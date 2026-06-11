Leo Neugebauer: de estrella universitaria a campeón del mundo de decatlón

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El ruido en el estadio de Tokio es ensordecedor, pero Leo Neugebauer no escucha absolutamente nada. Ni los gritos del público, ni la música, ni las voces por megafonía. Solo su propia respiración.

Una sola prueba —los 1.500 metros— lo separa del título mundial de decatlón. Detrás quedan ya dos días de competición y nueve disciplinas superadas. Disco, pértiga, longitud… todo había salido exactamente como necesitaba. Ahora llega la carrera que los decatletas aman u odian. Neugebauer sabe que, si consigue mantener la calma unos minutos más, su sueño se hará realidad.

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Cuando cruza la línea de meta, todo se apaga. Exhausto, se deja caer sobre la pista y varios voluntarios tienen que levantarlo en silla de ruedas. Las imágenes dan la vuelta al mundo. Pero incluso antes de que su cuerpo asimile lo que acaba de ocurrir, Neugebauer vuelve a ponerse en pie. Levanta los brazos, grita al cielo de Tokio mezclando agotamiento y alivio y confirma lo impensable: con 8.804 puntos, es campeón del mundo. El rey de los atletas.

Leo Neugebauer es la estrella emergente del decatlón © Shamil Tanna/Red Bull Content Pool Quotation Cuando simplemente confío en lo que sé hacer y dejo de pensar demasiado, es cuando soy más fuerte Leo Neugebauer

01 Creciendo en la pista de atletismo

Neugebauer creció en Leinfelden-Echterdingen, al sur de Stuttgart. Mientras otros niños coleccionaban cromos de fútbol, él encontró muy pronto otro lugar donde pasar el tiempo: la pista de atletismo.

Con apenas seis años se colocó por primera vez en una línea de salida durante una competición. No había grandes objetivos ni marcas en mente; todo giraba alrededor de divertirse. Correr, saltar, lanzar. “Empecé el decatlón por diversión, junto a mis amigos”, recuerda.

Lo que nadie imaginaba entonces era que esa versatilidad acabaría convirtiéndose en su gran sello personal. Desde muy joven quedó claro que no era un especialista de una sola disciplina. Neugebauer quería hacerlo todo: velocidad, saltos, lanzamientos y vallas. En otras palabras: decatlón.

02 El momento en el que todo cambió

Leo Neugebauer salta sobre las vallas © Shamil Tanna/Red Bull Content Pool

El primer gran punto de inflexión llegó cuando Neugebauer se trasladó a la Universidad de Texas. Allí no solo cambió su rutina diaria, sino también toda su perspectiva sobre el atletismo. Entrenando bajo el sol texano, rodeado de condiciones profesionales y rivales de altísimo nivel, se dio cuenta de algo importante:

“Fue en la universidad cuando entendí que quizá podía dedicarme a esto profesionalmente. Empecé a mejorar cada vez más y decidí centrarme completamente en ello”, explica.

Su progresión explotó definitivamente en 2023. En los NCAA Championships completó un decatlón que cambió por completo su carrera, batiendo el récord alemán y confirmando su irrupción en la élite internacional.

Al año siguiente fue todavía más lejos, aumentando su puntuación y quedándose además con el récord universitario. Tras terminar sus estudios, el escenario estaba preparado para que el alemán diera el siguiente gran paso.

03 Un showman dentro del círculo de disco

Leo Neugebauer se relaja con su medalla de oro de los Mundiales de Tokio © Shamil Tanna/Red Bull Content Pool

Cualquiera que vea a Neugebauer en un estadio se da cuenta enseguida de una cosa: no es solo un decatleta, también es un auténtico showman.

Sus pruebas favoritas dicen mucho sobre su personalidad: primero el disco, después la pértiga, la longitud y el peso. Potencia, celebración, energía… vive para esos momentos y el público en las gradas entra de lleno en su juego.

Al mismo tiempo, conoce perfectamente el lado más oscuro de las pruebas combinadas: los 1.500 metros, cuando las piernas arden y la cabeza empieza a gritar “para”. “El decatlón es una mezcla brutal”, explica. “Tienes que saber gestionar tu cuerpo, pero sobre todo lo que ocurre dentro de tu cabeza”.

04 París 2024: a un paso de la cima

Antes de Tokio, Neugebauer ya había brillado por primera vez en el mayor escenario posible durante París 2024, compitiendo de tú a tú con los mejores del mundo para conquistar la plata y quedarse muy cerca del oro.

Poco antes había logrado 8.961 puntos en Eugene, Estados Unidos, estableciendo un nuevo récord alemán. Una cifra que resume perfectamente qué tipo de atleta es: velocidad, fuerza, técnica y una capacidad imposible de entrenar del todo: rendir cuando realmente importa.

05 Presión, dudas y batallas mentales

"Mi mayor reto es mantener la cabeza fría", dice Leo Neugebauer © Shamil Tanna/Red Bull Content Pool

El decatlón es una mezcla brutal de físico y fortaleza mental. Dos días de competición, disciplinas completamente distintas y prácticamente ningún momento para respirar. “Mi mayor desafío es mantener la cabeza fría en las grandes competiciones. No ponerme nervioso”, reconoce Neugebauer.

Con el tiempo aprendió a pensar menos y confiar más en las sensaciones, dejando que el cuerpo hiciera aquello que había repetido miles de veces en los entrenamientos. Cuando entra en ese estado de fluidez, una gran prueba suele llevarlo directamente a la siguiente.

06 SUn éxito construido alrededor del apoyo

Neugebauer nunca afronta solo unos Mundiales, unos Juegos Olímpicos o cualquier gran campeonato. En la pista compite con Alemania en el pecho, pero en la cabeza siempre están presentes su círculo más cercano y todo el apoyo que recibe desde fuera.

“Mi familia y mis amigos me han apoyado desde el primer día”, asegura. “Están en todas las grandes competiciones y siempre puedo contar con ellos. Eso significa muchísimo para mí”.

07 Mirando hacia delante: la pieza que todavía falta

El campeón de decatlón Leo Neugebauer © Shamil Tanna / Red Bull Content Pool

Título mundial, récord alemán, Deportista del Año, premio BAMBI… el currículum de Neugebauer está prácticamente completo. Aun así, todavía queda una casilla vacía: el oro en el escenario más grande de todos. Por eso su objetivo sigue siendo muy claro:

“La medalla de oro… eso es lo más grande que puedes conseguir en nuestro deporte”, afirma.

Ya ha estado cerca. Sabe lo que se siente al ganar una plata y también lo que supone conquistar un Mundial. Pero subir a lo más alto de ese podio concreto sigue siendo la pieza que falta en el puzle.

Hasta entonces, seguirá haciendo exactamente aquello que lo llevó hasta aquí: mejorar un poco cada día. Corriendo, lanzando, saltando. Y también aprendiendo a soltarse.