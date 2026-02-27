Con estos 6 consejos mejorarás en Project Motor Racing

A pesar de algunos problemas iniciales, Project Motor Racing se ha lanzado como un nuevo y emocionante simulador de carreras que impresiona por su manejo realista, controles precisos y una jugabilidad auténtica. Mantener los potentes coches en la pista no es tarea fácil. En nuestra guía completa, te ofrecemos los 6 mejores consejos y trucos tanto para principiantes como para profesionales.

01 Configura las ayudas de conducción de forma inteligente

Como es habitual en los juegos de carreras, Project Motor Racing también ofrece una serie de ayudas de conducción pensadas para facilitarte la vida en pista. Eso sí, la selección es bastante más reducida que en otros títulos del género: únicamente tienes disponibles el ABS, el control de tracción (TCS) y la línea ideal virtual.

Project Motor Racing © GIANTS Software

Las ayudas de conducción son clave, sobre todo para quienes empiezan, a la hora de dominar el comportamiento del coche. Los jugadores expertos suelen ajustar el control de tracción en “Authentic”, mientras que los principiantes pueden obtener buenas sensaciones de manejo con la opción “Force On”. El control de tracción ayuda a evitar el sobreviraje al acelerar a fondo y garantiza más agarre a la salida de las curvas.

El ABS (sistema antibloqueo de frenos) en modo “Authentic” evita que las ruedas se bloqueen, lo que te permite seguir girando el volante mientras frenas. Es una ayuda muy valiosa, aunque como siempre hay que tener en cuenta que, en principio, se pueden marcar tiempos por vuelta más rápidos prescindiendo de las ayudas.

Igualmente importante es la configuración de la caja de cambios. Mientras que el modo automático realiza los cambios por ti, en el modo manual eres tú quien debe cambiar de marcha. Esta última opción también es más recomendable. Acostúmbrate cuanto antes a conducir con cambio manual.

02 Línea ideal: una herramienta muy útil

La línea de carrera o trazada ideal es oro puro para los principiantes. Con las opciones “Full” o “Corners Only” puedes decidir si esta línea virtual se muestra a lo largo de todo el circuito o solo en las curvas.

La línea ideal te ayuda a familiarizarte con la ruta. © GIANTS Software / Phil Briel

Sobre todo te informa de los puntos de frenada: cuando la línea se vuelve amarilla, es momento de pisar el freno; si se pone roja, has pasado el punto ideal. Es una herramienta muy útil para aprender los circuitos y sus particularidades.

También ayuda a desarrollar un estilo de conducción intuitivo sin tener que mirar constantemente referencias externas, ya que la línea ideal en Project Motor Racing está representada con bastante precisión. Lo mejor es empezar jugando con la línea activada, pero prepárate para desactivarla pronto: una vez completes entre 5 y 10 hotlaps limpias, apágala por completo, ya que a nivel profesional puede costar entre 0,2 y 0,5 segundos por vuelta.

03 Frenos y neumáticos necesitan calentarse

Cualquier aficionado al automovilismo sabe que calentar frenos y neumáticos es esencial. Con frenos fríos, la distancia de frenado aumenta, mientras que unos neumáticos fuera de su temperatura ideal ofrecen menos agarre.

Lo que se aplica en la Fórmula 1, el DTM o MotoGP también vale en los circuitos virtuales de Project Motor Racing. Las temperaturas de frenos y neumáticos están simuladas de forma realista y, en consecuencia, se necesita bastante tiempo para llevarlas a su rango óptimo.

¡Pon a punto los neumáticos y los frenos! © GIANTS Software / Phil Briel

Por eso deberías planificar siempre dos o tres vueltas de calentamiento en entrenamientos o clasificación antes de rodar realmente al límite. Vigila el indicador de temperatura para saber cuándo puedes empezar a apretar. Frenar tarde dentro de la curva ayuda a aumentar la temperatura de los frenos sin riesgo de perder tracción. En el caso de los neumáticos, es una forma eficaz de generar algo de temperatura sin provocar daños por bloqueos.

04 Ajusta el setup del coche a cada circuito

Los setups del vehículo siempre han sido una parte fundamental de los juegos de carreras realistas. En Project Motor Racing, sin embargo, marcan un auténtico antes y después: puedes ajustar prácticamente cada tornillo del coche, con efectos a veces enormes en el comportamiento y la velocidad.

Conviene empezar cuanto antes a crear setups específicos para cada circuito y para cada coche que utilices. Merece la pena, ya que un buen setup puede suponer fácilmente dos o tres segundos por vuelta.

Los ajustes de configuración son cruciales © GIANTS Software / Phil Briel

La elección del compuesto de neumáticos también es crucial. Los compuestos más blandos (C2/C3) ofrecen más agarre, pero se desgastan antes, por lo que son ideales para vueltas rápidas. Los compuestos más duros, como el C5, duran más tiempo antes de necesitar una parada en boxes.

Cuando hagas cambios en el setup, asegúrate de no modificar demasiados parámetros a la vez. De lo contrario, perderás la referencia de qué ajuste ha provocado cada efecto.

Consejo: también puedes descargar setups de pilotos profesionales de sim racing. En el ModHub (en el menú principal, dentro de Descargas), en la categoría “Vehicle Setup”, encontrarás archivos creados por la comunidad.

05 Para volante: ajusta el force feedback de forma individual para cada coche

En Project Motor Racing existen dos áreas independientes para configurar el force feedback. Por un lado están las opciones globales, accesibles desde el menú principal en “Opciones”. Por otro, dentro del propio setup del coche tienes ajustes adicionales más específicos.

Las condiciones húmedas suponen un reto especial © Phil Briel / GIANTS Software

Estas configuraciones particulares son especialmente importantes, ya que cada coche se comporta de manera distinta. Los vehículos clásicos con motor central o trasero son mucho más nerviosos en las reacciones al volante. Para mantenerlos bajo control, puede ser buena idea reducir la intensidad del force feedback.

Los GT modernos, en cambio, son mucho más fáciles de conducir. En su caso, puedes aumentar el force feedback sin problemas para obtener más información del estado de los neumáticos y del asfalto.

06 Superar el test de licencia online: así se hace

Project Motor Racing apuesta por una experiencia de conducción realista y, desde luego, no es un juego para todo el mundo. Por eso es obligatorio superar un test de licencia antes de poder participar en el modo multijugador online con clasificación.

Y no es nada fácil. Incluso jugadores con muchos años de experiencia en juegos de carreras tendrán que esforzarse al máximo para superarlo.

Project Motor Racing es un auténtico simulador de carreras © GIANTS Software

El objetivo es completar ocho vueltas al circuito Lime Rock Park con el Mazda MX-5 Cup en un tiempo total de 8:35 minutos o menos, lo que equivale a una media de unos 1:04,3 por vuelta. Como la salida es desde parado, la primera vuelta será inevitablemente algo más lenta.

Puedes ignorar sin problema a los tres pilotos controlados por la IA que ruedan contigo, ya que la posición final no importa. Además, suelen ser bastante más rápidos de lo necesario para aprobar la prueba. Evita los duelos y céntrate en tu propia carrera.

Intenta conducir de forma fluida y limpia. Mantén trazadas suaves, frena un poco antes si tienes dudas y procura repetir un rendimiento constante en cada vuelta. Un detalle importante: puedes repetir el test de licencia tantas veces como quieras. Entrena el circuito hasta que lo conozcas de memoria y cada curva te resulte familiar. Una vez interiorizado el trazado, trabaja de forma específica tus líneas.

Conduce siempre con cambio manual y asegúrate de estirar bien cada marcha al acelerar. Cambiar demasiado pronto de segunda a tercera (las marchas que más usarás) te hará perder velocidad de forma notable.

Otro punto clave: en el test de licencia puedes ajustar el setup. Aquí, la cantidad de combustible es especialmente importante. Por defecto, el coche lleva 23 litros en el depósito, pero no los necesitas para ocho vueltas. Reduce la gasolina a unos siete u ocho litros para ahorrar peso y mejorar así la aceleración y el manejo.