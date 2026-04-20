Los equipos que plantarán cara a Verstappen en las 24 Horas de Nürburgring

Cuando Max Verstappen se ponga al volante para s u debut en las 24 Horas de Nürburgring de este año, formará parte de uno de los equipos más potentes de la parrilla: Verstappen Racing. Los coches de Mercedes suelen estar en manos de grandes estructuras, pero hay otros contendientes con serias opciones de victoria. Con la clasificación ya en marcha, es el momento perfecto para repasar a los favoritos y a los pilotos que los representan.

01 ¿En qué categoría compite Verstappen?

El equipo de Verstappen compite en la categoría SP9, con coches GT3. Aunque habrá más de 100 coches en pista —y, por tanto, más de 100 equipos—, serán los rivales de su misma clase en los que el neerlandés centrará toda su atención en este desafío extremo de resistencia .

Además, el ganador de las 24 Horas de Nürburgring casi siempre sale de la categoría SP9, así que Verstappen tiene una gran oportunidad de éxito este año. Está en uno de los equipos más fuertes de la parrilla, pero hay varias estructuras de alto nivel a las que no perder de vista.

Max Verstappen se abrocha el casco en Nürburgring © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

02 Los equipos BMW y los ganadores del año pasado

El año pasado, el Team Rowe Racing se subió a lo más alto del podio como vencedor absoluto. Como la mayoría de grandes fabricantes, BMW cuenta con varios equipos en liza, y las dos formaciones de Rowe competirán con el BMW M4 GT3. El equipo principal será el gran rival de Verstappen Racing.

Los pilotos del equipo principal este año son:

Kelvin Van der Linde

Rafaelle Marciello

Augusto Farfus

Jordan Pepper

Un cuarteto temible, que incluso mejora la alineación ganadora del año pasado. Tres de los cuatro pilotos regresan como campeones, volviendo a subirse al BMW de Team Rowe. Van der Linde, Marciello y Farfus son auténticos especialistas en Nürburgring y en carreras de resistencia, considerados entre los mejores del mundo.

Jordan Pepper es la novedad en el equipo. Compitió con ABT Sportsline en esta misma carrera el año pasado y da el salto a Team Rowe en 2026. A sus 29 años, aporta un plus de nivel a una alineación ya de por sí muy experimentada.

El coche de Max Verstappen para las 24 Horas de Nürburgring 2026 © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

03 ya de por sí muy experimentada. Porsche y el equipo Manthey Racing

Los otros grandes rivales de Verstappen Racing serán los equipos oficiales de Porsche, en especial el equipo principal de Manthey Racing. Al volante del Porsche 911 GT3 R, probablemente formen el conjunto más completo de la parrilla, con una mezcla de jóvenes talentos, estrellas consagradas y veteranos de Nürburgring.

Los pilotos de Manthey Racing son:

Kevin Estre

Thomas Preining

Ayhancan Guven

Patrick Pilet

Kevin Estre está considerado por muchos como uno de los mejores pilotos de GT del mundo, tras marcar la vuelta más rápida en la clasificación de 2025. No solo es veloz a una vuelta, también lo es en tandas largas. Un rival a tener muy en cuenta.

Thomas Preining es campeón del Deutsche Tourenwagen Masters y destaca por su consistencia. Es una garantía cuando el equipo necesita solidez.

Manthey es el ganador récord de las 24 Horas de Nürburgring © Manthey

Ayhancan Güven es una de las grandes promesas de la resistencia, con victorias importantes en su haber. Ya ha rendido a gran nivel con Manthey y todo apunta a que seguirá creciendo este año.

El último integrante del equipo es Patrick Pilet, veterano piloto oficial de Porsche. Su experiencia en carreras de 24 horas y su inteligencia táctica son un valor incalculable en este tipo de pruebas.

04 Otros equipos a seguir de cerca

Aunque Verstappen Racing, Team Rowe y Manthey Racing parten como favoritos para 2026, hay otros equipos que pueden dar la sorpresa, especialmente si la carrera se vuelve caótica.

Audi, Ferrari y Lamborghini contarán también con varios equipos en pista, y sus formaciones principales tienen opciones reales de victoria en la categoría SP9. Competirán con el Audi R8 LMS GT3 evo II, el Ferrari 296 GT3 y el Lamborghini Huracán GT3 Evo 2, respectivamente.

La salida de las 53ª ADAC RAVENOL 24h en Nürburgring en 2025 © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool

Aunque sus alineaciones no concentran tantos nombres de peso en la resistencia, sí hay pilotos a los que conviene seguir de cerca. Christopher Haase, piloto oficial de Audi con múltiples victorias en carreras de 24 horas; Mirko Bortolotti, estrella de Lamborghini y ex probador de Fórmula 1; y David Perel, habitual de Ferrari y muy sólido en pruebas de resistencia.

05 Cómo verlo

Mira a Max Verstappen volar por Nürburgring en mayo © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

Aunque no todos los equipos que participarán en la carrera final de 24 horas en mayo estarán presentes en la clasificación, podrás ver a Verstappen y a buena parte de sus rivales en directo. Las sesiones clasificatorias de abril y mayo, junto con la carrera final del 16 y 17 de mayo, se emitirán en directo a través de Red Bull TV y el canal de YouTube de Red Bull Motorsports . Aquí tienes los horarios para no perdértelo:

Fecha Sesión Hararios Sábado, 18 de abril Qualifiers Race 1 3pm UTC (5pm CEST) Domingo, 19 de abril Top-Qualifying 8:30am UTC (10:30am CEST) Qualifiers Race 2 10:30am UTC (12:30pm CEST) Jueves, 14 de mayo Qualifying 1 11:10am – 1:30pm UTC (1:10pm – 3:30pm CEST) Qualifying 2 5:55pm – 9:45pm UTC (7:55pm – 11:45pm CEST) Viernes, 15 de mayo Top-Qualifying 1 6:45am – 7:25am UTC (8:45am – 9:25am CEST) Top-Qualifying 2 7:40am – 8:25am UTC (9:40am – 10:25am CEST) Qualifying 3 8:30am – 10:05am UTC (10:30am – 12:05pm CEST) Top Qualifying 3 11:30am – 12:45pm UTC (1:30pm – 2:45pm CEST) Domingo, 16 de mayo Warm-Up 8:00am – 9:30am UTC (10:00am – 11:30am CEST) Race 12:30pm – 1:45pm +1 UTC (2:30pm – 3:45pm +1 CEST)