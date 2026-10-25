Los 25 mejores juegos de terror que deberías descubrir

No hace falta esperar a Halloween para buscar emociones fuertes. Puedes lanzarte a Directive 8020, como Kameto , o recuperar algunos de los grandes clásicos que han convertido el terror en uno de los géneros más adictivos de los videojuegos.

Vamos a dejar una cosa clara desde el principio. Olvídate de esas películas de terror en las que acabas gritándole al protagonista porque acaba de tomar la peor decisión posible. Aquí el mando o el ratón están en tus manos y, cuando todo se vaya al infierno, serás tú quien tenga que asumir las consecuencias.

Tanto si disfrutas pasando miedo a solas, refugiado en el sofá, como si buscas la mejor excusa para traicionar a tus amigos en una partida online, hemos reunido una selección de juegos capaces de hacerte pasar un mal rato. En el mejor sentido posible.

01 Las joyas de PC

Corner Shop: Nightshift

Tu turno empieza como cualquier otro, trabajando como cajero en un supermercado. El problema es que este supermercado está encantado. Mientras intentas reponer los productos, tendrás que lidiar con clientes que no son precisamente de los que dejan una buena reseña. Adam Callahan ha perdido a su mujer, ya no tiene la custodia de su hija y el que parecía un trabajo normal se convierte en una pesadilla sin salida. Cuando aparezcan los monstruos, tendrás que enfrentarte a ellos y adentrarte en el almacén, completamente a oscuras, para volver a poner en marcha la electricidad.

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The Headliners

Una invasión de criaturas puede ser una tragedia o la oportunidad de tu carrera. Tú eliges. En The Headliners no tienes que combatir, sino recorrer un Nueva York convertido en una pesadilla para conseguir las fotografías que podrían llevarte a la portada. Hay varias misiones con objetivos que cambian a medida que avanzas, pero la idea fundamental nunca cambia: conseguir imágenes espectaculares. Porque un selfie en el baño durante una fiesta puede ser incómodo, pero hacerlo mientras tienes un monstruo al lado ya es otro nivel.

Don’t Play This

¿Sabías que reproducir vídeos en Windows 98 puede matarte? Un amigo te envía cinco vídeos procedentes de la dark web y cada vez que reproduces uno acabas dentro de él, convertido en su protagonista. No tienes armas ni ninguna otra forma de defenderte. Solo puedes correr. Don’t Play This utiliza el survival horror para romper la cuarta pared y jugar con la sensación de que quizá no eres tú quien controla realmente lo que está ocurriendo.

02 Los mejores juegos de consola (PS5, Xbox y Switch)

La saga Resident Evil

El jefe. Si el survival horror se ha convertido en una institución, es en buena medida gracias a esta saga. Desde las calles infestadas de Raccoon City hasta el castillo gótico de Lady Dimitrescu, Capcom ha ido redefiniendo las reglas del miedo durante décadas. Y si te interesa el género, conviene recordar que los juegos de terror japoneses tuvieron un papel fundamental en esa evolución. Dicho de otra manera, para un jugador de terror no haber tocado nunca un Resident Evil es casi como pedirle a un panadero que explique por qué no le gusta el pan.

Si no sabes por cuál empezar, estos son algunos de los episodios imprescindibles:

Resident Evil 2

Resident Evil 4

Resident Evil 7

Resident Evil Code Veronica

Resident Evil Village

Dead Space (2023)

Aquí los zombis se quedan cortos. Tú eres Isaac Clarke, un ingeniero atrapado en una nave minera que se ha convertido en una auténtica carnicería. Los enemigos son los Necromorfos y la regla para sobrevivir es bastante sencilla: olvídate de disparar al cuerpo y apunta a las extremidades con tu cortadora de plasma. El remake de 2023 recupera el clásico con un apartado visual impresionante y consigue que hasta el ruido de un conducto de ventilación pueda hacerte mirar por encima del hombro.

Disponible en : PC, PS5, Xbox Series X|S

Alien: Isolation

Pocos juegos han conseguido convertir el escondite en una experiencia tan angustiosa. Estás atrapado en una estación espacial con un Xenomorfo que no solo quiere encontrarte, sino que aprende de cómo juegas y reacciona a tus movimientos y al más mínimo ruido. Aquí no se trata de enfrentarte al enemigo. Se trata de conseguir que no te encuentre.

Disponible en : PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One

Alan Wake 2

Remedy construye aquí un thriller psicológico que juega constantemente con los límites entre realidad y pesadilla. La historia alterna entre un escritor atrapado en una dimensión de pesadilla y una agente del FBI que investiga una serie de asesinatos rituales. Visualmente es una auténtica exhibición, con una mezcla de videojuego y acción real que funciona de maravilla. Una de las experiencias de terror más completas de los últimos años.

Disponible en : PC, PS5, Xbox Series X|S

The Last of Us 1 & 2

Remedy construye aquí un thriller psicológico que juega constantemente con los límites entre realidad y pesadilla. La historia alterna entre un escritor atrapado en una dimensión de pesadilla y una agente del FBI que investiga una serie de asesinatos rituales. Visualmente es una auténtica exhibición, con una mezcla de videojuego y acción real que funciona de maravilla. Una de las experiencias de terror más completas de los últimos años.

Disponible en : PC, PS5, Xbox Series X|S

Until Dawn

Una película de serie B interactiva, y lo decimos como un cumplido. Ocho adolescentes, una cabaña aislada en la montaña, un asesino, monstruos y un efecto mariposa capaz de convertir una decisión aparentemente insignificante en una sentencia de muerte. Aquí cada elección cuenta y cualquiera de los personajes puede acabar muerto... o escapar en el último segundo.

Disponible en : PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One

Silent Hill f

El esperado regreso del terror psicológico de Silent Hill cambia de escenario y se traslada al Japón de los años 60. La niebla característica de la saga deja paso a una estética floral de enorme belleza que esconde algo mucho más inquietante. El contraste funciona precisamente porque lo bonito y lo perturbador conviven constantemente. Si quieres conocer mejor la saga, descubre también la historia de Silent Hill y el proyecto cancelado de Hideo Kojima que estuvo a punto de cambiarla para siempre.

Disponible en : PC, PS5, Xbox Series X

Little Nightmares I, II y III

No te dejes engañar por esa estética de película de animación que podría recordar a Tim Burton. Aquí los protagonistas son niños diminutos que intentan sobrevivir en un mundo poblado por adultos grotescos, deformes y hambrientos. Es un cuento de hadas pasado por una trituradora de pesadillas y una demostración de cómo una buena dirección artística puede dar más miedo que cualquier susto repentino.

Disponible en : PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch, PS4, Xbox One (según el episodio)

REANIMAL

Los creadores de Little Nightmares vuelven a jugar con nuestros miedos en REANIMAL. Un hermano y su hermana llegan a una isla que tiene poco de paraíso y mucho de pesadilla, donde tendrán que encontrar y rescatar a sus amigos. El juego lleva además la violencia un paso más allá para reforzar una atmósfera que no está precisamente pensada para relajarse.

Disponible en : PC, PS5, Xbox Series X|S

The Dark Pictures Anthology: Directive 8020

Espacio y terror. Una combinación que rara vez falla. En una nave que representa la última esperanza para una Tierra moribunda, una amenaza extraterrestre obliga a cambiar el rumbo de la misión. Como en el resto de juegos de Supermassive Games, tus decisiones pueden decidir quién vive y quién muere. Y conviene recordar algo antes de empezar: el amigo que tienes sentado al lado puede convertirse muy rápido en tu peor enemigo.

Disponible en : PC, PS5, Xbox Series X|S

Amnesia : The Dark Descent

El abuelo del terror psicológico moderno en los videojuegos. Estás atrapado en un castillo prusiano y tienes que escapar de unas criaturas que no puedes combatir mientras intentas conservar la cordura. El problema es que permanecer a oscuras te vuelve loco, pero encender las luces puede atraer a los monstruos. Una combinación sencilla que consiguió traumatizar a toda una generación de jugadores.

Disponible en : PC, PS4, Xbox One

Visage

Considerado el heredero espiritual de P.T., este juego bebe directamente del cine de terror para convertir una casa aparentemente normal en una pesadilla que cambia a medida que tu personaje pierde la cordura. Mientras exploras, irás descubriendo qué ocurrió con sus antiguos habitantes y por qué estás allí. Si buscas una experiencia capaz de ponerte los nervios de punta, aquí tienes una candidata.

Disponible en : PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One

Five Nights at Freddy’s

Otra saga que hace una década consiguió convertir el terror en un fenómeno de Internet. Tu trabajo consiste en pasar la noche vigilando una pizzería mediante cámaras de seguridad y puertas blindadas. Sobre el papel, un turno tranquilo. El pequeño detalle que no aparece en la oferta de empleo es que las mascotas animatrónicas del local tienen la desagradable costumbre de intentar matarte.

Disponible en : PC, PS4, PS5, Xbox, Switch

Poppy Playtime

¿Recuerdas esa tienda de juguetes que te parecía el mejor lugar del mundo cuando eras pequeño? Aquí algo ha salido bastante mal. Todos los empleados han desaparecido misteriosamente y tendrás que recorrer la fábrica abandonada para descubrir qué ocurrió. Por el camino conocerás a unas mascotas de peluche que probablemente no querrías llevarte a casa.

Disponible en : PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One

03 El terror en multijugador

The Outlast Trials

Los dos primeros juegos de la saga hicieron popular una fórmula en la que la cámara nocturna es prácticamente tu única herramienta y correr suele ser la mejor opción. The Outlast Trials lleva esa idea al multijugador y convierte a tus amigos en compañeros de una pesadilla compartida. Sois cobayas encerrados en experimentos de la Guerra Fría mientras unos auténticos perturbados os persiguen. Y sí, la cooperación funciona muy bien... hasta que cada uno empieza a preocuparse por salvar su propio pellejo.

Disponible en : PC, PS5, Xbox Series X|S — de 1 a 4 jugadores en cooperativo

Lethal Company

La joya indie que conquistó Internet. Sois trabajadores precarios de una corporación intergaláctica y vuestro empleo consiste en visitar lunas abandonadas para recoger chatarra. Hasta ahí, todo parece bastante sencillo. Luego aparecen los monstruos, entra en juego el chat de voz por proximidad y la partida empieza a oscilar entre las carcajadas y el pánico en cuestión de segundos.

Disponible en : PC — de 1 a 4 jugadores en cooperativo

Phasmophobia

La agencia de cazafantasmas vuelve, aunque esta vez sin presupuesto para el espectáculo. Llegas a casas encantadas equipado con termómetros, cámaras y cajas de espíritus para averiguar qué tipo de entidad se esconde en ellas. Y hay un detalle que lo cambia todo: el juego escucha lo que dices por el micrófono. Así que sí, suplicarle al fantasma que te deje vivir probablemente no sea la mejor estrategia.

Disponible en : PC, PS5 — de 1 a 4 jugadores en cooperativo (versión 1.0 prevista para 2026)

Left 4 Dead 2

El clásico del caos cooperativo y una auténtica leyenda de las partidas para cuatro. Años después de su lanzamiento, enfrentarse a hordas de infectados y escuchar el grito de una Witch en mitad de la oscuridad sigue siendo una experiencia que funciona como el primer día. Continúa contando con una comunidad activa en Steam y sigue siendo una de las apuestas seguras para quienes buscan terror y acción cooperativa en PC.

Disponible en : PC — de 1 a 4 jugadores en cooperativo

Escape The Backrooms

Si los espacios liminales te producen cierta incomodidad, este juego está dispuesto a convertirla en puro terror. Tendrás que recorrer en equipo una sucesión de laberintos opresivos mientras intentas escapar de unas entidades que pueden aparecer cuando menos te lo esperas. Claustrofobia, desorientación y una buena dosis de paranoia para compartir con amigos.

Disponible en: PC — de 1 a 4 jugadores en cooperativo

Dark Hours

Un atraco que sale mal es algo que hemos visto muchas veces. Un atraco que sale mal porque aparece un monstruo ya es bastante menos habitual. Nada más llegar, se va la luz y quedas atrapado con una criatura que quiere acabar contigo. Quizá aquel cartel de "Cuidado con el perro" de la puerta merecía algo más de atención.

Disponible en : PC — multijugador online

Paranormal Cleanup

¿Alguna vez has intentado limpiar la casa mientras un bebé o un gato se empeña en seguirte a todas partes? Aquí la situación es parecida, solo que sin la parte adorable. Comer pizzas podridas, desatascar baños y encargarte de toda clase de tareas forman parte de un servicio de limpieza que probablemente no querrías contratar. Y sí, también tendrás que limpiar el ectoplasma de las paredes. Las entidades también merecen vivir en un espacio limpio.

Disponible en : PC — multijugador online

R.E.P.O.

Este también ha provocado más de un grito entre streamers como Gotaga. Sois agentes de cobro enviados a recuperar objetos en zonas infestadas de anomalías y vuestra misión parece sencilla hasta que empiezan los problemas. Si disfrutas del caos, de acumular botín y de gritarle a tus amigos porque alguien ha vuelto sin el objeto que necesitabas, probablemente hayas encontrado tu juego.

Disponible en : PC — de 1 a 6 jugadores en cooperativo

04 ¿Qué juego de terror elegir según tu perfil?

Con 25 juegos sobre la mesa, encontrar el adecuado puede resultar casi tan difícil como sobrevivir a ellos. Esta es una guía rápida:

Para pasar miedo a solas → Alien: Isolation, Amnesia: The Dark Descent, Visage, Silent Hill 2 Remake

Para un survival horror clásico → la saga Resident Evil (empieza por RE2 Remake), Dead Space (2023)

Para una experiencia narrativa o de película interactiva → Until Dawn, The Dark Pictures Anthology, Alan Wake 2, The Last of Us

Para jugar en cooperativo → Phasmophobia, The Outlast Trials, Lethal Company, R.E.P.O.

Para empezar poco a poco → Little Nightmares, Until Dawn, Five Nights at Freddy's

Para terror psicológico intenso → Visage, Silent Hill f, Alan Wake 2

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el juego de terror más aterrador?

No existe una respuesta que sirva para todo el mundo. El miedo depende de cada jugador y, sobre todo, del tipo de terror que más le afecte. Aun así, hay varios nombres que aparecen con frecuencia cuando se habla de los juegos más aterradores:

Alien: Isolation suele estar entre los juegos más estresantes de todos los tiempos. La razón es su Xenomorfo, cuya IA aprende de tus comportamientos y hace que resulte muy difícil sentirse a salvo.

Amnesia: The Dark Descent es uno de los grandes referentes del terror sin combate. No tienes armas y tu única posibilidad es correr, esconderte y controlar tu salud mental.

Visage está considerado el heredero espiritual de P.T. y apuesta por un terror psicológico que se construye poco a poco.

Silent Hill 2 Remake destaca por un terror atmosférico y psicológico basado en la culpa y el duelo.

¿Cómo crear un juego de terror en Roblox?

Para crear un juego de terror en Roblox necesitas Roblox Studio, la herramienta gratuita de desarrollo de la plataforma. Estos son los pasos principales:

Descarga Roblox Studio desde roblox.com y crea un proyecto nuevo.

Diseña el mapa: apuesta por espacios oscuros, pasillos estrechos y entornos claustrofóbicos para construir una atmósfera opresiva.

Añade sonidos: los efectos sonoros, desde pasos y ruidos ambientales hasta jumpscares, son fundamentales en el terror. Puedes importar sonidos mediante el Asset Manager.

Programa las mecánicas en Lua: movimiento del monstruo, detección del jugador y sistema de "game over".

Prueba y publica el juego desde el menú "Publish to Roblox".

También encontrarás tutoriales específicos en YouTube y en la documentación oficial de Roblox para aprender cada paso.

¿Cómo dejar de tener miedo a los juegos de terror?

Tener miedo es una reacción completamente normal. De hecho, es exactamente lo que buscan los desarrolladores. Si quieres acostumbrarte al género, hay algunos trucos que pueden ayudarte:

Empieza por juegos menos intensos : Until Dawn, Little Nightmares o Phasmophobia en multijugador son buenas opciones para entrar poco a poco.

Juega con amigos : el cooperativo o simplemente ver jugar a otra persona puede rebajar bastante la tensión.

Juega de día y con las luces encendidas : el entorno real influye mucho en la intensidad con la que percibimos el miedo.

Baja el volumen o desactiva los efectos sonoros : una buena parte del terror de estos juegos se construye a través del sonido.

Haz pausas con frecuencia : una exposición prolongada puede aumentar el estrés. Cinco minutos de descanso suelen bastar para volver a la partida con otra perspectiva.

¿Cuál es el juego de terror más popular?

Si hablamos de popularidad a largo plazo, hay varios títulos que destacan especialmente:

Resident Evil , como franquicia, sigue siendo una de las sagas de terror más vendidas del mundo, con más de 150 millones de copias comercializadas.

Phasmophobia se convirtió en un fenómeno de Twitch y Steam desde 2020 y continúa recibiendo actualizaciones.

Dead by Daylight domina el terror multijugador competitivo desde 2016 y ha mantenido su popularidad con colaboraciones con franquicias como Alien, Halloween y Freddy Krueger.

Five Nights at Freddy's sigue siendo una de las franquicias independientes más reconocibles y dio el salto al cine en 2023.