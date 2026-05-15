Max Verstappen reúne un dream team para Nürburgring

Las 24 Horas de Nürburgring son un desafío que nadie puede superar en solitario, ni siquiera Max Verstappen . Junto a la estrella de la Fórmula 1 estarán en Alemania tres nombres de peso en el universo GT: Dani Juncadella, Jules Gounon y Lucas Auer, pilotos curtidos en algunas de las carreras más exigentes del planeta y llamados a desempeñar un papel clave en las aspiraciones de Team Verstappen Racing.

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01 Lucas Auer: el austríaco con ADN de competición

Lucas Auer aterriza en Team Verstappen Racing como uno de los pilotos GT más experimentados de toda la parrilla y, sobre todo, como ese perfil sereno y fiable que resulta imprescindible para sobrevivir a las 24 Horas de Nürburgring. El austríaco, sobrino de la leyenda de la Fórmula 1 Gerhard Berger, disputó 167 carreras del DTM entre 2015 y 2025, logró 11 victorias y se ganó una reputación basada en combinar velocidad pura con una consistencia casi inquebrantable bajo presión.

Verstappen y Lucas Auer demostraron que son competitivos en Nürburgring © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Nacido en el Tirol, Auer comenzó en el karting con apenas siete años antes de dar el salto a los monoplazas en 2011. El impacto fue inmediato: conquistó el título de la JK Racing Asia Series en su temporada de debut y más adelante compaginó su campaña en la Fórmula 3 Europea con sus primeras incursiones en resistencia dentro del FIA World Endurance Championship en 2013.

Pero es su recorrido en GT lo que le convierte en una pieza especialmente valiosa para el equipo. Nürburgring premia a los pilotos capaces de gestionar el tráfico, los cambios constantes de condiciones y el desgaste físico sin perder ritmo vuelta tras vuelta, precisamente las cualidades sobre las que Auer ha construido toda su carrera. Muy pocos encajan mejor en los largos relevos nocturnos de la Nordschleife, donde la experiencia y la sangre fría pesan tanto como la velocidad.

02 Dani Juncadella: el español con instinto ganador

Dani Juncadella aporta exactamente el tipo de conocimiento de Nürburgring que necesita Team Verstappen Racing. El piloto español disputó las 24 Horas de Nürburgring el año pasado con Red Bull Team ABT y llegó a pelear por la victoria hasta que una avería en la caja de cambios, a apenas 90 minutos del final, acabó con las opciones del equipo.

Criado en una familia estrechamente ligada al automovilismo en Barcelona, Juncadella entró en el programa júnior de Red Bull en 2008 antes de forjar una sólida trayectoria entre monoplazas, DTM y GT. En 2011 conquistó el prestigioso Gran Premio de Macao y, apenas un año después, sumó a su palmarés los títulos de la FIA European Formula 3 Championship y el Masters de Fórmula 3.

El equipo Verstappen lideró la clasificación durante un largo periodo © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Aunque gran parte de su reconocimiento llegó durante sus años en el DTM, donde conquistó la victoria en Zandvoort en 2018, Juncadella se ha consolidado con el tiempo como uno de los pilotos GT más fiables de la resistencia internacional. Sus títulos en la GT World Challenge Europe Endurance Cup y en la Intercontinental GT Challenge refuerzan aún más el valor de la experiencia que aporta al equipo para una carrera tan extrema como Nürburgring.

03 Jules Gounon: el francés que gana allá donde compite

Jules Gounon llega a Team Verstappen Racing con uno de los currículums más sólidos de toda la parrilla en resistencia. Hijo del expiloto de Fórmula 1 Jean-Marc Gounon, el francés se ha ganado la reputación de especialista en algunas de las pruebas GT más duras y prestigiosas del planeta.

A pesar de haber comenzado relativamente tarde en el automovilismo, a los 15 años, Gounon progresó a gran velocidad y desde entonces ha firmado dos victorias absolutas en las 24 Horas de Spa, tres triunfos en las 12 Horas de Bathurst y una victoria de categoría en las 24 Horas de Daytona de 2023. Además, ya sabe lo que es subir al podio en Nürburgring, un detalle especialmente valioso en un circuito donde el conocimiento y la confianza pueden marcar diferencias enormes .

Actualmente compite en el DTM con Winward Racing, campeonato en el que logró tres podios en 2025, y aporta a Team Verstappen Racing una combinación de velocidad, experiencia y conocimiento de la Nordschleife difícil de igualar.

04 Team Verstappen: un auténtico equipo de ensueño para la Nordschleife

Hay algo que parece evidente: Verstappen se ha rodeado de una enorme cantidad de talento y experiencia para su debut en las 24 Horas de Nürburgring. Entre Auer, Juncadella y Gounon acumulan cientos de carreras GT al máximo nivel y títulos en algunos de los campeonatos más importantes del mundo. El resto de equipos tendrá que rendir al límite para poder plantar cara a una alineación de este calibre.

Max Verstappen se abrocha el casco en Nürburgring © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool Quotation Nürburgring es un lugar especial. No existe ningún otro circuito como este. Max Verstappen

El Mercedes-AMG GT3 competirá en la categoría reina SP9, en un fin de semana que irá aumentando progresivamente de intensidad hasta la durísima salida del sábado. Las sesiones de entrenamientos y clasificación del jueves y el viernes servirán para que Verstappen y sus compañeros comiencen a afinar el coche, incluidas las exigentes tandas nocturnas que convierten a la Nordschleife en uno de los circuitos más temidos del planeta.

La clasificación definitiva del viernes decidirá las posiciones de cabeza de la parrilla antes de que toda la atención se centre en el gran desafío: 24 horas de tráfico constante, oscuridad, meteorología cambiante y presión ininterrumpida sobre uno de los trazados más implacables del mundo. La carrera arrancará el 16 de mayo a las 12:30 UTC y podrá seguirse en directo a través de Red Bull TV y del canal de YouTube de Red Bull Motorsports .