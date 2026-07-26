Tim Bringer y Alma Wiggberg triunfan en Red Bull District Ride

La histórica Grote Markt de Groninga se convirtió en un auténtico parque de atracciones cuando el Red Bull District Ride hizo su debut en los Países Bajos ante una multitud de 20 000 aficionados. Los mejores riders de slopestyle del mundo saltaron desde tejados y volaron por encima de enormes rampas: el francés Tim Bringer logró una remontada increíble para ganar la prueba masculina, mientras que la sueca Alma Wiggberg coronó un día histórico al hacerse con el primer título femenino del Red Bull District Ride.

01 Vuelve a ver toda la acción del Red Bull District Ride

Red Bull District Ride - En directo Los mejores riders de MTB freeride del mundo compiten en equipos mixtos de tres en un épico enfrentamiento urbano.

02 ¿Quién ganó el Red Bull District Ride 2026?

La primera edición del Red Bull District Ride desde 2022 ofreció un espectáculo de slopestyle de talla mundial, en el que los riders superaron los límites en el espectacular recorrido de Groninga. Las acrobacias espectaculares y una ejecución impecable marcaron la diferencia mientras los mejores del mundo luchaban por la victoria en un recorrido que contaba con tres zonas épicas —Big Air, Park y Dual— y un imponente salto desde una azotea de 15,5 m.

Consistency was key for France's Tim Bringer © Rutger Pauw/Red Bull Content Pool

En la competición masculina, fue Bringer quien se alzó con la victoria tras una remontada increíble. A pesar de haberse clasificado por los pelos para la final, realizó la mejor ronda del día y se llevó la victoria con una puntuación de 284,72, superando al polaco Dawid Godziek por poco más de seis puntos, mientras que el suizo Lucas Huppert completó el podio. La regularidad marcó la diferencia: Bringer encadenó tres actuaciones excepcionales en los distritos para sellar la mayor victoria de su carrera en slopestyle urbano.

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La competición femenina también supuso un hito para el Red Bull District Ride, ya que Wiggberg se convirtió finalmente en la primera mujer en ganar el evento. La sueca realizó una actuación muy serena para hacerse con la victoria con 277,00 puntos —48 puntos por delante de la alemana Johanna Nussbaumer—, mientras que la polaca Natalia Niedzwiedz completó este histórico primer podio.

Red Bull District Ride 2026 results Men's event Women's event 1 284.72 2 278.50 3 274.71 Rank Person Score 1 284.72 2 278.50 3 274.71

03 Alma Wiggberg hace historia como la primera campeona femenina del Red Bull District Ride

Con el debut de las chicas en el Red Bull District Ride, toda la atención se centró en esta primera edición. Wiggberg aprovechó la ocasión con otra actuación impecable, combinando precisión técnica y estilo para marcar la pauta de una nueva era de competición en uno de los escenarios más importantes del slopestyle.

Time to shine – Alma Wiggberg shows off her tricks in Groningen © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

El momento decisivo llegó en el distrito de Big Air, donde Wiggberg clavó un enorme backflip barspin desde el emblemático salto de la azotea del evento para conseguir la puntuación más alta del día en Big Air y sellar el título inaugural. Esta victoria prolonga la extraordinaria racha de la sueca, que ha añadido la primera corona femenina de la historia del Red Bull District Ride a su ya impresionante palmarés de títulos importantes de slopestyle .

That feeling when you've just made history © Jason Broderick/Red Bull Content Pool Thousands of fans filled Grote Markt to watch the action © Rutger Pauw/Red Bull Content Pool Course designer Desmond Tessemaker and riders had shaped the districts © Jason Broderick/Red Bull Content Pool A champion's performance from Tim Bringer © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Harriet Burbidge-Smith launches into action © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Emotions were running high at the first Red Bull District Ride since 2022 © Jason Broderick/Red Bull Content Pool Dawid Godziek tricked and flipped his way to second place © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Alma Wiggberg leads the women's podium celebrations © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool The men's podium following an epic finale © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

04 ¿Qué es el Red Bull District Ride?

Groningen hosted the 2026 edition of Red Bull District Ride © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

El Red Bull District Ride es una competición urbana de freeride en bicicleta de montaña que reta a los riders a interpretar a su manera un recorrido urbano diseñado a medida.

No hay una línea fija ni una forma predeterminada de abordarlo. Los ciclistas encadenan escaleras, saltos, wallrides y elementos construidos expresamente para la ocasión por todo un barrio, eligiendo cómo y por dónde rodar. El jurado valora la dificultad, el estilo, la creatividad y la impresión general.

Es esta libertad la que distingue al District Ride de las competiciones tradicionales.

Además, este formato reúne a ciclistas de diferentes estilos. Especialistas en slopestyle, freeriders y ciclistas más orientados al street compiten en igualdad de condiciones, lo que a menudo da lugar a enfoques inesperados y momentos destacados.

05 ¿Cómo era el recorrido del Red Bull District Ride 2026?

1 minutos Red Bull District Ride 2026 track

Como sugiere el nombre del evento, el recorrido se dividió en «distritos» pensados para llevar al límite a los mejores atletas de slopestyle en MTB del mundo. Las ediciones anteriores contaban con cinco distritos, cada uno repleto de elementos y obstáculos propios, lo que ofrecía a los participantes variedad y las mejores condiciones para realizar diferentes trucos.

Esta vez, el circuito solo contaba con tres distritos diferentes, pero cada uno exigía lo máximo a los ciclistas a su manera. Desde un salto desde un tejado de 14 m de altura en el «Big Air District» hasta las habilidades en el parque, la técnica y la fluidez en el «Park District» y el «Dual District», donde los ciclistas podían elegir su propia línea. El recorrido, que también contaba con elementos principales como saltos acrobáticos, «whale tails» y «wallrides» curvos, puso a prueba incluso a los mejores del mundo.

Dual District © Pump Factory/Red Bull Content Pool Park District © Pump Factory/Red Bull Content Pool Big Air District © Pump Factory/Red Bull Content Pool

Dual District features Park District features Big Air District features: Roll-in Roll in Flate drop Whale tail Spine box Kicker drop Curved wallride Cannon Big air booter Trick jump Jump box Quarter bank wallride Hip-jump box Quarterpipe

06 ¿Cómo se puntuó el Red Bull District Ride?

Se evaluó a los riders a lo largo de varias rondas, y tus mejores actuaciones contaban para la puntuación final.

No hay una única fórmula ganadora. Eso es lo que hace que el District Ride sea tan difícil de dominar y tan fascinante de ver.

07 ¿Quiénes compitieron en el Red Bull District Ride?

Solo los mejores ciclistas de montaña del mundo participaron en el Red Bull District Ride.

En la categoría masculina de la competición, participaron 11 de los mejores del Campeonato Mundial de Slopestyle del año pasado y de la clasificación mundial de la FMB de este año, además de cuatro invitaciones especiales:

Tim Bringer (FR)

Chance Moore (CA)

Paul Couderc (FR)

Ben Thompson (CA)

Dawid Godziek (PL)

Erik Fedko (DE)

Lucas Huppert (CH)

Nicholi Rogatkin (EE. UU.)

Dane Folpp (AU)

Jack Feick (CA)

Liam Baylis (CA)

Griffin Paulson (CA)

Jake Atkinson (Reino Unido)

Max Fredriksson (SE)

Pim Scheers (Países Bajos)

Dawid Godziek © Red Bull Erik Fedko © Red Bull Chance Moore © Red Bull Lucas Huppert © Red Bull Nicholi Rogatkin © Red Bull Jack Feick © Red Bull Dane Folpp © Red Bull Liam Baylis © Red Bull Paul Couderc © Red Bull Griffin Paulson © Red Bull Contentpool Ben Thompson © Red Bull Timothé Bringer © Red Bull Jake Atkinson © Red Bull Max Fredriksson © Red Bull Pim Scheers © Red Bull

Este año también se hizo historia, ya que, por primera vez, hubo una competición femenina completa, con seis de las mejores riders compitiendo por el título: cinco según la clasificación de la competición y una con invitación especial:

Robin Goomes (NZ)

Alma Wiggberg (SE)

Johanna Nussbaumer (DE)

Shealen Reno (EE. UU.)

Harriet Burbidge-Smith (AU)

Natalia Niedzwiedz (Polonia)

Johanna Nussbaumer © Red Bull Alma Wiggberg © Red Bull Shealen Reno © Red Bull Robin Goomes © Red Bull Harriet Burbidge-Smith © Red Bull Natalia Niedzwiedz © Red Bull

08 ¿Quiénes son los riders más destacados de la historia del Red Bull District Ride?

Con siete ediciones a sus espaldas y su condición de una de las primeras competiciones urbanas de slopestyle en bicicleta de montaña, el Red Bull District Ride tiene mucha historia.

Aquí tienes a todos los ganadores de ediciones anteriores:

Aaron Chase, diseñador del Red Bull District Ride © Daniel Grund/Red Bull Content Pool Paul Basagoitia consiguió la victoria en Sicilia en 2006 © Scott Markewitz/Red Bull Content Pool La leyenda del freeride Cam McCaul ganó en Nuremberg en 2006 © John Gibson/Red Bull Content Pool Sam Pilgrim triunfó cuando volvió District Ride en 2011 © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Brandon Semenuk fue el siguiente en subir a lo más alto del podio en 2014 © Red Bull Content Pool El 1440 de Nicholi Rogatkin le valió el título de 2017 © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool Emil Johansson ganó District Ride en 2022 (y todo lo demás en marcha) © Sterling Lorence

La primera edición tuvo lugar en 2005, en Núremberg. El ganador del primer título fue Aaron Chase, de Estados Unidos, que desde entonces ha participado varias veces como diseñador de recorridos y juez en el evento. La prueba se celebró dos veces en 2006. Primero en Catania, Italia, donde Paul Basagoitia se llevó la victoria a los pies del Etna, y Andreu Lacondeguy, que entonces tenía 17 años, fue nombrado mejor novato por quedar segundo. Más adelante ese mismo año, más de 40 000 espectadores se dieron cita de nuevo en el casco antiguo de Núremberg para ver cómo el estadounidense Cam McCaul se hacía con el título.

Después hubo que esperar cinco largos años hasta la siguiente edición del concurso. El evento de 2011 se retransmitió en directo por primera vez, y el ganador fue el británico Sam Pilgrim. Hubo otra pausa antes de la cuarta edición del Red Bull District Ride en 2014, en la que se vivió una reñida batalla por el título entre los canadienses Brandon Semenuk y Brett Rheeder, y Semenuk se llevó la victoria por un margen de 0,83 puntos sobre Rheeder.

La edición de 2017 se caracterizó por unas acrobacias increíbles, entre ellas una primicia mundial del estadounidense Nicholi Rogatkin, que se marcó un 1440 en el último salto de big air. Esa acrobacia fue clave para que Rogatkin se llevara el título ese año también.

2 minutos Lo mejor de Red Bull District Ride Mira lo más destacados del concurso de MTB urbano de slopestyle Red Bull District Ride 2017.

La última edición del Red Bull District Ride fue en 2022, cuando el imbatible Emil Johansson desbancó al campeón vigente Rogatkin —que acabó tercero— y se impuso al favorito local Erik Fedko para llevarse la victoria.