Domina EA FC 27 con estas tácticas recomendadas por profesionales

En Ultimate Team de EA Sports FC 27 , elegir bien las tácticas puede marcar la diferencia entre dominar un partido o acabar perdiendo por 4-0. Tener una gran plantilla no garantiza buenos resultados. Si tus jugadores no ocupan las posiciones adecuadas o no tienen asignados los roles que mejor se adaptan a sus características, difícilmente podrás sacarles todo el partido.

Para ayudarte a configurar el equipo, Donovan "Tekkz" Hunt y Alfie "RedLac" Calder , jugadores profesionales de RBLZ , comparten sus recomendaciones sobre formaciones, tácticas y roles de jugador.

01 Las mejores formaciones de EA FC 27 para controlar el partido

Tiene sentido centrarse en el centro del campo © EA Sports

Los centros al área han ganado protagonismo en EA FC 27, pero los pases elevados a la espalda de los centrales, los regates en espacios reducidos y las combinaciones rápidas por el centro siguen siendo algunas de las armas más eficaces.

Por eso, conviene concentrar buena parte del juego en el centro del campo y dejar las bandas con más espacio. Tekkz apuesta por el 4-4-1-1 , con algunos cambios en los roles de los futbolistas para canalizar el juego por dentro y mantener el control de la zona central.

RedLac prefiere el 4-3-1-2, una formación que prescinde de los extremos para reforzar el centro del campo con tres jugadores. Esta disposición también ofrece más posibilidades a la hora de repartir las funciones entre los centrocampistas.

Las dos formaciones son una buena base para aplicar las tácticas que veremos a continuación. La elección dependerá de tu manera de jugar y de cuál de los dos sistemas se adapte mejor a tu equipo.

02 Las tácticas de EA FC 27 para equilibrar ataque y defensa

Pase corto y construcción equilibrada dominan el meta actual © EA Sports

En anteriores ediciones, el estilo de creación de juego Contraataque era uno de los favoritos de muchos jugadores profesionales. Sin embargo, los cambios introducidos en EA FC 27 han dado más protagonismo a los pases elevados al espacio y al juego por el centro. Enviar demasiados futbolistas al ataque y dejar desprotegidas sus posiciones puede facilitar los contragolpes del rival.

Por eso, Tekkz y RedLac recomiendan elegir entre los estilos de creación de juego Pase corto y Equilibrado. Ambos evitan que los futbolistas se incorporen al ataque de forma demasiado precipitada y descuiden sus tareas defensivas. Pase corto es la opción más conservadora, ya que hace que los compañeros se acerquen al poseedor del balón para ofrecerle una línea de pase. Equilibrado permite realizar desmarques hacia delante, aunque también mantiene a los jugadores cerca del balón y retrasa algo su llegada a las posiciones ofensivas.

Ambas alternativas funcionan bien, pero cada una encaja mejor con una de las formaciones propuestas. Pase corto es especialmente adecuado para el 4-4-1-1, mientras que Equilibrado puede ofrecer más recursos ofensivos a quienes jueguen con el 4-3-1-2 y se sientan cómodos defendiendo.

En cuanto al planteamiento defensivo, tanto RedLac como Tekkz aconsejan seleccionar la opción Alto. Sin embargo, en lugar de utilizar directamente el ajuste predeterminado, debes situarte sobre él y pulsar Triángulo en PlayStation o Y en Xbox. Así podrás modificar la altura de la línea defensiva en una escala de 100 puntos.

Los dos profesionales recomiendan establecer el valor entre 61 y 65. De esta manera, la línea defensiva se mantiene en la parte más baja del rango Alto. Conseguirás adelantar a tus defensas sin dejar tanto espacio a su espalda como con el ajuste predeterminado, lo que reduce las posibilidades de que el rival aproveche los pases elevados al espacio.

El FUT lleva mucho tiempo siendo el modo de juego más popular de EA FC © Stefaan Temmerman/Red Bull Content Pool

Además, tus defensas tendrán más opciones de interceptar las jugadas rivales antes de que se conviertan en una ocasión de peligro.

En EA FC 27, la inteligencia artificial genera desmarques peligrosos sin necesidad de que intervengas directamente. Esta es una de las razones por las que los pases elevados al espacio funcionan tan bien esta temporada. Los jugadores más experimentados también pueden ordenar estos movimientos manualmente. Con una línea defensiva adelantada, aumentan las posibilidades de que los atacantes rivales queden en fuera de juego cuando el jugador que lleva el balón encuentra el momento adecuado para dar el pase.

Eso sí, jugar con la defensa adelantada tiene una condición importante: necesitas al menos un central con una velocidad elevada. Lo ideal es que los dos centrales tengan suficiente ritmo para recuperar la posición y responder a los balones que superen la última línea defensiva.

03 Los mejores roles de jugador de EA FC 27 para tu formación

Aprovecha los roles de tus jugadores para potenciar las tácticas del equipo © EA Sports

Una vez definidos los ajustes tácticos, llega el momento de asignar a cada futbolista el rol que mejor se adapte a sus características y a la formación elegida.

Red Bull Original Red Bull Energy Drink Más información

Estos son los roles que recomienda DhTekKz para su formación preferida, el 4-4-1-1:

POR – Guardameta – Defender

LI – Lateral – Equilibrado

LD – Lateral – Equilibrado

DFC – Defensa – Defender

DFC – Defensa – Defender

MC – Pivote organizador – Salida de balón

MC – Pivote organizador – Salida de balón

MCO – Organizador – Equilibrado

MI – Delantero interior – Equilibrado

MD – Delantero interior – Equilibrado

DC – Delantero avanzado – Ataque

Si prefieres el 4-3-1-2, esta es la distribución que propone RedLac :

POR – Guardameta líbero – Equilibrado

LI – Lateral – Equilibrado

LD – Lateral – Equilibrado

DFC – Defensa – Defender

DFC – Defensa – Defender

MC – Contención – Defender

MC – Todoterreno – Equilibrado

MC – Todoterreno – Equilibrado

MCO – Organizador – Equilibrado

DC – Falso nueve – Ataque

DC – Delantero avanzado – Ataque

La elección de los roles también depende de las características de cada futbolista y de las preferencias de quien maneja el equipo. Aun así, estas propuestas ofrecen una buena combinación de solidez defensiva y recursos para encontrar espacios y superar las defensas rivales.

04 Cambia de táctica para buscar la victoria o proteger el resultado

Prepárate para cambiar de táctica según cómo vaya el partido © EA Sports

Las formaciones y los ajustes anteriores deberían funcionar en la mayoría de los partidos, pero no siempre podrás jugar de la misma manera. Si necesitas marcar en los últimos minutos o quieres conservar una ventaja, disponer de alternativas preparadas puede marcar la diferencia.

Para los momentos en los que toca ir al ataque, Tekkz recomienda utilizar una formación 4-4-2 clásica, manteniendo el estilo de creación de juego Equilibrado y el planteamiento defensivo Alto. También aconseja cambiar el rol del portero a Guardameta líbero para acompañar la presión con el equipo adelantado.

Los dos centrocampistas centrales pasan a desempeñar el papel de Todoterreno, con enfoque Equilibrado. Así tienen más libertad para incorporarse al ataque, generar superioridad numérica y ofrecer nuevas opciones cuando buscas el empate o el gol de la victoria.

La táctica defensiva depende más de las preferencias de cada jugador. Una posibilidad es retrasar mucho la línea defensiva y cerrar espacios para proteger la portería, prácticamente aparcando el autobús. El inconveniente es que puedes conceder demasiado terreno al rival y permitirle acumular ocasiones.

Otra alternativa consiste en cambiar el enfoque de los laterales a Defender. De esta forma, tendrás más protección en las bandas y conseguirás mantener más compacto el bloque de cuatro defensas.

Lo importante es tener estas alternativas configuradas antes de necesitarlas. Así podrás cambiar de planteamiento rápidamente cuando el partido lo exija, sin tener que improvisar ajustes tácticos mientras el rival te presiona.

Sobre el autor ¿Quién es Chris Jecks? Chris lleva más de diez años escribiendo sobre videojuegos para medios como PCGamesN, GameRant, Destructoid y Twinfinite. Durante este tiempo ha publicado miles de guías y análisis, y se ha especializado en juegos de rol de acción, shooters y títulos de carreras. También siente especial predilección por los juegos independientes, a los que ha dedicado buena parte de su trayectoria profesional.