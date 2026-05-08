Max Verstappen conquista Fuji antes de las 24h de Nürburgring

Como parte de su preparación para debutar en las ADAC RAVENOL 24h Nürburgring del 14 al 17 de mayo, Max Verstappen puso rumbo a Japón para afrontar un reto completamente nuevo. El desafío era claro: subirse por primera vez a un Super GT y medirse al imponente Fuji Speedway.

Y para ponerle todavía más picante, tenía que superar el tiempo marcado por Atsushi Miyake, uno de los pilotos más destacados del campeonato y ganador de las 3 Horas de Fuji 2024. Circuito desconocido, coche nuevo y lluvia constante: todo se decidía por la vuelta rápida. Mira cómo le fue a continuación:

01 Verstappen, un piloto todoterreno

El neerlandés —campeón de F1 durante cuatro temporadas consecutivas entre 2021 y 2024— siempre ha disfrutado compitiendo con coches muy distintos y ha demostrado una capacidad poco común para adaptarse rápidamente a cualquier máquina, brillando en disciplinas y condiciones de todo tipo.

Verstappen se puso al volante de un Nissan Z NISMO GT500 © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Pero el “Infierno Verde” de Nürburgring sigue siendo uno de los desafíos más extremos y peligrosos del automovilismo, y Verstappen se está tomando muy en serio su preparación para la prueba de 24 horas. Con más de 650 CV y una aerodinámica extrema, el Nissan Z NISMO GT500 de Miyake es uno de los turismos más rápidos y eficaces del planeta. Es, además, el último coche de competición que Verstappen ha probado fuera de la Fórmula 1.

El pasado septiembre consiguió la licencia necesaria para competir en resistencia participando en la Nürburgring Langstrecken Series con un Porsche 718 Cayman GT4 CS. Apenas dos semanas después ganó en su debut con un GT3, al volante de un Ferrari 296 GT3 en una prueba de cuatro horas del Nürburgring Endurance Championship. Y en marzo volvió al legendario Nordschleife, dominando con el Mercedes-AMG GT3 que utilizará la próxima semana en las 24 Horas de Nürburgring.

“He pilotado muchos coches diferentes y al final intentas aprenderlo todo lo más rápido posible. Me encanta correr, así que probar este tipo de coches es algo muy especial. Tengo muchas ganas de ir allí y vivir mi primera carrera real de 24 horas. Hay muchísimo trabajo detrás”, explicó Verstappen.

Verstappen tuvo que lidiar con una pista empapada en Fuji Speedway © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

La F1 no compite en Nürburgring desde 1976, el mismo año en que Fuji acogió el primer Gran Premio de Japón. El trazado japonés es rápido, técnico y especialmente exigente bajo la lluvia. Y el agua volvió a ser protagonista cuando Verstappen salió a pista con el GT500.

02 Verstappen se desata bajo la lluvia de Fuji

Miyake fue el primero en salir y dejó un sólido registro de 1:44.075 en los 4,5 kilómetros del circuito. “Es campeón del mundo, pero tenía curiosidad por ver cómo sería su pilotaje si compartiéramos el mismo coche”, comentó el japonés. “Aunque llovía, pude comprobar lo bueno que es de verdad. Fue muy emocionante y me lo pasé genial”.

Verstappen se subió al Nissan Z NISMO GT500 con apenas una vuelta de adaptación para familiarizarse con el coche, el circuito y las condiciones. Pero enseguida encontró ritmo y, en su primera vuelta rápida, ya estaba a solo una décima del tiempo de Miyake.

Era la primera vez que Verstappen pilotaba un coche de Super GT © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool Quotation Fue una experiencia increíble. Ojalá la próxima vez esté seco Max Verstappen

En su siguiente intento, Verstappen sacó todo el potencial del coche y paró el crono en un espectacular 1:42.290, pulverizando el mejor tiempo de Miyake. “Empezaba a ser complicado empujar de verdad. En la primera vuelta pensé: ‘puedo hacerlo bastante mejor’, y luego salió el 42”, explicó Verstappen. “Todo era cuestión de acostumbrarse al coche, a cómo dar gas y frenar. La dirección es muy diferente y también cómo agarran los neumáticos. No puedes cruzar directamente los ríos de agua porque las curvas no te lo permiten. Fue una experiencia muy chula. Ojalá la próxima vez podamos rodar en seco”.

Para Verstappen, la experiencia fue la mezcla perfecta entre su pasión por Japón y su cultura del automóvil, además de una forma ideal de seguir adaptándose a un estilo de competición completamente distinto antes de su estreno en las 24 Horas de Nürburgring.

Toda la acción quedó recogida en un vídeo de Red Bull Motorsports para YouTube , presentado por Jeremiah Burton, de BigTime.