Lo que nos ha dejado hasta ahora Premier Padel 2026

La temporada 2026 del Qatar Airways Premier Padel Tour ya ha batido un récord con 81 000 espectadores en Roland Garros, ha coronado a la campeona más joven de la historia de este deporte, ha visto a cinco parejas femeninas diferentes alzarse con el trofeo y ha deparado una rivalidad masculina que ya ha dado lugar a 11 finales entre los mismos cuatro jugadores. Estas son las historias clave que marcarán la segunda mitad de la temporada 2026 de Premier Padel.

01 Nueve títulos contra siete: la batalla por el liderato

The rivalry between the top seeds is taking padel to a whole new level © Premier Padel/Red Bull Content Pool

La pareja número uno, Arturo Coello y Agustín Tapia, ha ganado nueve torneos en 2026. Alejandro Galán y Federico Chingotto, la pareja número dos, han ganado siete. La única otra pareja que ha conseguido un título es la formada por Juan Lebrón y Leo Augsburger, terceros en el ranking, que triunfaron una vez en Bruselas en abril.

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Los nueve títulos de Coello y Tapia llegaron en el P1 de Riad en febrero, el P2 de Cancún en marzo, el BNL Italy Major de Roma en junio, el P1 de Valencia, el P2 de Valladolid, el P2 de Burdeos, el P1 de Málaga en julio, el P1 de Londres en agosto y el Alpine Paris Major en septiembre.

Los siete de Galán y Chingotto los consiguieron en el P2 de Gijón en marzo, el P1 de Miami, el P2 de NewGiza en abril, el P2 de Asunción y el P1 de Buenos Aires en mayo, el P1 de Pretoria en agosto y el P1 de Madrid a principios de septiembre.

Ambas parejas tienen cuatro títulos P1. Ambas tienen tres títulos P2. Toda la diferencia viene de los Majors, donde Coello y Tapia han ganado dos, mientras que Galán y Chingotto no han ganado ninguno. Un torneo Major otorga 2.000 puntos de ranking —el doble de los 1.000 que hay en un P1—, así que esos enfrentamientos clave en Roma y París han inclinado la balanza a favor de la pareja líder.

Los registros de victorias y derrotas cuentan otra historia. Galán y Chingotto llevan 64-10 en 2026, con más partidos ganados que cualquier otra pareja del circuito. Coello y Tapia tienen un balance de 62-7. Chingalán han ganado más partidos en total, pero siguen en tercer y cuarto puesto en la clasificación mundial individual por detrás de Coello y Tapia porque han perdido en las semanas en las que se repartían los puntos más importantes.

02 Once finales y la racha que cambió la temporada

Galán and Chingotto have faced the top seeds in 11 finals this year © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Las dos parejas se han enfrentado en 11 finales esta temporada, de las cuales Coello y Tapia han ganado siete.

Galán y Chingotto dominaron la primavera. Ganaron en Gijón en marzo, en Miami dos semanas después, y luego en Asunción y Buenos Aires en fines de semana consecutivos de mayo. Eso supuso cuatro victorias sobre los números uno del mundo en diez semanas, con la diferencia en la clasificación reduciéndose cada vez más.

Desde el Major de Italia del 7 de junio de 2026, Coello y Tapia han ganado todas las finales disputadas entre ambas parejas: Roma, Valencia, Valladolid, Burdeos, Londres y París. Son seis victorias consecutivas en un Major, tres P1 y dos P2, tanto en pista cubierta como al aire libre, en dos continentes.

París dejó claro lo reñido que está ahora el duelo. Galán y Chingotto ganaron un set contra Coello y Tapia en una final de Roland Garros por primera vez, se pusieron rápidamente 3-0 arriba en el tercer set decisivo y sirvieron para llevarse el título con 5-3 a favor. Pero luego perdieron los cuatro juegos siguientes y el tie-break por 7-1. Coello y Tapia se llevaron su cuarto Major consecutivo en París, mientras que Tapia sigue invicto en este torneo en esas cuatro ediciones.

En Madrid, siete días antes, las cosas fueron al revés. Coello y Tapia cayeron en cuartos de final, mientras que Galán y Chingotto vencieron a Coki Nieto y Mike Yanguas por 6-4, 5-7 y 6-4 en la final. Fue su séptimo título de la temporada y el primer P1 de Madrid para Galán desde 2022.

03 Lebrón y Augsburger: la única pareja que ha roto el duopolio

Lebrón - Augsburger have been the only pair able to challenge the top teams © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Juan Lebrón y Leo Augsburger son la razón por la que en 2026 hay un tercer nombre en la lista de ganadores.

El 26 de abril de 2026, en Bruselas, vencieron a Coello y Tapia por 2-6, 6-3 y 6-3 en una hora y 39 minutos. Fue su primer título juntos y su primera victoria sobre los números uno del mundo. Desde entonces, sin embargo, han sufrido una serie de derrotas por poco ante los mismos rivales. En marzo perdieron la final del P2 de Cancún por 6-7, 6-3 y 7-5. En julio perdieron la final del P1 de Málaga por 6-2 y 6-2. Luego, en septiembre, perdieron la semifinal del Major de París por 7-5 y 6-3 en la pista Philippe-Chatrier en poco más de una hora.

Su balance como pareja en 2026 es de 40-16. Lebrón es quinto del mundo con 8.040 puntos, mientras que Augsburger es sexto con 7.359. Ambos ya se han asegurado su plaza en las Premier Padel Finals de Barcelona, donde se clasifican los 16 mejores jugadores de la clasificación de la temporada.

Sus posibilidades de sumar uno o dos títulos antes de Navidad dependerán tanto del sorteo como de su nivel. Dos de los siete torneos que quedan son Majors, lo que significa cuadros de cinco rondas y más oportunidades de que un cabeza de serie cometa un tropiezo. Madrid demostró que eso puede pasar, al igual que Pretoria. Lebrón y Augsburger necesitan que una de esas oportunidades les caiga en su mitad del cuadro.

04 Las parejas a seguir detrás de las tres primeras

Mike Yanguas and Coki Nieto upset the top seeds in Madrid © Gianfranco Tripodo/Red Bull Content Pool

El circuito masculino se reorganizó a principios de agosto, con cambios de pareja entre los jugadores de los equipos clasificados en cuarto y quinto lugar. Franco Stupaczuk dejó a Mike Yanguas, mientras que Jon Sanz dejó a Coki Nieto. Las nuevas parejas quedaron así: Stupaczuk-Sanz y Yanguas-Nieto. Ambas combinaciones encajaron a la primera. Stupaczuk y Sanz ganaron el FIP Gold de Belgrado en su primera semana juntos sin ceder ni un set, venciendo a sus antiguos compañeros por 6-3 y 7-5 en la final. A continuación, se presentaron en el Major de París como cuartos cabezas de serie. Yanguas y Nieto llegaron a la final del P1 de Madrid tres semanas después.

La mejor racha de la temporada fuera del top tres es de los séptimos cabezas de serie, Javi Leal y Fran Guerrero, que están disfrutando de su segunda etapa juntos tras haber formado equipo por primera vez a los nueve años. En el P1 de Pretoria, en agosto, eliminaron a Lebrón y Augsburger en cuartos de final antes de vencer a Coello y Tapia por 7-5 y 7-5 en las semifinales. Eso puso fin a una racha de 27 finales consecutivas de Premier Padel para los números uno del mundo. Leal y Guerrero llevaron luego a Galán y Chingotto hasta el 7-6 en el tercer set de la final.

05 La clasificación y las siete semanas que la decidirán

Tapia and Coello hold the advantage going into the season's run-in © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Tras París, la clasificación de la FIP muestra a Coello y Tapia todavía en lo más alto con 20.454 puntos cada uno, seguidos de cerca por Galán y Chingotto con 18.289. La diferencia es de 2.165 puntos.

La «Carrera 2026», que solo tiene en cuenta los resultados de esta temporada, los sitúa en 12.620 y 11.350, respectivamente. La diferencia de 1.270 puntos entre esas cifras corresponde a los puntos de 2025 que Coello y Tapia aún tienen que dejar de contar antes de que acabe el año, ya que la clasificación de la FIP funciona con un ciclo continuo de 52 semanas y cada punto caduca exactamente un año después de haberlo conseguido. Todos esos puntos habrán desaparecido antes de llegar a Barcelona.

Así que el verdadero objetivo de Galán y Chingotto en la carrera de 2026 es recuperar 1.270 puntos en la pista durante las últimas siete semanas. Ganar a Coello y Tapia en una final de Major supone 800 de esos puntos en una sola tarde. Una final de P1 supone 400.

Quedan siete torneos, tres de los cuales tienen especial importancia. El Major de Kuwait, el 26 de octubre de 2026, pasó de ser un P1 a un Major para 2026 tras el aplazamiento del Major de Catar, lo que duplicó los puntos en juego. Le sigue el Major de México en Acapulco, el 23 de noviembre de 2026. Las Finales Premier Padel de Barcelona cierran el año, con 1.500 puntos para los ganadores. Róterdam, Alemania, Milán y Dubái llenan las semanas intermedias, mientras que la Copa del Mundo de la FIP en Doha, del 2 al 7 de noviembre, no otorga puntos para la clasificación, lo que la convierte en la única semana del otoño en la que la clasificación se mantiene sin cambios.

06 Seis títulos cada una: el circuito femenino, ultracompetitivo

Bea González and Paula Josemaria celebrate after a rally in Valladolid © Premier Padel/Red Bull Content Pool

El circuito femenino ha deparado una lucha aún más reñida. La pareja número uno, Gemma Triay y Delfi Brea , ha ganado seis torneos en 2026. Bea González y Paula Josemaría, actualmente la pareja número dos, también han ganado seis.

Los seis títulos de Triay y Brea llegaron en el P2 de Gijón y el P2 de Cancún en marzo, el BNL Italy Major de Roma en junio, el P1 de Málaga en julio, el P1 de Pretoria en agosto y el P1 de Madrid en septiembre.

Los seis de González y Josemaría los consiguieron en el P1 de Miami en marzo, el P2 de NewGiza y el P2 de Bruselas en abril, el P2 de Asunción y el P1 de Buenos Aires en mayo, y el P2 de Valladolid en junio.

Lo que realmente diferencia a estas dos parejas es cómo han desarrollado esas rachas.

González y Josemaría ganaron cinco torneos Premier Padel seguidos entre Miami, a finales de marzo, y Buenos Aires, a mediados de mayo, la racha ganadora más larga de la temporada femenina. Triay y Brea han repartido sus títulos a lo largo de la temporada y han llegado a 14 de las 17 finales disputadas.

En el cara a cara, las dos parejas se han enfrentado en ocho finales, de las cuales González y Josemaría han ganado cinco. Triay y Brea se llevaron Cancún en marzo, y luego los dos últimos encuentros: Málaga en julio, por 7-5, 3-6 y 7-6, y Madrid a principios de septiembre, por 6-7, 6-3 y 6-3, tras perder el tie-break inicial.

Madrid también le dio a Triay un récord propio. Se convirtió en la primera jugadora de la historia del Premier Padel en alcanzar las 200 victorias en el circuito.

07 Sánchez y Ustero, y el Major que rompió la racha

Sanchez and Ustero with their trophies after winning the Paris Major © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Ariana Sánchez y Andrea Ustero, terceras cabezas de serie, han ganado tres torneos en 2026 y han sabido elegir bien el momento de sus victorias. Empezaron la temporada venciendo a Triay y Brea en la final del P1 de Riad en febrero. Ganaron el P1 de Valencia en junio. Luego, el 13 de septiembre de 2026, se llevaron el Alpine Paris Major en Roland Garros por 6-2 y 6-0.

Sánchez, de 29 años, controló la final desde el primer juego. Fue el mayor logro de la temporada femenina, y se lo llevó la pareja que había pasado la mayor parte del año en tercera posición. Claudia Jensen y Tamara Icardo, y Claudia Fernández y Martina Calvo, son la cuarta y quinta pareja en ganar en 2026, tras llevarse el P2 de Burdeos a principios de julio y el P1 de Londres en agosto, respectivamente.

La clasificación muestra lo reñida que está la cima del tenis femenino. Triay y Brea lideran con 16 974 puntos cada una. Sánchez es tercera con 14 029. González es cuarta con 14 017. Josemaría es quinta con 13 889. Tres jugadoras se encuentran en un rango de puntos relativamente estrecho entre el tercer y el quinto puesto del mundo, mientras que la pareja que lidera la clasificación ya ha perdido una semifinal de un Grand Slam ante un equipo que llevaba solo nueve semanas jugando juntas.

08 Calvo y Fernández: el ascenso más rápido en este deporte

Martina Calvo and Claudia Fernández lifted the trophy in London © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Claudia Fernández y Martina Calvo unieron fuerzas el 7 de julio de 2026, como parte de un intercambio entre cuatro jugadoras. Fernández dejó a Sofía Araújo, mientras que Calvo dejó a Marta Ortega. Once semanas después, han disputado cuatro torneos, han llegado a tres finales y han vencido a las número uno del mundo dos veces.

Su primera semana juntas fue en el P1 de Pretoria, donde llegaron a la final, tuvieron el servicio para llevarse el título con 30-15 en el tercer set y perdieron el tie-break decisivo por 7-4 tras dos horas y 53 minutos.

Siete días después, en Londres, se volvieron a enfrentar a Triay y Brea en la misma ronda y ganaron por 7-5 y 6-3 en una hora y 45 minutos. Calvo tenía 18 años, un mes y cuatro días aquella tarde, lo que la convirtió en la campeona más joven de la historia del pádel de alto nivel. Batió el récord de Andrea Ustero por 20 días.

En París, eliminaron en semifinales a las cabezas de serie número uno y campeonas defensoras, Triay y Brea, por 6-4 y 6-2, convirtiéndose en la pareja más joven en alcanzar una final de un torneo de Grand Slam en el padel femenino. Las cuatro finalistas sumaban entre todas 86 años.

La final demostró que aún necesitan más regularidad para vencer a las mejores parejas del mundo de forma habitual. Sánchez y Ustero ganaron por 6-2 y 6-0, mientras que volvió a salir a la luz una debilidad recurrente en la breve trayectoria de la nueva pareja. Desaprovecharon dos puntos de partido en Pretoria y otros tres en una semifinal de Madrid, donde perdieron por 6-4, 2-6 y 7-5 ante González y Josemaría. En París, nunca lograron encontrar su ritmo en el partido más importante que habían disputado. El resto de aspectos de su juego ya están planteando problemas a las mejores parejas del mundo.

Calvo se marchó de París en el octavo puesto del ranking mundial, su mejor posición hasta la fecha, con 7.484 puntos. Fernández sigue sexta con 11.817 puntos y es una de las siete jugadoras que ya se han clasificado para Barcelona.

09 ¿Dónde puedo ver el resto de la temporada de Premier Padel?

26 minutos Highlights – Paris Major Premier Padel No te pierdas los mejores momentos de este emocionante torneo de pádel en la capital francesa.

Red Bull TV retransmite todos los partidos de la Premier Padel a partir de cuartos de final, cubriendo todos los encuentros de viernes a domingo.

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Sobre el autor ¿Quién es Javier Romero? Javier es director de marketing de Siux Padel y entrenador certificado de pádel con una gran experiencia en este deporte, tanto dentro como fuera de la pista. Anteriormente dirigió la estrategia de contenidos y digital en Babolat Padel. Como escritor especializado en deportes de raqueta, aporta una perspectiva desde dentro sobre los jugadores, los eventos, las marcas y las tendencias que están impulsando el auge mundial del pádel. Además, es un jugador apasionado y una de las voces más activas del sector del pádel en LinkedIn.