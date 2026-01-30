Por qué Red Bull Hardline es la carrera de descenso más dura del mundo

Red Bull Hardline es famosa por ser la carrera de descenso en mountain bike más exigente del planeta, una mezcla explosiva de terreno natural brutal con saltos descomunales, caídas a plomo y secciones técnicas sin descanso. Diseñado para llevar a los riders mucho más allá de lo que encontrarían en un circuito tradicional de la UCI World Cup, el trazado ha evolucionado desde su nacimiento en 2014 en el valle de Dyfi, en Gales, y hoy cuenta también con una segunda edición igual de salvaje en Tasmania, Australia.

De cara a Red Bull Hardline Tasmania 2026 , que se disputa los días 7 y 8 de febrero, aquí tienes una guía para entender por qué Hardline hace honor a su nombre.

01 Caídas verticales épicas que definen la dificultad de Hardline

El campo de Dyfi Valley es conocido por sus gigantescas caídas © Nathan Hughes/Red Bull Content Pool

Tanto el circuito galés como el de Tasmania superan los 500 metros de desnivel negativo y, aunque hay pendientes capaces de provocar vértigo, también abundan las caídas contundentes que los riders deben gestionar mientras descienden la montaña.

Con el rediseño del trazado galés en 2024, los participantes ya no tienen que enfrentarse a la sección inicial en el bosque, ni al desnivel de roca resbaladiza cubierto de musgo que durante años arruinó innumerables bajadas, pero sigue habiendo mucho “caer con control” que dominar.

En lugar de arrancar en un bosque embarrado, los riders se mantienen en una ladera expuesta y son canalizados hacia una canalera que los escupe a una sección estrecha y revirada del sendero, flanqueada por helechos, donde fallar la recepción puede acabar en un encuentro abrupto con un árbol.

La parte alta del circuito de Tasmania también alberga caídas verticales que ponen a prueba las suspensiones. Una sección bautizada como Giant’s Steps empieza a hacer trabajar el amortiguador trasero desde el primer momento y culmina en un drop de tres metros. Pero esto no es más que el aperitivo antes del Cliff: una pared de roca casi vertical que, aunque tiene un salto relativamente corto, desploma al rider diez metros hasta una recepción casi en vertical, donde la velocidad de entrada es clave para no pasarse de largo ni hacer tope.

02 Gaps gigantes que llevan a los riders al límite

También se ha enfrentado al circuito de carreras Red Bull Hardline Gales © Nathan Hughes/Red Bull Content Pool

Si las caídas verticales no fueran ya suficiente desafío, los enormes gaps de ambos circuitos bastan para hacer temblar incluso a los riders más experimentados.

El trazado galés marcó el listón con su icónico road gap, donde los participantes se comprometen a un salto a ciegas desde una rampa tipo northshore hacia la recepción situada varios metros más abajo, y con los años los saltos no han hecho más que crecer.

En el ecuador del recorrido aparecen dos gaps consecutivos de 30 metros que exigen una velocidad brutal solo para llegar al labio de la recepción, mientras que la parte final está plagada de dobles enormes, incluido el Final Fly Off: una rampa de troncos que lanza a los participantes hacia la meta y les regala su primera visión de la línea de llegada. Eso sí, hay límites, como demostró el desnivel del cañón abandonado del recorrido de 2024.

En Tasmania no hay saltos enormes, pero los riders no se aburren © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Aunque la edición australiana no puede competir con su hermano mayor galés en tamaño puro de los gaps, lo compensa con la cantidad de saltos, que se concentran especialmente a mitad del recorrido, justo cuando el ácido láctico ya hierve en los brazos. Las líneas divididas de la sección de supercross permiten a los atletas encontrar el salto y la ruta más rápida para bajar la montaña, ya que las velocidades alcanzan casi los 70 km/h, y a partir de ahí la velocidad no hace más que aumentar.

Tasmania también tiene su propio road gap, mientras que su área final se amplió para 2025 con una secuencia aparentemente interminable de dobles descomunales y un tabletop tipo “lily pad” que recuerda al de Gales, antes de culminar en un último gap de 23 metros hasta la meta.

03 Terreno roto y agarre impredecible ponen a prueba el equilibrio y los reflejos

Los rock gardens son una característica clave del recinto galés © Nathan Hughes/Red Bull Content Pool

Aunque sobre el papel no tengan el mismo impacto visual que los drops y los saltos, las secciones técnicas de cada circuito suelen ser donde se gana o se pierde una carrera, con rock gardens, curvas cerradas y elección de líneas clave para mantener la velocidad antes de que el trazado se abra en la parte final.

Desde la caseta de salida, tanto el circuito de Tasmania como el de Gales están sembrados de bloques y rocas afiladas capaces de destrozar neumáticos. En una UCI World Cup esto sería un rock garden puntual; en Hardline es simplemente el estado natural del sendero que hay que “surfear” para intentar domar el recorrido.

Las rocas cubiertas de arena de Tasmania presentan un desafío diferente © Nick Waygood/Red Bull Content Pool

La sección técnica más temida del trazado galés es el rock garden justo antes del road gap, donde muchas bajadas se han ido al traste cuando los riders se han quedado clavados sobre la pizarra resbaladiza y desordenada, soltando un pie para mantener el equilibrio.

Australia tiene su propio rock garden cerca de la parte alta del circuito, el mismo punto donde la bajada de Jackson Goldstone en 2024 —y su temporada— se vino abajo tras salirse de la trazada y chocar contra un árbol, pero la parte baja tampoco es ningún regalo, con las eses peraltadas de los Whoops listas para cazar a cualquiera.

04 Una geología que parece diseñada para castigar los errores

El polvo del Maydena Bike Park se convierte en barro resbaladizo © Nick Waygood/Red Bull Content Pool

No son solo los obstáculos los que van más allá de todo lo visto en la UCI World Cup, sino también los escenarios, que añaden un extra de peligro a cada bajada. Muy lejos de las líneas pulidas y suaves de un bike park alpino, tanto el valle de Dyfi como Maydena Bike Park ofrecen trazados extremadamente agrestes, donde el terreno natural manda.

En Gales, eso se traduce en una sección superior de roca madre que no perdona, seguida de una segunda mitad salvaje, salpicada de bloques listos para partir llantas y cuadros de carbono al mínimo despiste.

En Tasmania, la geología cambia hasta tres veces a lo largo de los 2,8 km del recorrido, pero el sendero se asienta sobre una base dura y rocosa cubierta por una capa resbaladiza de limo y arena. Rodeado de árboles milenarios y helechos gigantes, el entorno de selva tropical es uno de los escenarios más singulares para montar en bici en el mundo.

05 Por qué incluso los mejores riders del mundo sufren en Hardline

El circuito galés es famoso por su tiempo impredecible © Dan Griffiths/Red Bull Content Pool

Por si todo esto no fuera suficiente, la Madre Naturaleza puede complicarlo aún más, ya que el tiempo el día de la carrera suele añadir caos al espectáculo.

Red Bull Hardline Gales lo ha visto todo con los años, desde el calor abrasador de 2021 hasta la lluvia torrencial de 2017, e incluso la cancelación de las finales en 2023 por culpa del viento. Y aunque las finales arranquen con condiciones perfectas, la naturaleza expuesta del circuito hace que todo pueda cambiar rápidamente, modificando el trazado con cada bajada.

Aunque la fecha de Red Bull Hardline Tasmania, al final del verano australiano, hace que las condiciones sean algo más estables que en el original galés, el entorno tropical trae sus propios retos. En la edición inaugural, la jungla mantuvo la sección superior suelta y arcillosa, dificultando la tracción en las zonas más técnicas. Para 2025 el terreno se había compactado, haciendo el circuito aún más rápido. Eso sí, la lluvia en los días previos puede cambiarlo todo, transformando el polvo en limo y haciendo que las rocas se comporten como hielo.

06 Cómo ver Red Bull Hardline en directo

Red Bull Hardline Tasmania se disputa los días 7 y 8 de febrero: podrás seguir las finales en directo en el reproductor de arriba o a través de la página del evento en Red Bull TV .

Mantente atento a los detalles de otros eventos de Red Bull Hardline a lo largo del año y, mientras tanto, no te pierdas la increíble victoria de Jackson Goldstone en Tasmania 2025.