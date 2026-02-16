Andrea Ustero Prieto and Ariana Sánchez Fallada pose with their winner trophies at the Premier Padel Riyadh Season P1 , Saudi Arabia on February 14, 2026.
Ustero y Sánchez logran una victoria histórica en el Riyadh Premier Padel

Las terceras cabezas de serie completaron una épica remontada en la inauguración de la temporada 2026 de Premier Padel, mientras Coello y Tapia arrancaban con victoria en la competición masculina.
Por Matt Ogborn
4 minutos de lectura

Esta historia es parte de

Premier Padel

El circuito mundial de pádel con las mejores parejas de jugadores de élite del planeta está a punto de comenzar. ¡La temporada 2026, con 24 paradas programadas, va a ser espectacular!

Riyadh Season Premier Padel P1

Agustín Tapia y Arturo Coello y Ari Sánchez y Andrea Ustero triunfan en Riad en un trepidante comienzo de temporada de Premier Padel. ¡Revive todos los partidos desde cuartos de final en Red Bull TV!

Ale Galán

El jugador madrileño se ha ganado el reconocimiento de ser uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

EspañaEspaña

Juan Lebrón

El primer deportista nacido en España que alcanza el número uno mundial de pádel.

EspañaEspaña

Bea González

La gran promesa del pádel internacional está lista para dominar las pistas de todo el mundo.

EspañaEspaña

Resumen

  1. 1
    La nueva pareja catalana derriba a las cabezas de serie
  2. 2
    Ver repetición: Enfrentamiento final del Riyadh Premier Padel 2026
  3. 3
    Coello y Tapia se aferran a la victoria
  4. 4
    Próxima parada: Gijón P2
Andrea Ustero Prieto y su nueva compañera Ariana Sánchez Fallada hicieron historia al convertirse en las primeras ganadoras catalanas de la Premier Padel 2026 en la inauguración de la temporada P1 en Riad. Por su parte, los cabezas de serie masculinos Arturo Coello y Agustín Tapia se impusieron a Ale Galán y Fede Chingotto y se hicieron con el título masculino en una emocionante semana que contó con la presencia en directo de las leyendas del fútbol Cristiano Ronaldo, David Silva y David Villa.
01

La nueva pareja catalana derriba a las cabezas de serie

Tras inaugurar su campaña 2026 con victorias en sets corridos en los partidos de octavos, cuartos y semifinales, Ustero y Sánchez reservaron su primera final de Premier Padel como nueva pareja contra las cabezas de serie, Gemma Triay Pons y Delfina Brea Senesi.
Tras perder el primer set por 6-3 en el modernísimo Padel Rush Arena, las terceras cabezas de serie se rehicieron rápidamente para devolver un espectacular 6-1 en el segundo set, y luego aguantaron el tipo en el decisivo 6-4 para hacerse con su primer título juntas en el circuito Premier Padel en una hora y 56 minutos de acción.
Ariana Sánchez Fallada durante las semifinales de la Premier Padel Riyadh Season P1 , Arabia Saudí el 13 de febrero de 2026.

Sánchez apunta fuerte durante la semifinal de Riad

© Premier Padel / Red Bull Content Pool

Andrea Ustero Prieto y Ariana Sánchez Fallada durante la final de la Premier Padel Riyadh Season P1 , Arabia Saudí, el 14 de febrero de 2026.

Ustero y Sánchez celebran su primera victoria

© Premier Padel / Red Bull Content Pool

Ustero, que ya ha rotado de pareja en su joven carrera, ha añadido ahora un primer título de P1 al de P2 que ganó en Burdeos la temporada pasada junto a la portuguesa Sofía Araújo. Se espera que la nueva pareja de la joven de 18 años con Sánchez, ex número uno del mundo, desafíe desde el principio a parejas como Triay y Brea, número uno del mundo, así como a la nueva pareja española formada por Bea González y Paula Josemaría.
Para Triay y Brea, una agotadora victoria en semifinales a tres sets sobre las cuartas cabezas de serie, Claudia Fernández y Araújo, podría haber dejado sus depósitos casi vacíos en la derrota final. En el partido del viernes, se llevaron el primer set por 7-5, se vieron superadas por 7-5 en el siguiente antes de cerrarlo por 6-3 en una épica eliminatoria que tuvo al público al borde de sus asientos durante dos horas y 25 minutos de juego.
02

Ver repetición: Enfrentamiento final del Riyadh Premier Padel 2026

Final – Riyadh Season Premier Padel P1

Sigue en directo EN ESPAÑOL el desenlace final del Riyadh Season Premier Padel P1.

03

Coello y Tapia se aferran a la victoria

Coello y Tapia se impusieron a Galán y Chingotto a finales del año pasado para conservar su número uno del ranking mundial de cara a 2026, pero se llevaron una sorpresa en su primer partido de la temporada contra los lucky losers, que se llevaron el primer set por 6-3 antes de que la experiencia les hiciera ganar los dos sets siguientes por 6-1 y 6-2 a los cabezas de serie.
Tras superar dos tie-breaks contra Jairo Bautista y Lucas Campagnolo, decimocuartos cabezas de serie, en octavos de final, la pareja se benefició de una retirada en cuartos. Sin embargo, tuvieron que emplearse a fondo para superar a Leandro Augsburger y Juan Lebrón, cuartos cabezas de serie, en una semifinal clásica que primero se decantó del lado de los cabezas de serie por 7-6 y luego por 6-7, antes de que se mantuvieran firmes para ganar el partido decisivo por 6-4.
Agustín Tapia y Arturo Coello durante las semifinales de la Premier Padel Riyadh Season P1 , Arabia Saudí, el 13 de febrero de 2026.

Tapia y Coello suman cuatro victorias consecutivas

© Premier Padel / Red Bull Content Pool

En la parte baja del cuadro, Galán y Chingotto avanzaron casi sin fallos a su primera final de 2026, cediendo sólo 16 juegos a medida que avanzaban por las rondas. El sábado, sin embargo, se toparon con un muro de ladrillo, ya que Coello y Tapia sólo necesitaron 65 minutos para imponerse por 6-4 y 6-2.
No sólo supuso la cuarta victoria consecutiva de la pareja masculina, sino que además Tapia logró su 54º título y superó a Galán como el jugador de pádel en activo con más títulos.
04

Próxima parada: Gijón P2

La acción del mejor pádel vuelve a España del 2 al 8 de marzo para el Gijón Premier Padel P2. El año pasado se produjo una sorprendente victoria en la segunda prueba de la temporada, cuando el dúo de adolescentes Francisco "Curro" Cabeza y Diego García se alzaron con el trofeo. En la competición femenina, Triay y Brea esperan volver a la senda del triunfo en el escenario de su primera victoria juntos el año pasado.

