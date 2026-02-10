Conoce el círculo de confianza de las estrellas de Premier Padel

Si ves un partido de Premier Padel , te darás cuenta de que hay cuatro jugadores, en una pista con cuatro paredes y una acción trepidante y espectacular. Sin embargo, probablemente no pondrás tus ojos en el entrenador que estudia el juego desde el banquillo, el fisioterapeuta que trata un hombro a un jugador antes de que comience la acción o el familiar que les llevó a su primer torneo local a los 12 años y ahora les apoya en los torneos más importantes del mundo.

El pádel de élite parece un deporte de dobles, pero en realidad es un esfuerzo de equipo. La cámara sigue la pelota, pero la verdadera historia sucede justo fuera del campo de visión, y éstas son las figuras clave que hay detrás del deporte de mayor crecimiento del mundo.

El rincón del entrenador: donde se deciden los partidos de pádel

Jorge Martínez entrena a Ale Galán desde la infancia © Jure Makovec / Red Bull Content Pool

Los entrenadores profesionales de pádel son los artífices de la brillantez de este deporte. Por ejemplo, Gustavo Pratto y Martín Canali, el equipo detrás de la mejor pareja del mundo, Arturo Coello y Agustín Tapia. El medio español Padel Addict llama a Pratto "el arquitecto del proyecto". Planifica los próximos partidos, crea planes de juego basados en patrones sutiles y dirige un equipo de apoyo formado por entrenadores, fisios y psicólogos deportivos.

Canali trabaja más discretamente. Es el entrenador personal de Tapia y, como dice Padel Addict, "una de las recientes incorporaciones que aporta donde a menudo no se ve." Los dos entrenadores trabajan por separado en el día a día: Pratto con Coello y Canali con Tapia, pero permanecen conectados a través de una retroalimentación constante.

Esta configuración coincide con el funcionamiento del pádel moderno. En algunos casos, las mejores parejas del mundo rara vez entrenan juntas. En su lugar, trabajan con sus propios equipos y sólo se reúnen uno o dos días antes de los torneos para poner en práctica las estrategias de sus entrenadores.

Los mejores jugadores suelen tener equipos de al menos tres personas, pero en el caso de los clasificados del puesto 40 para abajo, ese número se reduce considerablemente debido a los elevados costes y a la difícil logística que supone viajar con un equipo de apoyo completo.

Jugadores y entrenador celebran la victoria en el Major de París © Jure Makovec / Red Bull Content Pool Jorge Martínez apostó por mí, me cambió y me convirtió en el jugador que soy hoy Ale Galán

Un buen entrenador lleva muchos sombreros: estratega, traductor y psicólogo. Toma toda la situación del jugador y la convierte en unas pocas instrucciones claras que puede entender en sólo 15 segundos durante un cambio, y que luego puede aplicar en el partido. Para Ale Galán , ese entrenador fue Jorge Martínez, de la Academia M3, que a los 15 años le dio una beca que le cambió la vida para perseguir su sueño de jugar al pádel profesionalmente.

Galán reflexiona a menudo sobre cómo Martínez "apostó por mí, me cambió y me convirtió en el jugador que soy hoy". Incluso después de trabajar con otros entrenadores de la misma academia, como Mariano Amat durante su famosa asociación con Juan Lebrón , Martínez es una fuerza que le guía. Algunas relaciones van mucho más allá de la dinámica entrenador-jugador.

Identificar e interpretar estos retos, y crear un entorno de entrenamiento en el que los jugadores puedan prosperar son ahora partes fundamentales del trabajo. Ese círculo suele incluir un entrenador de confianza, un entrenador ayudante, compañeros de entrenamiento que puedan reproducir la velocidad del partido y oponentes de entrenamiento que expongan los puntos débiles en lugar de prolongar los peloteos.

Los entrenadores dan instrucciones vitales en cuestión de segundos © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

La familia ante todo: el sistema de apoyo detrás de las estrellas del pádel

Antes que los entrenadores, las academias e incluso las asociaciones, está la familia. En el pádel, la familia hace algo más que apoyar a los jugadores, hace sacrificios que cambian vidas. El padre de Galán trabajaba día y noche en la hostelería para pagarle los viajes a los torneos. "Casi nunca le veía", dice Galán. Su madre, "lo hacía todo por nosotros". No podían dar a sus hijos lo que familias más ricas, "pero dieron todo lo que tenían para que yo estuviera aquí".

La hermana de Galán también fue una figura esencial en su carrera, ya que fue ella quien le enseñó a jugar y le entrenó inicialmente: "Empecé a jugar porque era lo que hacía mi hermana. Ella me dio esa motivación".

5 minutos Claudia Fernández: La joven prodigio Con el apoyo de sus seres queridos, Claudia Fernández está demostrando al mundo por qué es el futuro de este deporte.

La estrella emergente Claudia Fernández también ha hablado del apoyo de su madre en su episodio de Padel Life , diciendo que "no sabe cómo devolvérselo". Este tipo de apoyo es la base del éxito de estos jugadores, especialmente para los jóvenes deportistas que tienen que hacer frente a grandes viajes, a la presión constante por rendir y al estrés de ser juzgados cada semana.

Entrenamiento físico y recuperación: dentro del rendimiento del pádel

A nivel recreativo, el pádel no suele ser tan exigente físicamente. Las reducidas dimensiones de la pista, las paredes que permiten rebotes y el juego por parejas reducen la implicación individual, lo que lo convierte en un deporte accesible para todos los niveles de forma física.

Sin embargo, esto cambia radicalmente a nivel profesional. La velocidad de la pelota es exponencialmente mayor, los jugadores pueden cubrir toda la pista en un abrir y cerrar de ojos y cada centímetro cuenta. Mantener un estado físico óptimo que combine resistencia y explosividad es crucial para cualquier jugador que quiera triunfar en el pádel de primera división. Este físico proviene de interminables horas de entrenamiento, recuperación y una planificación y cuidados meticulosos. Los preparadores físicos son los directores que supervisan el estado físico de sus jugadores, las áreas de mejora y el trabajo necesario para alcanzar el máximo nivel atlético y rendir al más alto nivel.

Entrenadores y fisioterapeutas son parte vital del equipo de pádel de élite © Samo Vidic / Red Bull Content Pool Hay mucho trabajo detrás de golpes como éste © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

También hay otra figura fundamental para el éxito y el bienestar de cualquier jugador: el fisioterapeuta, la persona que les mantiene en marcha cuando sus cuerpos quieren abandonar. El pádel profesional es duro para el cuerpo, con giros explosivos, tensión en la parte superior e inferior del cuerpo, movimientos constantes de lado a lado y paradas repentinas que ponen a prueba rodillas y tobillos.

En las giras, los fisioterapeutas se centran en la prevención, la gestión de la carga de trabajo y la recuperación para evitar lesiones y maximizar el rendimiento de los jugadores. Su trabajo consiste en detectar los pequeños problemas antes de que se conviertan en graves y detectar las señales de advertencia antes de que un jugador vaya demasiado lejos porque la adrenalina y el orgullo ahogan el dolor.

Agentes: manejar la carrera de los jugadores entre bastidores

También está el arquitecto de la carrera entre bastidores: el gestor o agente que se ocupa de las tareas cotidianas menos glamurosas que mantienen en marcha la temporada de un jugador profesional de pádel. Se ocupan de la logística del jugador, la programación, los patrocinios y las relaciones con las marcas, que ahora son clave para la seguridad financiera, la reputación y la imagen pública de un jugador.

A veces, los managers incluso ayudan a dar forma a las asociaciones. En el pádel profesional, elegir la pareja adecuada es una decisión crucial que tiene consecuencias dentro y fuera de la pista. El emparejamiento correcto puede afectar a la clasificación, el valor de la marca, la repercusión social y la frecuencia con la que juegas en partidos importantes, así que cuando un jugador cambia de pareja, suele ser un movimiento estratégico que implica una cuidadosa planificación.

Incluso hay un aspecto oculto que determina las decisiones a la hora de elegir pareja: la faceta de mentor del juego. A menudo vemos a jugadores jóvenes y de gran potencial formando pareja con veteranos que han tenido sus mejores días al máximo nivel, pero que pueden utilizar su experiencia para guiar a la generación más joven de jugadores y prolongar sus carreras.

Esta es una de las verdades más infravaloradas del pádel: es un deporte que premia el reconocimiento de patrones por encima de casi todo lo demás. A nivel profesional, cada detalle, cada patrón y cada táctica se estudian meticulosamente y se ponen en práctica. La calidad del entrenamiento determina la calidad de los partidos y, para los jugadores más jóvenes, formar equipo con compañeros más experimentados les da ventaja sobre sus rivales.

Bea González aprendió de las leyendas y fue mentora de Claudia Fernández © Alberto Nevado / Red Bull Content Pool

Bea González aprendió de las leyendas del pádel Paula Eyheraguibel y Cata Tenorio antes de convertirse ella misma en una estrella. Ahora, a pesar de tener sólo 24 años, ha podido ser mentora de jugadoras más jóvenes como Claudia Fernández, su compañera durante la temporada 2025 de Pádel Premier, compartiendo las lecciones que la ayudaron a triunfar.

Este es el currículo no oficial del pádel: la sabiduría que no está en los manuales de entrenamiento, pero que sigue dando forma a las carreras, como la forma de manejar la presión de los medios de comunicación, recuperarse de las derrotas difíciles y mantener las amistades cuando tu agenda está repleta. Estas lecciones no vienen de los entrenadores, sino de jugadores que han pasado por ello y quieren ayudar a otros a evitar las mismas luchas.

El motor del pádel: organizadores, medios de comunicación y equipos in situ

El crecimiento explosivo del pádel en los últimos años no sería posible sin una infraestructura sólida en torno al deporte. Ahí es donde entran en juego toda una serie de funciones clave, ya que los nuevos formatos de eventos crean diferentes escenarios para que los jugadores actúen: organizadores de torneos, equipos de medios de comunicación, locutores y comentaristas, personal de creación de contenidos y de operaciones hacen que la magia ocurra más allá de la pista.

Fede Chingotto y Ale Galán, siempre mediáticos © Premier Padel / Red Bull Content Pool

Por ejemplo, la Copa Reserva está ganando adeptos como complemento del Pádel Premier, gracias a su formato de alto impacto y orientado al entretenimiento. Ale Galán ha descrito lo que más le entusiasma de esta competición como "el formato diferente y el ambiente con los aficionados y los compañeros".

Estas nuevas competiciones apuntan a un hecho innegable: el pádel está construyendo múltiples formas de ser consumido. La competición tradicional coexiste con formatos de espectáculo diseñados para atraer a nuevos públicos. Ese cambio crea oportunidades y presión a partes iguales, con más exposición pública, más participación de los patrocinadores y más expectativas de actuar como atleta y figura pública simultáneamente.

El pádel profesional no son sólo cuatro jugadores. Es un equipo en movimiento

Si eres nuevo en el mundo del pádel, aquí tienes una forma fácil de ver el deporte de otra manera: no te centres sólo en los cuatro jugadores de la concentración. Fíjate en el banquillo. Fíjate en quién viaja con ellos cada semana.

Presta atención a su lenguaje corporal durante los cambios, sobre todo cuando las cosas no van bien. Observa a quién recurre un jugador tras una dura derrota, cuando las cámaras se han ido y sólo queda la decepción. Observa a las personas que se presentan cada semana, incluso cuando los resultados son peores de lo esperado y todo el mundo se pregunta si la asociación funciona.

El pádel es un juego de dobles en la pista, pero igual de importante es el trabajo en equipo fuera de ella. En el exigente mundo del pádel, nadie gana solo, al menos no durante mucho tiempo al más alto nivel. Los jugadores que se dan cuenta de esto pronto y que construyen equipos fuertes para proteger sus círculos internos son los que perduran cuando los demás se queman.

Los torneos Premier Padel son cada año más grandes y relevantes © Alberto Nevado / Red Bull Content Pool

¿Cuándo empieza la temporada 2026 de Premier Padel?

El telón de la temporada 2026 de Premier Padel se alza en el P1 de Riad, dando comienzo a un apretado calendario de 26 pruebas en 18 países. Las principales estrellas del circuito comenzarán su lucha por los títulos en Arabia Saudí el 9 de febrero .

Dónde ver Premier Padel 2026

Red Bull TV retransmitirá todos los partidos de Premier Padel a partir de los cuartos de final de cada torneo. Esta asociación que cambia las reglas del juego sigue haciendo que el pádel llegue a un público más amplio y garantiza que los aficionados de todo el mundo puedan seguir a sus jugadores favoritos y presenciar la emoción del mejor pádel del mundo.

Encuentra más información sobre todos los torneos, incluida la venta de entradas, los horarios de los partidos, los resultados actuales, las actualizaciones de los jugadores y todas las últimas noticias en el sitio web de Premier Padel .