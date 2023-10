Durante varios años, el estadounidense no fue consciente de su talento. Desde el Nintendo World Championship organizado en 1989 -en el que ganó Thor Aackerlund-, la escena competitiva del Tetris ha brillado por su ausencia. Como miles de otros jugadores, lucha contra sí mismo, intentando siempre batir sus propios récords y superar sus propios límites. "Me gustaba mucho el hecho de jugar contra el juego y no contra un jugador. Mis hermanos mayores eran muy buenos al ajedrez y nunca me gustó jugar contra ellos", explica al

Publicando sus hazañas en foros es como Jonas fue saliendo poco a poco del anonimato. "Mis vídeos llegaron a la red a principios de la década de 2000. Por aquel entonces, no existía una escena competitiva, así que los jugadores se limitaban a hacer capturas de pantalla y contárselo a los demás". Su pequeña notoriedad hizo que se pusiera en contacto con él Adam Cornelius, el director de Ecstasy of Order: The Tetris Masters, un documental que sigue la vida cotidiana de los jugadores que se preparan para la primera edición del Campeonato Mundial de Tetris Clásico. Un torneo que ganó, a pesar de su condición de outsider. Fue el comienzo de su reinado.

