Así se abrió paso Verstappen entre 100 rivales

Cuando se apagaron los semáforos y arrancó el Max vs 100 , Verstappen tardó muy poco en dejar claro lo que iba a ocurrir. El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 partía desde la posición 101 y empezó a remontar desde los primeros metros entre pilotos, creadores de contenido y periodistas . En cuestión de segundos ya había adelantado a diez participantes.

Al final de la primera vuelta, Verstappen había dejado atrás a 63 de los 100 pilotos que le precedían. Solo necesitó 14 vueltas y 35 minutos para alcanzar al último. ¿Cómo lo hizo? Una salida en la que ganó metros desde el primer instante, una lectura rápida de los espacios y algunos recursos que lleva utilizando desde que empezó a competir.

Max Verstappen se lanzó a la acción más rápido que nadie en la parrilla © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Saltos para ganar impulso

Antes de la salida, Verstappen ya había dejado una pista de lo que estaba por venir. Desde su asiento hacía botar el kart con movimientos rápidos, una técnica que le permitía ganar algo de impulso y comenzar a acelerar antes que los pilotos que tenía alrededor.

Quotation Es algo que aprendí cuando tenía siete años, en los minimotos Max Verstappen

Su salida fue tan rápida que algunos espectadores llegaron a pensar que su kart tenía más potencia que los demás. Todos contaban con la misma potencia. La diferencia estaba en la experiencia de Verstappen y en la velocidad de sus reacciones, mientras el resto también tenía que preocuparse por evitar los contactos habituales cuando un centenar de karts arrancan juntos.

Los años de experiencia de Verstappen en el karting se notaron © Mark Roe/Red Bull Content Pool

«Es algo que aprendí cuando tenía siete años, en los minimotos. Tenía salidas desde parado y tenía que hacer lo mismo. Funciona», explicó en la rueda de prensa posterior. Con tantos pilotos sin experiencia en competición, Verstappen fue el único que recurrió a esta técnica.

Verstappen volverá a sentirse como en los viejos tiempos sobre su kart © Marcel van Hoorn/Red Bull Content Pool

Priorizó la aceleración

Mientras algunos pilotos buscaban ganar posiciones a base de movimientos rápidos en las primeras curvas, Verstappen optó por conservar el impulso. Evitó frenar y girar más de lo necesario y colocó el kart de forma que pudiera volver a acelerar cuanto antes.

Atacó los huecos de inmediato

Verstappen tampoco tenía intención de esperar detrás de cada kart hasta encontrar el momento perfecto para adelantar. Buscaba los espacios desde el primer momento y se metía en ellos en cuanto aparecían. Cuando varios pilotos quedaban agrupados, utilizaba su mayor velocidad para superar a varios de una vez en lugar de ir uno por uno. El resultado fue una remontada de la posición 101 a la 37 en una sola vuelta.

Red Bull Original Red Bull Energy Drink Más información

Su kart perdió peso

Más adelante, Verstappen recibió una pequeña ayuda inesperada. A medida que avanzaba la carrera, algunos elementos comenzaron a desprenderse de su kart. Cuando ocupaba la sexta posición y perseguía a los cinco pilotos que tenía por delante, una cámara cayó de la parte trasera.

No necesitaba esa pérdida de peso para ganar, pero Verstappen no desaprovechó la oportunidad de bromear con los presentadores sobre la supuesta ventaja. «¿Veis? Ha sido táctico», dijo cuando se dio cuenta de lo que había ocurrido.

Empezó a provocar a sus rivales

En los últimos compases apareció otro recurso. El piloto de Oracle Red Bull Racing empezó a hablar con los rivales que tenía por delante a través del micrófono de su casco. Los comentarios llegaban justo cuando se acercaba a ellos y buscaba el momento para adelantar.

Verstappen se permitió unas bromas amistosas con sus rivales © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Quotation Tienen que concentrarse porque voy a por ellos

Con sus rivales ya pendientes de la llegada de Verstappen, el neerlandés siguió metiendo presión. Incluso llegó a girarse después de adelantar a uno de ellos y hacer con la mano el gesto de que estaba hablando.

Uno de sus rivales era el youtuber Zac Alsop, que respondió "no seas así" cuando Verstappen comenzó a provocarle. La respuesta del piloto de Fórmula 1 fue tan directa como cabía esperar. "Esto no es un evento benéfico, ¿no?", contestó.

Ha sido un regreso muy divertido al karting para la estrella de Fórmula 1 © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Que Verstappen se tomara en serio una carrera de karts no resulta sorprendente. Lo interesante fue comprobar cómo aplicó sus recursos frente a participantes con mucha menos experiencia. La salida, la lectura de los huecos y la capacidad para aprovechar cada oportunidad explican buena parte de una remontada que terminó con los 100 rivales superados.

Sobre el autor ¿Quién es Tom Hopkins? Tom es redactor y editor con más de una década de experiencia en los sectores de los videojuegos y el deporte. Ha sido editor jefe en varios medios, liderando equipos en Gfinity y Twinfinite. Es especialista en Fórmula 1, fútbol, EA Sports FC y otros deportes.