Los participantes durante la prueba «Max vs 100» en Silverstone, Gran Bretaña, el 22 de julio de 2026.
© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
F1

Revelamos los primeros pilotos de "Max vs 100"

En «Max vs 100», la estrella holandesa de la F1, Max Verstappen, intentará adelantar a otros 100 pilotos en un gran desafío de karting, pero ¿quiénes serán esos otros pilotos?
Por Thomas Peeters
2 minutos de lecturaPublished on

Esta historia es parte de

Max Verstappen

Nacido para ser rápido, hijo del ex piloto de Fórmula 1 Jos Verstappen, Max Verstappen es el ganador de carreras más joven de la historia de la F1.

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Resumen

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    Pilotos confirmados hasta ahora
El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, se enfrentará a una parrilla muy diferente cuando compita contra 100 pilotos en Silverstone. La parrilla de «Max vs 100» —una carrera especial y única de karts que tendrá lugar el 16 de septiembre— contará con una variopinta mezcla de estrellas del deporte, streamers, creadores de contenido, personalidades y aficionados al automovilismo de todo el mundo, todos con la misma misión: mantener al cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 detrás de ellos.
«Max vs 100» de un vistazo
  • Qué: Max Verstappen se enfrenta a 100 pilotos en un desafío de karting.
  • Quién: El cuatro veces campeón del mundo de F1, Max Verstappen, contra un grupo variado de pilotos profesionales, deportistas, creadores, streamers y personalidades.
  • Dónde: Silverstone, Reino Unido.
  • Cuándo: 16 de septiembre de 2026.
  • El reto: Max sale desde la última posición de la parrilla y tiene que intentar adelantar a los 100 competidores antes de que se acabe el tiempo.
  • Los participantes: Los 100 pilotos provienen de ámbitos muy diversos, lo que hace que este evento sea mucho más que una carrera convencional.
  • Cómo verlo: El evento se retransmitirá en directo a nivel mundial a través de Disney+, y en EE. UU. a través de ESPN.
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Pilotos confirmados hasta ahora

Sebastian Job durante la carrera «Max vs 100» en Silverstone, Gran Bretaña, el 22 de julio de 2026.

Verstappen tiene que ir adelantando a los 100 pilotos

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Driver

From

Aidan Heslop

Reino Unido 🇬🇧

Amar (Amar Al Naimi)

Alemania 🇩🇪

Amber Gill

Reino Unido 🇬🇧

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Portugal 🇵🇹

Arda Saatci

Alemania 🇩🇪

Austin Sprinz

Estados Unidos 🇺🇸

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Austria 🇦🇹

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Reino Unido 🇬🇧

Bea Eguiraun

España 🇪🇸

Bella James

Reino Unido 🇬🇧

Billy Bolt

Reino Unido 🇬🇧

Brian Manuel Otero

México 🇲🇽

Caedrel (Marc Lamont)

Reino Unido 🇬🇧

Charles André Alexandre

Francia 🇫🇷

Daily Mail (Henry Robert Williams)

Reino Unido 🇬🇧

Daniel Ahola

Finlandia 🇫🇮

Dantic (Daniel Moss)

Reino Unido 🇬🇧

Dave Rosenburg

Estados Unidos 🇺🇸

David Egan (Drift Games)

Irlanda 🇮🇪

Developer Adam (Adam Powell)

Reino Unido 🇬🇧

Diogo 'Move_Mind' Silva

Portugal 🇵🇹

Dyler

Saudi Arabia 🇸🇦

Emily Xuechun Zhang (ExtraEmily)

Estados Unidos🇺🇸

Enis Kirazoğlu

Turquía 🇹🇷

Fresia Aria

Países Bajos 🇳🇱

Gabs Djay (Gabs Djanogly)

Reino Unido 🇬🇧

Germán Rodezel

Costa Rica 🇨🇷

GoKartGod

Estados Unidos 🇺🇸

Greg Gevojanyan (MrCarSounds)

Estados Unidos 🇺🇸

Helydia (Tansel Celia)

Francia 🇫🇷

Jakidale (Jacopo D'Alesio)

Italia 🇮🇹

James Doyle

Irlanda 🇮🇪

Janja Garnbret

Slovenia 🇸🇮

Joe Tasker

Estados Unidos 🇺🇸

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Sudáfrica 🇿🇦

Jonathan Gaming (Jonathan Amaral)

India 🇮🇳

Joseph Eunbo Sim (Jojo Sim)

United States 🇺🇸

Josh Richards

United States 🇺🇸

Juank Pérez

México 🇲🇽

Julia Haller

Suiza 🇨🇭

Kalia Lai

Reino Unido 🇬🇧

Karol Zdęba

Polonia 🇵🇱

Larry Chen

Estados Unidos 🇺🇸

Leo Neugebauer

Alemania 🇩🇪

Lethal Shooter (Chris Matthews)

Estados Unidos 🇺🇸

Leticia Bufoni

Brasil 🇧🇷

Manny (Emmanuel David Brown)

Reino Unido 🇬🇧

Mars (Zhang Jing)

China 🇨🇳

Matt Jones

Reino Unido 🇬🇧

Melanie Buffetaud

Francia 🇫🇷

Mike Dokas

Grecia 🇬🇷

Molly Carlson

Canadá 🇨🇦

Molly Marsh

Reino Unido 🇬🇧

Nate Saunders

Reino Unido 🇬🇧

Nathan Lust

Australia 🇦🇺

Neo Yau (Yau Hawk Sau)

Hong Kong 🇭🇰

nnnurdaylet

Kazakhstan 🇰🇿

Nugato (Ilija Ravlic)

Croacia 🇭🇷

Nuri Amiraslan

Pableke (Pablo Jiménez)

Chile 🇨🇱

Paky TWC

Italia 🇮🇹

Pamkutya Béla (Norbert Osbáth)

Hungría 🇭🇺

Pieface23 (Jack McDermott)

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Qucee

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Roberts Vītols

Latvia 🇱🇻

Sarah Lezito

Francia 🇫🇷

Shredded Fox (Jan Liška)

República Checa 🇨🇿

Shreeman Legend (Siddhant Praveen Joshi)

India 🇮🇳

Si Hyun Park

Corea del Sur 🇰🇷

Sporttouchen (Timothé Rangström)

Suecia 🇸🇪

Stuntpegg (Nieve Petruzziello)

Reino Unido 🇬🇧

Supercar Blondie (Niklaus Manuel Hirschi)

Reino Unido 🇬🇧

talkSPORT (Joseph Brophy)

Reino Unido 🇬🇧

Taylor Serage

Nueva Zelandia 🇳🇿

TechnoGamerz (Ujjwal Chaurasia)

India 🇮🇳

Tettrem (Mateus dos Santos Machado Almeida)

Brasil 🇧🇷

TGFBro (Romell Henry)

Reino Unido 🇬🇧

TheDonato (Donato Jose Muñoz Calabrese)

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TheGrefg (David Canovas)

Spain 🇪🇸

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Reino Unido 🇬🇧

Tyrique Hyde

Reino Unido 🇬🇧

Vale Sulca

Uruguay 🇺🇾

Wirtual (Øyvind Ludwig Iversen)

Noruega 🇳🇴

Zac Alsop

Reino Unido 🇬🇧

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