Ustero y Sánchez logran una victoria histórica en el Riyadh Premier Padel

Andrea Ustero Prieto y su nueva compañera Ariana Sánchez Fallada hicieron historia al convertirse en las primeras ganadoras catalanas de la Premier Padel 2026 en la inauguración de la temporada P1 en Riad. Por su parte, los cabezas de serie masculinos Arturo Coello y Agustín Tapia se impusieron a Ale Galán y Fede Chingotto y se hicieron con el título masculino en una emocionante semana que contó con la presencia en directo de las leyendas del fútbol Cristiano Ronaldo, David Silva y David Villa.
La nueva pareja catalana derriba a las cabezas de serie
Tras inaugurar su campaña 2026 con victorias en sets corridos en los partidos de octavos, cuartos y semifinales, Ustero y Sánchez reservaron su primera final de Premier Padel como nueva pareja contra las cabezas de serie, Gemma Triay Pons y Delfina Brea Senesi.
Tras perder el primer set por 6-3 en el modernísimo Padel Rush Arena, las terceras cabezas de serie se rehicieron rápidamente para devolver un espectacular 6-1 en el segundo set, y luego aguantaron el tipo en el decisivo 6-4 para hacerse con su primer título juntas en el circuito Premier Padel en una hora y 56 minutos de acción.
Ustero, que ya ha rotado de pareja en su joven carrera, ha añadido ahora un primer título de P1 al de P2 que ganó en Burdeos la temporada pasada junto a la portuguesa Sofía Araújo. Se espera que la nueva pareja de la joven de 18 años con Sánchez, ex número uno del mundo, desafíe desde el principio a parejas como Triay y Brea, número uno del mundo, así como a la nueva pareja española formada por Bea González y Paula Josemaría.
Para Triay y Brea, una agotadora victoria en semifinales a tres sets sobre las cuartas cabezas de serie, Claudia Fernández y Araújo, podría haber dejado sus depósitos casi vacíos en la derrota final. En el partido del viernes, se llevaron el primer set por 7-5, se vieron superadas por 7-5 en el siguiente antes de cerrarlo por 6-3 en una épica eliminatoria que tuvo al público al borde de sus asientos durante dos horas y 25 minutos de juego.
Ver repetición: Enfrentamiento final del Riyadh Premier Padel 2026
Final – Riyadh Season Premier Padel P1
Sigue en directo EN ESPAÑOL el desenlace final del Riyadh Season Premier Padel P1.
Coello y Tapia se aferran a la victoria
Coello y Tapia se impusieron a Galán y Chingotto a finales del año pasado para conservar su número uno del ranking mundial de cara a 2026, pero se llevaron una sorpresa en su primer partido de la temporada contra los lucky losers, que se llevaron el primer set por 6-3 antes de que la experiencia les hiciera ganar los dos sets siguientes por 6-1 y 6-2 a los cabezas de serie.
Tras superar dos tie-breaks contra Jairo Bautista y Lucas Campagnolo, decimocuartos cabezas de serie, en octavos de final, la pareja se benefició de una retirada en cuartos. Sin embargo, tuvieron que emplearse a fondo para superar a Leandro Augsburger y Juan Lebrón, cuartos cabezas de serie, en una semifinal clásica que primero se decantó del lado de los cabezas de serie por 7-6 y luego por 6-7, antes de que se mantuvieran firmes para ganar el partido decisivo por 6-4.
En la parte baja del cuadro, Galán y Chingotto avanzaron casi sin fallos a su primera final de 2026, cediendo sólo 16 juegos a medida que avanzaban por las rondas. El sábado, sin embargo, se toparon con un muro de ladrillo, ya que Coello y Tapia sólo necesitaron 65 minutos para imponerse por 6-4 y 6-2.
No sólo supuso la cuarta victoria consecutiva de la pareja masculina, sino que además Tapia logró su 54º título y superó a Galán como el jugador de pádel en activo con más títulos.
Próxima parada: Gijón P2
La acción del mejor pádel vuelve a España del 2 al 8 de marzo para el Gijón Premier Padel P2. El año pasado se produjo una sorprendente victoria en la segunda prueba de la temporada, cuando el dúo de adolescentes Francisco "Curro" Cabeza y Diego García se alzaron con el trofeo. En la competición femenina, Triay y Brea esperan volver a la senda del triunfo en el escenario de su primera victoria juntos el año pasado.
