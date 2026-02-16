Sebastián Holguín a punto de batir un nuevo récord del circuito Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026.
© Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool
MTB

Récord en Valparaíso: El colombiano Holguín vuela en Red Bull Cerro Abajo

La 22ª edición de la carrera de descenso urbano vio al colombiano Sebastián Holguín dominar el icónico trazado chileno y asegurarse la victoria con una bajada de récord.
Por Matthew Ogborn
4 minutos de lecturaUpdated on

Esta historia es parte de

Red Bull Cerro Abajo

Sigue a riders de descenso urbano de todo el mundo a través de las estrechas calles de Chile, Colombia y México. Las habilidades de los riders se pondrán a prueba en escaleras, esquinas y cemento.

15 Tour Stops

Red Bull Cerro Abajo Valparaíso

El descenso urbano más extremo del mundo vuelve este 15 de febrero de 2026 a las estrechas calles de Valparaíso, un escenario único donde la técnica y la velocidad se ponen al límite.

Chile

Tomas Slavík

Tras obtener su primer título del Campeonato de Europa con tan solo 11 años, Tomáš Slavík ha sido imparable.

República ChecaRepública Checa

Resumen

  1. 1
    Un circuito urbano como ningún otro
  2. 2
    Revive Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026
  3. 3
    Resultados de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026
  4. 4
    Clasificación del Campeonato Red Bull Cerro Abajo 2025-26
La temporada 2025/26 de Red Bull Cerro Abajo —en la que los riders de descenso urbano se enfrentan a tres pistas únicas repletas de escaleras, saltos y wallrides— hizo escala este domingo en su segunda parada, cuando varias de las grandes figuras mundiales del MTB afrontaron el exigente recorrido de Valparaíso, Chile.
En total, 34 riders pelearon por la victoria en la 22ª edición de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, con el colombiano Sebastián Holguín imponiéndose con un tiempo récord de 2:15.432. El francés Adrien Loron se quedó con la segunda plaza, mientras que el chileno Felipe Agurto hizo vibrar al público local al completar el podio en tercera posición.
Holguín no solo firmó un crono fulgurante, sino que lo logró ante un cartel de auténtico lujo, superando a algunos de los mejores especialistas del descenso urbano del planeta, entre ellos el vigente campeón Tomáš Slavík, el doble ganador en Valparaíso Pedro Ferreira y los hombres de podio en 2025, Agurto y Lucas Borba.
Tomáš Slavík acelera a través de una vibrante sección callejera en la Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026 en Valparaíso, Chile.

Tomáš Slavík buscaba su quinta victoria en Valparaíso

© Gonzalo Robert/Red Bull Content Pool

El resultado en Valparaíso deja además la temporada de Red Bull Cerro Abajo completamente abierta. La victoria de Holguín llega después de que el brasileño Roger Vieira se impusiera en la prueba inaugural disputada en Ginebra en agosto de 2025. Así, el título de la serie se decidirá en la tercera y última cita, cuando los riders viajen este verano a la ciudad costera de Génova, en Italia.
01

Un circuito urbano como ningún otro

Con sus calles serpenteantes, cuestas vertiginosas y fachadas vibrantes cubiertas de grafitis, el paisaje urbano de Valparaíso volvió a ser el escenario perfecto para la segunda carrera del calendario. El icónico trazado presentó además novedades: este año alcanzó aproximadamente 1,65 km de longitud, con un desnivel cercano a los 230 metros y casi 280 escalones repartidos a lo largo del recorrido.
La élite mundial ofreció una batalla sin tregua, con el liderato cambiando de manos en medio de diferencias mínimas que reflejaron el altísimo nivel competitivo. Tras una parrilla inicial de 34 participantes, solo 15 de los mejores especialistas del mundo accedieron a la gran final del domingo.
La emoción se disparó en la jornada decisiva cuando el checo Slavík tomó la delantera en su intento de conquistar una quinta victoria histórica (tras sus triunfos en 2017, 2018, 2023 y 2025). Sin embargo, sus aspiraciones se vieron truncadas cuando el brasileño Gabriel Giovannini se colocó en lo más alto de la tabla.
Agurto hizo estallar a la afición al asumir provisionalmente el liderato, aunque poco después Loron completó una bajada espectacular que lo catapultó al primer puesto.
Pedro Burns en acción en la Red Bull Valparaíso Cerro Abajo en Valparaíso, Chile.

Pedro Burns a tope

© Luis Barra/Red Bull Content Pool

Brook MacDonald aborda las escaleras en la Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026 en Valparaíso, Chile.

Brook MacDonald desciende un enorme tramo de escaleras a toda velocidad

© Gonzalo Robert/Red Bull Content Pool

La multitud se agolpa en Valparaíso, Chile, mientras Sebastián Holguín baja a toda velocidad por el circuito Red Bull Cerro Abajo.

Había una gran multitud en el recorrido de Valparaíso

© Gonzalo Robert/Red Bull Content Pool

Felipe Agurto en acción en la Red Bull Cerro Abajo en Valparaíso, Chile, el 15 de febrero de 2026.

El chileno Felipe Agurto hizo las delicias del público local

© Luis Barra/Red Bull Content Pool

Holguín se enfrenta a una de las características icónicas del recorrido

© Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool

Solo quedaba un rider capaz de arrebatarle el triunfo al francés: Holguín, último en lanzarse al recorrido. El colombiano mantuvo la sangre fría y descifró las empinadas colinas y el laberinto de calles de Valparaíso con una bajada fluida sobre pendientes extremas y tramos interminables de escaleras, acelerando en el sector final para cruzar la meta con un tiempo récord sencillamente espectacular.
Tras convertirse en el primer colombiano en ganar aquí desde Marcelo Gutiérrez en 2013, el joven de 21 años declaró: “Estaba muy concentrado en disfrutar la bajada hasta el final. Sabía que estaba llevando mi límite al máximo y que iba muy rápido. Creo que a mitad del recorrido pensé: esta es la mía, voy a ganar. Lo tuve en la cabeza todo el tiempo. Es la carrera de descenso urbano más grande del mundo y ganarla es simplemente increíble. Estoy muy feliz”.
Aunque no pudo lograr su propia quinta victoria en Valparaíso en esta 22ª edición, el veterano Slavík, de 38 años, añadió: “El nivel sigue superando los límites constantemente y, una vez más, se ha demostrado aquí en Valparaíso. Es la primera vez que termino quinto y estoy encantado”.
02

Revive Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026

Si quieres ver todas las bajadas de la final o revivir la retransmisión en directo de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, no te pierdas la repetición completa.

Red Bull Cerro Abajo Valparaíso 2026: En directo

Riders de MTB vuelan por calles empinadas y estrechas, sorteando edificios antiguos en una carrera de descenso urbano alucinante.

03

Resultados de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026

Resultados Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026

Posición

Rider

Tiempo

1

Sebastian Holguín (COL)

2:15.432

2

Adrien Loron (FRA)

+0.789

3

Felipe Agurto (CHI)

+2.290

4

Gabriel Giovannin (BRA)

+2.849

5

Tomáš Slavík (CZE)

+2.876

04

Clasificación del Campeonato Red Bull Cerro Abajo 2025-26

Clasificación Campeonato Red Bull Cerro Abajo

Posición

Rider

Puntos

1

Sebastian Holguín (COL)

95 puntos

2

Roger Vieira (BRA)

79

3

Adrien Loron (FRA)

78

4

Johannes Fischbach (GER)

46

5

Felipe Agurto (CHI)

33

Descarga gratis la app de Red Bull TV y disfruta de toda la acción sobre dos ruedas en cualquiera de tus dispositivos. ¡Consigue la aplicación aquí!

Esta historia es parte de

Red Bull Cerro Abajo

Sigue a riders de descenso urbano de todo el mundo a través de las estrechas calles de Chile, Colombia y México. Las habilidades de los riders se pondrán a prueba en escaleras, esquinas y cemento.

15 Tour Stops

Red Bull Cerro Abajo Valparaíso

El descenso urbano más extremo del mundo vuelve este 15 de febrero de 2026 a las estrechas calles de Valparaíso, un escenario único donde la técnica y la velocidad se ponen al límite.

Chile

Tomas Slavík

Tras obtener su primer título del Campeonato de Europa con tan solo 11 años, Tomáš Slavík ha sido imparable.

República ChecaRepública Checa
MTB

Compra la colección