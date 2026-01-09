Conoce a la estrella emergente y debutante en Moto3™ Pedro Acosta

" Pedro Acosta es bueno. Muy bueno. Creo que ganará este año, pero no presionemos al chico". Ésas son las palabras del ocho veces campeón del mundo de motociclismo Marc Márquez y los elogios de uno de los mejores pilotos que han corrido sobre dos ruedas no son infundados.

Pero, ¿quién es Pedro Acosta y por qué Márquez apuesta por él para el título de Moto3™?

Una razón es que ha ganado dos de las tres primeras carreras de Moto3™ en su temporada de debut. Otra se debe a su asombrosa actuación en el Gran Premio de Doha, donde el piloto español de origen venezolano ganó sensacionalmente la segunda ronda en el Circuito Internacional de Losail tras salir desde el pit lane.

En una de las carreras más destacadas jamás presenciadas en cualquiera de las tres categorías de MotoGP™, Acosta salió desde boxes junto a otros seis pilotos, todos los cuales habían incurrido en penalizaciones en la sesión clasificatoria, y se encogió de hombros para abrirse camino hacia la cabeza y batir a Darryn Binder por 0,039 segundos.

El día de la carrera me levanto y le digo a mi ayudante Paco: "¡Colega, podemos hacerlo! Pedro Acosta

Como era de esperar, tras la noticia de su penalización y posterior salida desde el pit lane, el piloto del Red Bull KTM Ajo no estaba del todo confiado en la victoria mientras se preparaba para su segunda salida en un Gran Premio.

"Cuando el equipo me dijo que tenía que salir desde el pit lane, las cosas parecían un poco oscuras", admitió Costa, "pero el día de la carrera me levanto y le digo a mi ayudante Paco, "¡compañero, podemos hacerlo!

"Cuando trabajas con gente increíble y un equipo increíble todo es más fácil. La noche antes de la carrera pensé que quizá podría estar entre los 10 primeros, pero no ganar la carrera".

Moto3 racer Pedro Acosta celebrates victory in Portugal © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Saliendo desde boxes, Acosta se colocó detrás de Sergio García antes de liderar rápidamente el pelotón de seis pilotos que salían desde el pit lane y al final de la primera vuelta estaba a sólo 11 segundos del líder Gabriel Rodrigo . En las 10 vueltas siguientes, Acosta se abrió paso hasta la cabeza, persiguiendo al líder Binder al final de la carrera para adelantarle y liderar la última vuelta.

A partir de ahí, Acosta se vio obligado a pasar del ataque a la defensa y se defendió con pericia del experimentado piloto del Petronas Sprinta, Binder, en la última vuelta, resistiendo la intensa presión del sudafricano para conseguir su primera victoria en un Gran Premio de una forma realmente inolvidable.

Para los entendidos, las recientes actuaciones de Acosta no son ninguna sorpresa. Tras impresionantes exhibiciones en el Campeonato del Mundo Júnior FIM CEV Moto3™, en 2019 Acosta tuvo la oportunidad de demostrar su talento en la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup , que desde 2007 ha proporcionado un escenario para que los jóvenes y prometedores pilotos de motociclismo se hagan un nombre en este deporte.

Estrellas de MotoGP™ como Johann Zarco , Brad Binder y el actual campeón de MotoGP™ , Joan Mir , se han beneficiado del programa, y Acosta quiere ser el último graduado en subir la escalera del éxito en MotoGP™.

"Me lo he pasado muy bien, la Red Bull Rookies Cup lo ha sido todo para mí", afirma Acosta. "En 2019 no tenía moto y me dieron la oportunidad y creo que aprendí mucho en ambos años.

"En el primer año estaba un poco nervioso, pero luego en el segundo mejoré mi enfoque mental porque me relajé más en la clasificación. Lejos de la moto me divertí mucho con el personal y fueron los dos mejores años de mi vida en las carreras".

Me divertí mucho, la Red Bull Rookies Cup lo fue todo para mí Pedro Acosta

Y en esos dos años, que incluyeron negociar los efectos perturbadores de una pandemia mundial, Acosta sentó las bases de su creciente reputación en Moto3™.

Su primer año en la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup se saldó con tres victorias y el segundo puesto en la clasificación general del campeonato. En 2020, Acosta fue más allá, ganando las seis primeras carreras camino de la corona de la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup y, para el piloto que compite bajo la bandera de España, destaca uno de sus triunfos en casa.

Acosta añadió: "Si tengo que elegir una carrera, elegiría la primera semana en Aragón, donde voy y gano la carrera por cinco segundos. Esta victoria fue importante porque tuve algunos problemas y no tenía la mentalidad que tengo ahora. Esta carrera me ayudó a madurar y a mejorar mi fuerza mental".

Acosta made it two wins in a row in Portugal © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

El mundo de la competición de Moto3™ es un reino especialmente rápido y furioso. Los choques, las embestidas y los frenéticos rebufos están a la orden del día durante el fin de semana de carreras, y Acosta intentará mantener su velocidad y desarrollar su madurez para proclamarse campeón y hacer historia como el campeón del mundo más joven de la historia, arrebatando el manto a la leyenda de MotoGP Loris Capirossi , que ganó el título mundial de 125cc en 1990 con sólo 17 años.

A pesar de un segundo puesto, una victoria inaugural en el Circuito Internacional de Losail (Qatar) y una victoria en el Circuito de Portimão (Portugal), Acosta no se adelanta a los acontecimientos. Los pensamientos de hacer historia y ganar campeonatos están muy lejos en el tiempo y ser un piloto ganador de Grandes Premios no alterará su enfoque de las carreras.

"No ha cambiado nada", confirma Acosta cuando se le pregunta por su recién adquirido estatus. "Este es mi primer año en el campeonato. Quizá en algunos circuitos tenga más problemas que en Portimão y Qatar, pero ya veremos. No tenemos presión y quizá si seguimos trabajando como hasta ahora, desde noviembre, podamos hacer buenos resultados de aquí a final de año."