rápidas, grandes caídas, salvadas de emergencia y obstáculos ingeniosos que no verás en un concurso de patinaje normal, todo ello para llegar a momentos de tensión que te pondrán al borde del asiento.
KASSO es rápido, impredecible y está hecho para patinadores intrépidos.
03
¿Cómo ver el KASSO en directo?
Si no puedes estar en Long Beach, sigue toda la acción el 23 de marzo en directo por Red Bull TV.
