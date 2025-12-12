Conoce a todos los campeones de Red Bull Dance Your Style hasta la fecha

Red Bull Dance Your Style es la competición global de baile de estilos mixtos donde los freestylers más innovadores del planeta se enfrentan en duelos 1 contra 1. Voguers, waackers, poppers, lockers, house heads, krumpers y referentes del hip-hop convergen en un mismo escenario, alimentados por una playlist impredecible que pasa de clásicos eternos y éxitos masivos a temas profundos que solo los verdaderos conocedores esperan. No hay jurados ni puntuaciones: la multitud decide. Es freestyle en su versión más pura: adáptate o quédate fuera.

Desde su irrupción en 2019, Red Bull Dance Your Style ha viajado de París a Johannesburgo, Frankfurt, Mumbai y hoy Los Ángeles, forjando leyendas que transformaron batallas en momentos virales. Aquí están los campeones mundiales que dejaron su huella en el salón de la fama de Red Bull Dance Your Style.

01 Shinshan: el primer campeón de Red Bull Dance Your Style en París 2019

Shinshan se llevó la victoria en el Red Bull Dance Your Style 2019 © Little Shao

El b-boy y bailarín all-styles neerlandés Shinshan saltó a la fama con solo 17 años: primero al cumplir el sueño de su madre ganando Holland’s Got Talent en directo el día de su cumpleaños, y después al convertirse en el primer campeón mundial de Red Bull Dance Your Style. Su estilo, inconfundible, él mismo lo describe “como una serpiente cubana: flexible, rítmico y a la vez estático”.

En semifinales dio una ronda explosiva contra el breaker y freestyler checo Kriss, intercambiando acrobacias, hilos dinámicos y party moves. Y en la final se impuso a la legendaria popper estadounidense Angyil, brillando al ritmo de Party Rock Anthem de LMFAO, Can’t Hold Us de Macklemore & Ryan Lewis y Freed From Desire de Gala.

02 Kieran Lai – el campeón virtual del Red Bull Dance Your Style Challenge 2020

Kieran Lai ganó el Red Bull Dance Your Style Challenge en 2020 © Eva Berten/Red Bull Content Pool

Con la escena de baile global paralizada en 2020, Red Bull Dance Your Style dio el salto al mundo virtual, convirtiéndose en la primera competición internacional de street dance celebrada íntegramente en TikTok. En este nuevo terreno, el británico Kieran Lai , de 24 años, se coronó campeón.

Lai tomó su primera clase de street dance a los 13 años durante un viaje a Hong Kong y quedó absolutamente enganchado. Pasó un año estudiando vídeos en YouTube antes de conseguir un papel importante en una película de baile urbano. Ha competido por todo el mundo, llegó a semifinales en Britain’s Got Talent y actuó en un musical del West End londinense.

Deslumbró en semifinales frente a la popper surcoreana Dassy y luego enfrentó en la final a Lin, un joven talento japonés de 18 años que había conquistado a los votantes de TikTok. Bailando al borde del río Támesis, con las luces de Londres reflejándose en el agua, Kieran Lai convirtió sus ilusiones en el título de 2020.

03 The D Soraki - el rey de Red Bull Dance Your Style Johannesburgo 2022

THE D Soraki celebra la victoria con el trofeo © Mpumelelo Macu/Red Bull Content Pool

Tras una pausa en 2021, Red Bull Dance Your Style regresó con fuerza en Sudáfrica, donde el freestyler japonés The D Soraki conquistó el título mundial.

Soraki nació literalmente en el mundo de la danza : su madre se puso de parto camino al concurso de baile de su hermana mayor. Empezó a tomarse la danza en serio a los cuatro años, inspirado por DANCE ALIVE, la célebre batalla japonesa de street dance. A los cinco ya competía junto a su hermana, su primera maestra.

The D SoraKi considera al DJ XXX Large y a Yoshie —ícono japonés del freestyle a quien llama su maestra y que también participó como wildcard en la final— como sus grandes influencias, responsables de moldear su arte y su carrera.

En sus rondas de Red Bull Dance Your Style, The D Soraki hipnotizó a miles con su fluidez volcánica, su estilo original y su musicalidad, hasta coronarse campeón bailando con temas icónicos como I’m Coming Out de Diana Ross y Mo Money, Mo Problems de Biggie, canciones que lo habían acompañado en tiempos difíciles de acoso escolar. Sus videos bailando al ritmo de Diana Ross se hicieron virales y sumaron millones de seguidores en las redes sociales del Red Bull Dance Your Style.

04 Waackxxxy - la reina de la precisión de Red Bull Dance Your Style 2023 en Frankfurt

Waackxxxy es la nueva reina del Red Bull Dance Your Style © dieserbobby/Red Bull Content Pool

La estrella surcoreana del waacking, Waackxxxy , se convirtió en la primera mujer en ganar Red Bull Dance Your Style tras vencer al neerlandés Gio, especialista en hip-hop, en una final vibrante en Frankfurt en 2023.

Waackxxxy perfeccionó su estilo como miembro del prestigioso crew Mannequeen y obtuvo reconocimiento internacional gracias al programa Street Woman Fighter 2, que grabó pocas horas antes de proclamarse campeona mundial.

Su presencia arrolladora y su sensibilidad artística la han posicionado como una de las figuras más influyentes del waacking mundial, lo que le valió una invitación wildcard al evento.

En su camino a la final encendió al público con su energía, desatando su waacking al ritmo de Level Up de Ciara. Cuando fue anunciada campeona, casi no podía creerlo: por la calidad de sus rivales y porque la emoción fue tal que las piernas le fallaron.

05 MT Pop - el susurrador de serpientes de Red Bull Dance Your Style Mumbai 2024

MT Pop ganó el Red Bull Dance Your Style 2024 © Ali Bharmal/Red Bull Content Pool

La leyenda vietnamita del popping, MT Pop , conquistó Red Bull Dance Your Style 2024 tras una actuación trepidante frente al bailarín francés de hip-hop Rubix en las rondas finales.

MT Pop descubrió el street dance a los 12 años y quedó fascinado por su energía, creatividad y libertad. Al adentrarse en el popping, se enamoró de su complejidad técnica, su precisión, su control y su íntima conexión con la música.

En la final mundial, MT Pop desplegó todas estas cualidades . Su objetivo al bailar es transmitir alegría y felicidad —que todos puedan amar la danza tanto como él—, y en Mumbai lo consiguió con creces. Fusionó conceptos complejos con guiños a la cultura india y una lectura musical exquisita.

El público, 5.000 personas, quedó electrizado en semifinales cuando se enfrentó al favorito local T, en una batalla tan reñida que parecía abocada al desempate. Pero T dio un paso atrás con deportividad, reconociendo que MT Pop había tenido una actuación superior.

06 Jaïra Joy - la elegida del público en Red Bull Dance Your Style Los Ángeles 2025

Jaïra Joy ganó Red Bull Dance Your Style 2025 en Los Ángeles © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

La sensación neerlandesa del hip-hop Jaïra Joy , de 18 años, sorprendió al mundo al derrotar a la campeona de 2023, Waackxxxy, en la primera final completamente femenina celebrada en el Intuit Dome de Los Ángeles. Más de 10.000 aficionados las dividieron de manera exacta en tres rondas, forzando un desempate en el que Jaïra impuso su intuición con combinaciones demoledoras que hicieron estallar el estadio.

Comenzó a tomar clases a los ocho años y su súper poder es su instinto en batalla: conectar grooves icónicos —deslizamientos pulidos, movimientos con guantes— justo cuando el DJ deja caer algo inesperado. Tras meses de preparación en Oxygen Academy, entrenó locking, hip-hop, Afro y house para anticiparse a cualquier giro musical, desde funk old-school hasta house de alto voltaje.

“La energía del público… una locura, un empuje desde todos los ángulos”, dijo tras su victoria, aún incrédula. Como segunda campeona mujer —y primera procedente de una final nacional—, la irrupción de Jaïra demuestra que en Red Bull Dance Your Style todo es posible.

Próxima parada: Red Bull Dance Your Style Zúrich 2026 . ¿Quién está listo?