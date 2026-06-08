Uno de los momentos más emocionantes de la temporada de Red Bull Batalla es el periodo de inscripciones , donde además de contar con competidores que año tras año mejores, al igual que hay ilusionantes debuts, también regresan leyendas a la madre de las competencias de freestyle.

Es el caso del malagueño, Skone .

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Su primera prueba de inscripción fue enviada en 2007 y, aunque pocos lo saben, fue escogido para la regional de Sevilla. Por motivos personales no pudo asistir, y fue al año siguiente donde debutó en la regional de Barcelona, consiguiendo un tercer puesto que lo clasificaría a su primera nacional. En 2016, consiguió todos los títulos de Red Bull Batalla , incluyendo el cinturón de campeón mundial, en una final internacional tensa y desgarradora contra el limeño Jota, en su propia casa.

Desde entonces, logró otra nacional de España más en 2020, y dos subcampeonatos internacionales, ese mismo año, y el año siguiente. Su última participación fue en 2022, en la Final Internacional de México.

Este gran palmarés y exitosa trayectoria hace que los ojos del panorama del freestyle estén enfocados en su regreso, tras enviar la prueba de inscripción a la regional de Almería. En caso de ser clasificado, lo veremos el 4 de julio.

Skone © Federico Sevilla / Red Bull Content Pool

¿Qué se siente echar una prueba de inscripción a Red Bull Batalla seis años después de la última vez ¿Y diecinueve años después de la primera vez?

Siento lo mismo que sentí ambas veces. La magia que tiene Red Bull, y lo que significa en mi vida, va más allá de un sentimiento. Es una responsabilidad.

Todas las veces que he echado prueba, me he tenido que mentalizar previamente - 'Vamos, vamos...' - y al enviar la inscripción, ha sido como entrar en la realidad de que, va a suceder.

¿Qué es lo que más ha cambiado desde entonces y qué es lo que sigue igual que siempre?

Soy un freestyler mejor y me lo tomo de otra manera: tengo una mayor gestión emocional tanto profesional como personal. Ha cambiado mucho el nivel de calidad de los participantes, eso sí.

Lo que uno siente es lo que no ha cambiado. Yo al menos, siento lo mismo.

En caso de ser seleccionado, ¿qué Skone vamos a ver en esta edición?

No se que Skone vamos a ver. Aún no me he puesto a entrenar.

Estoy seguro de que un Skone full, divertido, afilado con las respuestas, gracioso, que te levante del sofa. El Skone de Red Bull destructor de mundos.

Skone campeón internacional 2016 © Fabio Piva / Red Bull Content Pool

¿Es una motivación extra volver sabiendo que la sede de la Final Internacional es Lima, donde lograste tu título mundial hace diez años?

Es una motivación muy grande. Justo se cumple una década y, además de que el destino final es el mismo, el origen también lo es: Almería. En 2016, me clasifiqué a la nacional campeonando la regional de Almería.

Se repite todo.

Quotation Si había que volver, era ahora. Skone

¿Contra quién de la nueva escuela te gustaría enfrentarte?

No lo se. Creo que no me gustaría enfrentarme contra ninguno especialmente. Son todos buenísimos.

¿Y contra qué veterano te gustaria de nuevo tener una batalla?

Me encantaría un Skone contra Tirpa en Red Bull, aunque no ha enviado la prueba. También cruzarme con Jesús LC. Son mis amigos, y no me gustaría cruzarlos pronto, pero sí más avanzada la competencia.

Puestos a soñar, me gustaría también una batalla de nuevo con Blon.

¿Un deseo para 2026?

Que todo salga como tenga que salir. Primero, ir a la nacional. Despues, ganar la nacional... pero paso a paso, como el Cholo. También pedir que sigan habiendo proyectos, que la gente me siga dando su cariño, y que yo pueda seguir devolviendo ese cariño en forma de rimas.

Skone © Gianfranco Tripodo/Red Bull Content Pool

¿Qué te ha parecido la entrevista de Skone?

Comenta con el hashtag #RedBullBatalla qué opinión te merece las palabras del bicampeón español, ¡y no te olvides de mencionar al MC favorito que debería enviar su prueba de inscripción!