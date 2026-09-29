¿Quieres mejorar en FC 27? Estos son 11 creadores que merece la pena seguir

EA Sports FC 27 ofrece muchas posibilidades y durante los próximos 12 meses seguirá recibiendo nuevos contenidos. Los mejores creadores pueden ayudarte a mejorar tu juego, descubrir detalles que quizá se te escapen y sacar más partido a cada partida. Estos son 11 nombres a tener en cuenta, con contenidos sobre Ultimate Team, consejos de juego, Modo Carrera y mucho más.

01 Angry Ginge - Aperturas de sobres, Modo Carrera y mucha personalidad

Morgan 'Angry Ginge' Burtwhistle es uno de los nombres habituales del streaming en Reino Unido. Aunque su contenido no gira exclusivamente alrededor de FC 27, el juego ocupa una parte importante de sus directos y de los vídeos que publica en YouTube.

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En su canal AngryGinge 2.0 publica aperturas de sobres de Ultimate Team y vídeos de su Modo Carrera con el Manchester United. En estos últimos, la edición se centra en los mejores momentos de cada partida. Para verlo jugar sin cortes, puedes seguir sus directos en Twitch o visitar su canal GingeLive en YouTube . Colaboraciones con otros creadores británicos, nuevos retos y otras ideas completan unos contenidos sobre FC 27 que seguirán durante toda la temporada.

02 Tekkz - Aprende de uno de los mejores profesionales de FC

Tekkz es uno de los jugadores profesionales más destacados de FC y una de las figuras de RBLZ Gaming. Su nivel sobre el terreno de juego virtual está al alcance de muy pocos, por lo que sus vídeos son una fuente de ideas para quienes quieren mejorar.

Sus partidas también tienen su atractivo, ya sea jugando durante horas hasta encajar una derrota o intentando completar los 20 partidos de Champions con una plantilla de jugadores de bronce. Pero donde realmente está buena parte de su valor es en los vídeos de consejos. En sus análisis de tácticas explica las formaciones que utiliza, las instrucciones que funcionan, los roles de cada jugador e incluso qué futbolistas encajan mejor en cada posición. Aplicar algunas de estas ideas a tu propio juego puede marcar diferencias en Rivals.

03 Mike LaBelle - Consejos y tutoriales de FUT de un antiguo profesional

Mike LaBelle lleva casi dos décadas creando contenidos sobre FIFA y EA Sports FC y conoce el juego desde varios ángulos. Fue campeón en distintos países, compitió en algunos de los principales torneos y también trabajó como analista y comentarista.

Su experiencia competitiva sigue siendo la base de sus contenidos actuales, especialmente los relacionados con Ultimate Team. Su canal de YouTube supera los 300.000 suscriptores y publica vídeos sobre clasificación de jugadores, listas por niveles y distintos aspectos de FUT.

04 Docks - Un creador destacado del Modo Carrera

Ultimate Team es el modo más jugado de FC 27 y también concentra buena parte de los contenidos en redes sociales. El Modo Carrera, en cambio, cuenta con menos creadores especializados, lo que hace que propuestas como la de Docks tengan un interés particular. Este año se ha puesto al frente del Coventry City FC con un objetivo claro: llevar al equipo hasta el título de la Premier League lo antes posible.

Su forma de afrontar el Modo Carrera pasa por desarrollar jugadores y construir una cantera, en lugar de solucionar cada problema a golpe de fichajes o con inyecciones económicas. Esa forma de jugar permite seguir la evolución del equipo y, al mismo tiempo, descubrir opciones que pueden aplicarse a cualquier partida. El modo que a menudo queda eclipsado por Ultimate Team tiene bastante más recorrido cuando se juega con paciencia.

05 BorasLegend - Road to Glory y tutoriales de un profesional

BorasLegend, nombre real Ivan Lapanje, es un creador sueco y antiguo profesional que forma parte de la escena competitiva desde 2013. Ganó su primer gran título en el FIFA 13 Virgin Gaming FIFA Challenge de Las Vegas y posteriormente compitió con equipos como Copenhagen Wolves, Hashtag United y Futbolist.

Ahora trabaja a tiempo completo como creador de contenido y su pasado competitivo se refleja en sus vídeos. Ya está haciendo directos de FC 27, con emisiones centradas en el Road to Glory y tutoriales que profundizan en distintos aspectos del juego, incluida la defensa.

06 AJ3 - La leyenda de Squad Builder Showdowns

AJ3 es uno de los creadores con más recorrido dentro del universo de EA Sports FC. Su nombre está ligado a Squad Builder Showdown, una de las series de colaboraciones más conocidas de YouTube, que continúa una temporada más.

En SBSD, dos creadores se enfrentan en un reto que mezcla construcción de plantillas y competición. Andy y su invitado dividen sus equipos por posiciones y escriben en una pizarra —o en un trozo de papel, para disgusto de AJ3— el jugador que creen que quiere elegir el rival. Si aciertan, ese futbolista se sustituye por uno de bronce. Con las dos plantillas completas, llega el partido y también entran en juego los descartes.

La fórmula es sencilla, pero ha sobrevivido a diferentes etapas del juego, desde los LB Picks hasta el Kante TOTY, además de numerosos invitados y bromas. AJ3 también aparece en otras series y publica sus propios Road to Glory, aunque SBSD sigue siendo el contenido que define su canal de YouTube.

07 Bateson 87 - El rey de las aperturas de sobres

Bateson es otro veterano de FIFA y FC y acumula un amplio catálogo de vídeos, desde análisis de jugadores y series de Road to Glory hasta consejos y trucos. Pero hay un contenido que le ha convertido en una referencia: las aperturas de sobres.

Si quieres ver cómo alguien gasta miles de dólares en sobres, consigue a los mejores jugadores y prueba dentro del juego cosas que están fuera del alcance de la mayoría, Bateson es uno de los nombres que debes conocer.

08 Redlac - Vídeos imprescindibles para descubrir cómo juegan los profesionales

Redlac es otro jugador de RBLZ que publica contenidos pensados para quienes quieren mejorar en FC 27. No mantiene el ritmo diario de Bateson y otros streamers, pero sus vídeos suelen tener un carácter más práctico. Entre ellos destaca su guía sobre los mejores ajustes de FC 27.

El vídeo repasa la configuración de los controles, ayuda a conseguir un funcionamiento más fluido y explica qué cámara utilizar. Son cambios sencillos, pero pueden servir como punto de partida para adaptar el juego a tu forma de jugar.

09 Nepenthez - Análisis diario de las novedades de FC

Nepenthez aborda FC 27 desde dos perspectivas. Por un lado, analiza el juego de EA Sports con un enfoque más detallado, poniendo el foco en cómo aprovechar mejor el tiempo dentro del juego y en el estado de Ultimate Team.

También funciona como una especie de resumen diario de novedades. Cada día, a las 17:00 UTC, publica un vídeo con todo lo que ha llegado al juego durante esa jornada. Revisa los nuevos SBC y Evoluciones, comprueba qué ofrecen los Objetivos y analiza los jugadores y contenidos que se incorporan. Si no tienes tiempo para revisar cada novedad, sus vídeos concentran buena parte de esa información en un solo sitio.

10 ZwebackHD - Humor propio y contenido para todos

Zweback combina directos de Ultimate Team con un Road to Glory que lleva desarrollando desde hace tiempo. La diferencia está tanto en el contenido como en su forma de presentarlo.

También es un buen jugador y ofrece consejos para mejorar en FC 27, pero el humor tiene un peso importante en sus vídeos. Sus Road to Glory están llenos de memes, situaciones absurdas y celebraciones poco habituales. Además, suele alejarse de las plantillas dominadas por jugadores meta como Claudia Pina para utilizar futbolistas menos conocidos que le gustan en la vida real. Su afición por el Bayern de Múnich y, en menor medida, por el Arsenal, también aparece en sus contenidos y da a sus partidas un enfoque diferente.

11 TheFutAccountant - Cómo ganar monedas en el mercado de FUT

El mercado tiene cada vez más peso en Ultimate Team. Conseguir monedas no resulta tan sencillo como en los primeros años de FIFA y saber cuándo comprar o vender puede marcar la diferencia a la hora de construir una plantilla. Hay especialistas que ofrecen sus conocimientos a través de redes sociales y servidores de Discord de pago, pero TheFutAccountant publica buena parte de ese análisis de forma abierta.

Además de sus vídeos sobre SBC y sobres, sus actualizaciones del mercado sirven para seguir las tendencias y entender qué está ocurriendo con los precios. También puedes profundizar en sus directos de Twitch y YouTube. Entender mejor el funcionamiento del mercado de FC 27 permite tomar mejores decisiones a la hora de gastar las monedas y construir el equipo.

Hay muchos más creadores de FC 27 en YouTube, Twitch, TikTok y otras redes sociales. Encontrar aquellos cuyos contenidos encajen con tu forma de jugar puede convertirlos en una fuente de información y entretenimiento durante todo el ciclo de FC 27.

Sobre el autor ¿Quién es Tom Hopkins? Tom es redactor y editor, con más de una década de experiencia en los sectores de los videojuegos y el deporte. Ha sido director editorial de varios medios y ha liderado equipos en Gfinity y Twinfinite. Es especialista en Fórmula 1, fútbol, EA Sports FC y otros ámbitos relacionados con el deporte y los videojuegos.