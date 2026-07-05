Skone tras ganar en Almería: ''Sigo manteniendo mi identidad''

El 4 de julio dio pistoletazo de salida la temporada de Red Bull Batalla en España con la primera regional, que tuvo lugar en Almería.

Skone cumplió los pronósticos pese a la gran expectación que había puesta en él y consiguió el tricampeonato regional y con él, su clasificación, junto a cinco freestylers que ya saben lo que es estar en una nacional: Nocre , Jesús LC , Vivi , NQP y Segrelles .

Clasificados a la Final Nacional

No hemos querido desaprovechar la ocasión y tras levantar el trofeo, hablamos con el malagueño en caliente sobre su paso en la regional.

Con este título empatas a Chuty en número de regionales obtenidas. ¿Cómo te has sentido durante el evento?

Muy bien. El público se ha portado muy bien conmigo. Los chavales nuevos también, me han incluido de una, cosa que agradezco, y yo me he divertido mucho. Espero que la gente se haya divertido también. He tratado de jugar con lo que estaba pasando todo el rato.

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¿Cuál ha sido la batalla que más reto te ha supuesto?

La que he tenido contra CdFlex. Me alegro mucho por él porque es súper compadre mío. Me ha encantado. Además es una de las batallas de las antiguas. De abrazar argumentos. Al ver el plan he dicho vale, esto va a ser gitano contra payo. Ha sido muy divertida.

Ese tipo de batallas, donde tienen un contexto favorable los rivales de grandes favoritos como tú, ¿es ese tipo de batallas por el que cuesta ver a más nombres en la regional?

No. Lo de las regionales es más por todo. El ego a veces nos engaña. Nos tenemos que ganar a nosotros mismos y para hacerlo, te tienen que pasar cosas así. Si yo hoy no hubiera tenido ninguna batalla así, hubiera ganado pero sin más. Mola que aprieten.

Una vez contaste que Red Bull Batalla te importaba tanto, que por eso no te apuntabas. ¿Sigues teniendo ese sentimiento?

Súper. Yo me paso la vida haciendo eventos, exhibiciones, batallas con gente de talla internacional y me pongo nervioso, pero no como hoy. Tenía un sentimiento de... el fracaso está ahí. Si lo pienso, si llego a perder, no pasa nada, pero para mi carrera. Para mí si pasa.

Skone © Gianfranco Tripodo

Hace 18 años debutaste en la regional de Barcelona en una batalla contra Get Il. ¿Cuál es el truco para mantenerse vigente tantos años después?

Simplemente trato de ponerme a prueba a mí mismo, con la responsabilidad que conlleva. Entreno, creo en mí mismo, y además mantengo mucho mi identidad. Creo que eso es súper importante y agradezco no haberlo perdido.

¿Cómo afrontas una Final Nacional en Tenerife?

Creo que se va a quedar muy buena lista, a espera de lo que pase en Zaragoza, pero quiero ir partido a partido como el cholo.

Skone contra Nocre en la final de la regional © Gianfranco Tripodo

¿Qué te han parecido las palabras de Skone?

Comparte con el hashtag #RedBullBatalla tus sensaciones del día de hoy, y no te olvides de ver la regional de Zaragoza el próximo 18 de julio.

Se lo damos en 3, 2, 1...