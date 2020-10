La historia del coche que cambió la faz de los rallies. Texto, fotos y vídeos, a continuación.

A mitad de los 60, Fiorio evaluó la posibilidad de preparar un Dino 246 para rallies , y desde entonces le encantaba el motor V6 a 65º que montaba ese ‘Ferrari’. Años más tarde, consideró que ese sería el propulsor ideal para el Stratos. Faltaba que Enzo Ferrari diese el visto bueno. Fiorio y Gobatto no las tenían todas consigo, porque la fama de duro/purista/negociador de Ferrari precedía a ‘Il Commendatore’, pero cuando lo visitaron en su oficina, Ferrari dijo ‘sí’ inmediatamente , mostrándose ilusionado con el proyecto de Lancia (el propio Fiorio llegó a decir que fue la primera vez que Ferrari dio un motor para una marca que no fuese la suya, aunque en 1966 el Fiat Dino montó un motor de origen Ferrari de 2 litros).

A mitad de los 60, Fiorio evaluó la posibilidad de preparar un Dino 246 para rallies , y desde entonces le encantaba el motor V6 a 65º que montaba ese ‘Ferrari’. Años más tarde, consideró que ese sería el propulsor ideal para el Stratos. Faltaba que Enzo Ferrari diese el visto bueno. Fiorio y Gobatto no las tenían todas consigo, porque la fama de duro/purista/negociador de Ferrari precedía a ‘Il Commendatore’, pero cuando lo visitaron en su oficina, Ferrari dijo ‘sí’ inmediatamente , mostrándose ilusionado con el proyecto de Lancia (el propio Fiorio llegó a decir que fue la primera vez que Ferrari dio un motor para una marca que no fuese la suya, aunque en 1966 el Fiat Dino montó un motor de origen Ferrari de 2 litros).

El Stratos no fue homologado como Grupo 4 hasta el 2 de octubre de 1974 pero como prototipo debutó a finales de 1972 , en el Tour de Córcega. Sandro Munari se retiró por problemas de suspensión , un problema que se repitió en la siguiente salida, en el Rally Costa del Sol alicantino, en diciembre. El equipo, contrariado, parecía no saber qué sucedía con el Stratos.

El Stratos no fue homologado como Grupo 4 hasta el 2 de octubre de 1974 pero como prototipo debutó a finales de 1972 , en el Tour de Córcega. Sandro Munari se retiró por problemas de suspensión , un problema que se repitió en la siguiente salida, en el Rally Costa del Sol alicantino, en diciembre. El equipo, contrariado, parecía no saber qué sucedía con el Stratos.

PRIMER MUNDIAL, PRIMER ÉXITO