Descubre las cinco máscaras y armaduras más provocativas de Jin Sakai en Ghost of Tsushima.

, los desarrolladores de Ghost of Tsushima tuvieron el conocimiento suficiente para incluir algunos trajes de aspecto realmente genial para el protagonista Jin Sakai. Puede que tenga los poderosos movimientos de un samurái convertido en asesino fantasma, pero también tiene la apariencia que le acompaña. Tanto si estás provocando a tus enemigos en el campo de batalla como si te acercas sigilosamente para matar en silencio, hay una gran variedad de conjuntos de armaduras y máscaras entre los que elegir mientras juegas a Ghost of Tsushima.

Como solo vamos a destacar algunos de los conjuntos de armaduras y máscaras del juego (¡porque sabemos lo mucho que apreciáis los lectores que evitemos los spoilers!), destacaremos algunos de nuestros favoritos que tienen un aspecto fenomenal, así como su impacto en el juego. Dicho esto, aquí está nuestra lista de los cinco conjuntos de armaduras y máscaras más llamativos en Ghost of Tsushima.

Como solo vamos a destacar algunos de los conjuntos de armaduras y máscaras del juego (¡porque sabemos lo mucho que apreciáis los lectores que evitemos los spoilers!), destacaremos algunos de nuestros favoritos que tienen un aspecto fenomenal, así como su impacto en el juego. Dicho esto, aquí está nuestra lista de los cinco conjuntos de armaduras y máscaras más llamativos en Ghost of Tsushima.

Como solo vamos a destacar algunos de los conjuntos de armaduras y máscaras del juego (¡porque sabemos lo mucho que apreciáis los lectores que evitemos los spoilers!), destacaremos algunos de nuestros favoritos que tienen un aspecto fenomenal, así como su impacto en el juego. Dicho esto, aquí está nuestra lista de los cinco conjuntos de armaduras y máscaras más llamativos en Ghost of Tsushima.

© Ghost of Tsushima

El atuendo del viajero en Ghost of Tsushima