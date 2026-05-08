Todo lo que necesitas saber sobre el Super GT

Como preparación para su debut en las ADAC RAVENOL 24h Nürburgring , el cuatro veces campeón del mundo de F1 Max Verstappen se enfrentó al reto de pilotar un Super GT en Fuji Speedway. Era una experiencia completamente nueva para el neerlandés, que nunca antes había conducido uno de estos coches ni competido en el trazado japonés.

Y el desafío no era precisamente sencillo. Verstappen tenía que superar el tiempo marcado por Atsushi Miyake, uno de los grandes nombres del Super GT y ganador de las 3 Horas de Fuji 2024. ¿Lo consiguió? Toda la acción quedó recogida en un vídeo de Red Bull Motorsports para YouTube , presentado por Jeremiah Burton, de BigTime.

Pero si, como Verstappen, tú también estás descubriendo ahora el Super GT, aquí tienes una guía rápida para ponerte al día sobre el campeonato más espectacular del automovilismo japonés.

01 ¿Qué es el Super GT?

El Super GT es la máxima categoría de turismos en Japón. Igual que el DTM o el BTCC en Europa, o los V8 Supercars en Australia, enfrenta a coches derivados de modelos de producción profundamente modificados que compiten rueda a rueda en circuitos permanentes. La categoría mezcla elementos de distintos campeonatos. Por un lado, incorpora carreras de resistencia donde dos pilotos comparten el coche. Por otro, cuenta con dos clases distintas en pista —GT500 y GT300—, lo que obliga a los pilotos a gestionar constantemente el tráfico mientras ruedan a velocidades altísimas.

Datos curiosos sobre Super GT Conductores versátiles El calendario de Super GT está diseñado para permitir que los pilotos también compitan en el Super Formula. El doble de laureados Naoki Yamamoto (2018) y Ritomo Miyata (2023) han ganado los títulos de Super Formula y Super GT (GT500) en el mismo año.

02 Breve historia del Super GT

El Super GT nació en 1994 bajo el nombre de Japan GT Championship. Creado por la Federación Japonesa de Automovilismo, se convirtió rápidamente en la referencia para los coches Gran Turismo y en un escaparate ideal para los tres grandes fabricantes japoneses: Toyota, Honda y Nissan. La competición también funciona como laboratorio tecnológico para desarrollar coches de calle más rápidos, eficientes y seguros. Los GT500, con más de 650 CV y una aerodinámica extrema, ofrecen una aceleración y un nivel de agarre difíciles de encontrar incluso en otras categorías de turismos de élite. Todo está pensado para favorecer carreras muy igualadas, veloces y espectaculares.

03 ¿Quién compite en el Super GT?

El campeonato reúne a algunos de los mejores pilotos japoneses junto a nombres destacados del automovilismo internacional. Entre los más exitosos de la historia están el italiano Ronnie Quintarelli y Sho Tsuboi, que esta temporada busca su quinto título. También han pasado por el Super GT pilotos como Ryo Hirakawa, posteriormente doble campeón del WEC y vencedor en Le Mans. El neozelandés Nick Cassidy compitió durante años tanto en Super GT como en Super Formula y conquistó el título en 2017.

Otros nombres conocidos son el campeón del mundo de F1 Jenson Button, el ganador de Grandes Premios Heikki Kovalainen o Jann Mardenborough, surgido de GT Academy. Además, Red Bull patrocinó al equipo Mugen en Super GT y Super Formula entre 2021 y 2024, con pilotos como Ukyo Sasahara, Toshiki Oyu y Tomoki Nojiri.

04 ¿Qué coches participan en el Super GT?

La categoría GT500 está formada por tres modelos japoneses de altas prestaciones, todos con más de 650 CV: el Nissan Z GT500, el Toyota GR Supra y el nuevo Honda HRC Prelude GT, que sustituye al icónico Civic Type R. Son coches fácilmente reconocibles por sus enormes alerones traseros, fundamentales para generar muchísimo apoyo aerodinámico en curva.

La clase GT300 es bastante más abierta y variada. Compiten modelos GT3 similares a los que participan en las 24 Horas de Nürburgring, como el Mercedes-AMG GT3, el Porsche 911 GT3 R o el BMW M3 GT3, junto a coches desarrollados específicamente en Japón, como el Subaru BRZ. Su potencia ronda los 500 CV y, aunque generan menos carga aerodinámica, las carreras siguen siendo tremendamente intensas.

Los coches de Super GT utilizan mucha carga aerodinámica © Sho Tamura/Red Bull Content Pool

05 ¿Cómo son los coches del Super GT?

Aunque parten de modelos de producción, los coches del Super GT están profundamente modificados para ofrecer prestaciones extremas y tiempos por vuelta muy bajos.

Carrocería y chasis: Los coches sustituyen gran parte de la estructura de acero o aluminio original por componentes ligeros de fibra de carbono e incorporan una jaula antivuelco alrededor del habitáculo.

Motor: Las normas GT500 son más estrictas y exigen que los coches utilicen un motor de cuatro cilindros en línea turboalimentado de dos litros. Sin embargo, los coches que cumplen con la normativa GT300 pueden montar cualquier motor del mismo fabricante que el chasis base, aunque los coches FIA GT3 también pueden participar en la competición.

Aerodinámica: Los GT500 utilizan una aerodinámica muy agresiva, con grandes spoilers delanteros, fondos planos, difusores y enormes alerones traseros diseñados para generar una enorme carga aerodinámica.

Neumáticos: El Super GT utiliza slicks de competición mucho más anchos que los neumáticos de calle para aprovechar toda la potencia y el apoyo aerodinámico. Cuando llueve, entran en juego neumáticos rayados específicos para agua. Esta es también la última temporada en la que participan fabricantes de neumáticos rivales, con Bridgestone, Yokohama, Dunlop y Michelin suministrando los neumáticos a los equipos.

Lastre por rendimiento: Para garantizar la igualdad de condiciones, Super GT cuenta con un sistema de hándicap que añade peso a los coches en función de los puntos obtenidos en el campeonato. Los equipos reciben 2 kg (4,5 lb) por cada punto de campeonato, hasta un máximo de 100 kg (220 lb), aunque este peso se reduce en las dos últimas rondas. Si un equipo supera los 50 kg (110 lb) de lastre, se instala un limitador de combustible en el coche para restringir aún más su rendimiento.

Coches de Super GT en el pit lane de Suzuka © Sho Tamura/Red Bull Content Pool

06 ¿Cómo es una carrera típica de Super GT?

El Super GT mezcla características de los turismos y de la resistencia, aunque en 2026 la mayoría de carreras serán pruebas sprint de 300 kilómetros con una parada obligatoria para cambio de piloto y repostaje. Sin embargo, Fuji y Autopolis mantienen carreras de tres horas contra el reloj. La más famosa y prestigiosa es la prueba de Fuji durante la Golden Week japonesa, una festividad nacional que suele reunir a más de 90.000 aficionados cerca de Tokio.

Los pilotos suman puntos tanto en clasificación como terminando entre los diez primeros en carrera.

Posición Clasificación Carrera 1st 3pts 20pts 2nd 2pts 15pts 3rd 1pt 11pts 4th 8pts 5th 6pts 6th 5pts 7th 4pts 8th 3pts 9th 2pts 10th 1pt

07 ¿Dónde se celebran las carreras de Super GT?

El calendario consta de ocho rondas y se disputa en los mejores circuitos de Japón, como Suzuka, Fuji y Motegi. También incluye una ronda en el extranjero, en Sepang (Malasia), sede del Gran Premio de Malasia. La serie también visita circuitos desafiantes como Okayama, Sugo y Autopolis.

Calendario Super GT 2026

Ronda Circuito Fecha Rd 1 Okayama International Circuit 11-12 Abril Rd 2 Fuji Speedway (3 Horas) 3-4 Mayo Rd 3 Sepang International Circuit 20-21 Junio Rd 4 Fuji Speedway 1-2 Agosto Rd 5 Suzuka Circuit 22-23 Agosto Rd 6 Sportsland Sugo 19-20 Septiembre Rd 7 Autopolis (3 Horas) 17-18 Octubre Rd 8 Mobility Resort Motegi 7-8 Noviembre

08 No te pierdas a Max Verstappen en las 24 horas de Nürburgring