Los mejores juegos de carreras arcade de los últimos años

Junto a los juegos de carreras más serios, como Forza Motor Sport, Gran Turismo o Project Cars, siempre ha existido el género de los juegos de carreras divertidos o arcade. Juegos de carreras para cualquiera que ame la emoción de la velocidad pero no quiera perderse por completo en el tema.

En los últimos años han aparecido varios títulos que cumplen a la perfección esta función. Hemos seleccionado algunos de los más destacados:

01 Mario Kart World

Disponible para: Nintendo Switch 2

Un toque de Fórmula 1 en Mario Kart World. © Nintendo

El legendario y divertido juego de carreras despega en la nueva consola Nintendo Switch 2. Mario Kart World no solo deleita con un mundo de juego abierto completamente navegable, sino también con nuevos modos de juego, objetos y una parrilla ampliada de 24 pilotos.

Mario Kart sigue siendo la referencia, especialmente en el modo multijugador, tanto en consola como en el multijugador online. La variedad de circuitos, los divertidos objetos y la brillante experiencia de conducción ya han convertido a este juego de carreras arcade en un juego de culto.

02 FAST Fusion

Disponible para: Nintendo Switch 2

FAST Fusion © Shin’en Multimedia

FAST Fusion, del estudio desarrollador alemán Shin'en Multimedia, es un juego de carreras futurista al estilo de Wipeout y F-Zero. El sucesor de FAST RMX está disponible en exclusiva para la nueva Nintendo Switch 2 y ofrece gráficos impresionantes y una experiencia de conducción perfectamente equilibrada, junto con una banda sonora electrónica.

Compite a unos 500 km/h en una gran variedad de circuitos y utiliza la nueva mecánica “Fusion” para crear tus propios planeadores personalizados. Esto te permitirá crear cientos de máquinas de carreras mejoradas. Fusiona tus vehículos favoritos en creaciones totalmente nuevas con especificaciones mejoradas y un aspecto único.

03 Forza Horizon 5

Disponible para: Xbox, PC, PS5

Después de que Forza Motorsports consiguiera posicionarse como una alternativa real al antiguo Gran Turismo, Playground Games le siguió con Forza Horizon. La última entrega de la serie es también una gran mezcla de mundo abierto y emocionantes deportes de motor.

Comparado con su “hermano mayor”, Horizon ofrece opciones similares en cuanto a ayudas a la conducción. Sin embargo, la diversión reside principalmente en la estructura del juego. El Festival Horizon, con su música, siempre transmite buen rollo mientras exploras el mundo o participas en emocionantes carreras. Coleccionar coches, dar paseos... Horizon es como unas vacaciones para los aficionados a las carreras. Además, Horizon siempre está disponible en Xbox Game Pass. ¡Un valor increíble!

04 The Crew Motorfest

Disponible para: Xbox, PlayStation, PC

The Crew Motorfest temporada 6: Red Bull toma la delantera © Ubisoft

Con su último juego de la serie The Crew, el desarrollador Ivory Tower también se basa en el concepto de Forza Horizon. Las dos primeras entregas de la serie también eran muy arcade y ofrecían un mundo de juego abierto.

Sin embargo, The Crew Motorfest adapta el ambiente festivo de Forza Horizon y ofrece un mundo de juego más pequeño pero mucho más centrado que sus predecesores.

Lo que diferencia a The Crew de los competidores de Microsoft es la posibilidad de cambiar entre tres medios de transporte diferentes en cualquier momento. Además de coches, también puedes controlar barcos y aviones. Esto hace que el título recuerde en cierto modo al clásico retro Diddy Kong Racing para Nintendo 64.

05 Crash Team Racing: Nitro Fueled

Disponible para: Xbox, PlayStation 4, Switch

La respuesta de Sony a Mario Kart, Crash Team Racing, recibió un sobresaliente remake en 2019 con el subtítulo Nitro Fueled. El apartado visual del título ha mejorado significativamente, pero lo que se mantiene prácticamente intacto es su nítida jugabilidad.

En comparación con la competencia de Nintendo, Crash Team Racing da al jugador un poco más de margen de maniobra. Por supuesto, los objetos siguen siendo un factor importante en las carreras, pero entender y dominar la mecánica de derrape marca una gran diferencia. Así que si esperas un juego de carreras de karts más sencillo al estilo de Mario, puede que te lleves una desagradable sorpresa.

06 Wreckfest

Disponible para: Xbox, PlayStation 4, PlayStation 5, PC

Los ‘crash racers’ fueron especialmente populares en la época de la PlayStation 1. Juegos como Destruction Derby y Carmageddon gozaron de gran popularidad. Entretanto, el género de los combates de coches ha caído un poco en el olvido.

Tras mucho tiempo en Early Access, Wreckfest salió a la venta en 2018 y desde entonces se ha convertido en el rey de las carreras de Rumble Racing. Combina muchos elementos de los títulos que hicieron tan popular el género en su día y lo perfecciona con tecnología moderna.

07 Outrun 2

Disponible para: Xbox, PlayStation 2, PlayStation Portable, PC

Uno de los mejores juegos de carreras arcade viene de SEGA. OutRun 2 también ofrece una excelente adaptación para consolas retro. Aquí no sólo encontrarás todos los modos de juego de la versión arcade, sino también una gran cantidad de contenido para disfrutar aún más horas de juego.

El concepto OutRun 2 se explica rápidamente: inicias un viaje por carretera a lo largo de un total de 5 etapas en un veloz Ferrari. La carretera se divide al final de cada segmento del viaje, dándote a elegir entre rutas subsiguientes de dificultad variable. Esto significa que hay diferentes rutas hasta el destino, con un total de 15 etapas jugables.

El ritmo extremadamente rápido del juego y la satisfactoria mecánica de derrape son lo que te mantendrán enganchado a OutRun 2 a largo plazo y te proporcionarán numerosos momentos de "sólo una vuelta más".

08 Inertial Drift

Disponible para: Xbox, PlayStation 4, Switch, PC

No, esto no es un ‘deja vu’. El título es una referencia deliberada al clásico del anime Initial D. Al igual que este último, Inertial Drift se centra en trepidantes carreras 1 contra 1 caracterizadas por una técnica: Drifts.

Inertial Drift ofrece al jugador un control total. Controlas tu coche con 2 sticks analógicos. Uno controla el propio vehículo, el otro controla tu ángulo de derrape. Todos los coches se comportan de forma completamente diferente. Por supuesto, no es realista. Pero es muy gratificante y desafiante.

El drifting es un verdadero arte y requiere un control perfecto de tu propio vehículo. Si quieres experimentar la técnica a la perfección, deberías ver este vídeo de los Drift Brothers :

09 F-Zero GX

Disponible para: Nintendo Gamecube

Hubo un tiempo en que la serie de juegos de carreras futuristas F-Zero era parte integrante del catálogo de juegos de Nintendo. Y aunque siempre hay señales de vida para la franquicia, por desgracia actualmente no hay ningún spin-off para la actual generación de consolas. Al menos, hace poco pudimos disfrutar de un nuevo juego -técnicamente hablando- de la serie con F-Zero 99.

No obstante, la franquicia alcanzó su apogeo absoluto en la Nintendo Gamecube. Allí se lanzó F-Zero GX. Desde el punto de vista gráfico, era una auténtica bomba para la época en que salió a la venta. Una velocidad bruta, 60 imágenes por segundo y unos efectos visuales de ciencia ficción geniales se combinan aquí con una jugabilidad casi perfecta.

F-Zero GX es un juego duro, especialmente en los niveles de dificultad más altos. Sin embargo, nunca llega a ser injusto. El título es desafiante, pero siempre te da la sensación de que estás a punto de dejar atrás a los demás pilotos.

10 Horizon Chase Turbo

Disponible para: Xbox, PlayStation 4, Switch, PC

Horizon Chase Turbo es una carta de amor a los juegos de carreras de la época de Super Nintendo. Tanto visualmente como en términos de jugabilidad. Al igual que entonces, tu vehículo se dirige de forma relativamente independiente en la dirección correcta en cada curva, y tú te centras más en evitar a tus oponentes.

El título ofrece mucho contenido para desbloquear y un modo multijugador muy divertido, al que incluso puedes enfrentarte en modo cooperativo.

11 Hotshot Racing

Disponible para: Xbox, PlayStation 4, Switch, PC

Mientras que Horizon Chase Turbo resucita a los racers de píxeles del pasado, Hotshot Racing está dirigido a los fans de los juegos de carreras de la época de Sega Dreamcast.

El título consigue emular el estilo y la jugabilidad de los arcade racers de la época casi a la perfección. Empezando por los suaves efectos visuales poligonales y terminando por una jugabilidad fácil de aprender pero desafiante.

12 Lonely Mountains Downhill

Disponible para: Xbox, PlayStation 4, Switch, PC

Los juegos de carreras no siempre tienen que ser motorizados. En Lonely Mountains Downhill, coges una mountain bike y eres tú contra la montaña. Los controles recuerdan a juegos de la vieja escuela como RC Pro-Am y Micro Machines.

El bucle de juego de Lonely Mountains Downhill es muy interesante. Al principio, exploras la montaña con total libertad, encuentras nuevos atajos, pruebas desde qué acantilados puedes saltar sin caerte, para luego poner a prueba tus conocimientos en varias carreras de desafío.

La emoción de un descenso es indescriptible. Ver a los profesionales dominar las curvas cerradas y los saltos espectaculares es siempre una fiesta.

13 Slipstream

Disponible para: PC

Por último, te presentamos un pequeño juego que es fácil pasar por alto. Slipstream no sólo ofrece un estupendo aspecto pixelado y una banda sonora retro muy apropiada, sino también una jugabilidad que recuerda al clásico arcade Outrun.

Estás en un viaje de placer. Durante la carrera, eliges qué ruta quieres tomar. Los diferentes caminos ofrecen distintos niveles de dificultad, variados paisajes y diferentes destinos.