Revelamos los primeros pilotos de "Max vs 100"

El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1,

, se enfrentará a una parrilla muy diferente cuando compita contra 100 pilotos en Silverstone. La parrilla de

—una carrera especial y única de karts que tendrá lugar el 16 de septiembre— contará con una variopinta mezcla de estrellas del deporte, streamers, creadores de contenido, personalidades y aficionados al automovilismo de todo el mundo, todos con la misma misión: mantener al cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 detrás de ellos.