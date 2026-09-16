Max Verstappen sigue con su racha de podios en Madrid

Max Verstappen se hizo con el segundo puesto en la primera carrera de F1 de la historia en el Madring de Madrid, resistiendo el ataque final del actual campeón, Lando Norris, para asegurarse su quinto podio en los últimos siete Grandes Premios.

Partiendo desde la tercera posición de la parrilla en un día de calor abrasador en la capital española, Verstappen pasó gran parte de la carrera detrás de Kimi Antonelli y Norris antes de que un auto de seguridad virtual revolucionara la situación en cabeza. Norris perdió tiempo tras entrar finalmente en boxes, lo que le abrió la puerta a Verstappen para adelantar al actual campeón.

A pesar de la remontada final de Norris, Verstappen aguantó y se hizo con el segundo puesto, por detrás del ganador de la carrera, Antonelli, y, aunque el resultado no cambia su posición en la clasificación —sigue sexto en la general—, sí que reduce la diferencia con el quinto clasificado, Charles Leclerc, a 22 puntos.

Max Verstappen takes a corner on the challenging track © Getty Images/Red Bull Content Pool

Cómo consiguió Max Verstappen mantener el segundo puesto

Con Norris acercándose rápidamente por detrás en las últimas vueltas, Verstappen sabía que mantener el segundo puesto no iba a ser fácil, aunque su solución parecía bastante sencilla.

«Es un circuito en el que es muy difícil adelantar; si te colocas en el medio, no hay realmente forma de pasar, así que pude mantener a raya a Lando hasta el final», explicó.

Staying in the middle – Verstappen celebrates with Antonelli and Norris © Getty Images/Red Bull Content Pool Quotation Un podio es una bonita forma de cerrar la gira europea Max Verstappen

«Ha sido un gran resultado, y realmente hemos sacado el máximo partido a nuestro rendimiento; terminar segundo en este circuito es una forma sólida de cerrar un buen fin de semana», dijo Verstappen. «De todos modos, no creo que tuviéramos el ritmo necesario para luchar por el liderato; Kimi y Lando fueron más rápidos que yo en todo momento, así que estoy contento con el segundo puesto».

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«Esta doble cita ha sido positiva», añadió. «El auto ha estado en un buen nivel ambos fines de semana, y hemos podido sumar puntos de forma constante en las últimas carreras. Subir al podio es una buena forma de cerrar la gira europea».

Primera carrera de F1 en el Madring

El último podio de Verstappen llegó en un día histórico para este deporte: Madrid acogía la Fórmula 1 por primera vez en 45 años y la carrera del domingo supuso el primer Gran Premio de la historia en el nuevo Madring.

El circuito supuso un reto para todos los pilotos de la parrilla, que tuvieron tres días para familiarizarse con el trazado de 5,4 km y averiguar dónde podían sacar ventaja. Serpenteando por el recinto IFEMA de Madrid, combinaba vías públicas con tramos construidos expresamente para la ocasión y contaba con 22 curvas, incluida la enorme curva 12, con peralte.

Una cosa quedó clara enseguida: adelantar no iba a ser nada fácil. Puede que eso frustrara a muchos pilotos durante el fin de semana, pero con Norris pisándole los talones en las últimas vueltas, sin duda jugó a favor de Verstappen.

Verstappen in full flow around the new Madring © Getty Images/Red Bull Content Pool

¿Qué le depara el futuro a Max Verstappen?

Tras otro gran fin de semana de F1, la próxima carrera de Verstappen le llevará de vuelta a sus orígenes para afrontar un reto muy diferente. El 16 de septiembre se desplazará a Silverstone para disputar el «Max vs 100» , donde saldrá desde la última posición de una parrilla de 100 pilotos de karting y tendrá solo 30 vueltas para intentar abrirse paso y llevarse la victoria.

«Max vs 100» se retransmitirá en directo a nivel mundial en Disney+.