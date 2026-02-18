Todo lo que necesitas saber sobre la nueva Pro Climbing League

La Pro Climbing League, que será una novedad en 2026, es una competición profesional de búlder en la que los mejores escaladores del mundo se enfrentan en un innovador formato cara a cara. Está diseñada para ser rápida, emocionante y fácil de seguir, y se podrá ver en directo en Red Bull TV el sábado 28 de febrero.
A continuación encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la serie y los atletas participantes.
01
Cómo ver la Pro Climbing League en directo
- Dónde: El primer evento de la Liga Pro Climbing se retransmitirá en directo por Red Bull TV el sábado 28 de febrero.
- Cómo: Sigue la competición en directo, o ponte al día después con la repetición completa.
- Lugar: El estreno tiene lugar en Magazine London, Greenwich.
02
¿Qué es la Pro Climbing League?
Con 16 escaladores de élite -ocho hombres y ocho mujeres-, la Pro Climbing League enfrenta a los atletas en un formato eliminatorio de alta presión en boulder, que es una forma de escalada en roca que se realiza en formaciones o paredes de roca artificial sin utilizar cuerdas ni arneses.
La serie fue fundada por los escaladores Danaan Markey y Charlie Boscoe, que querían aprovechar al máximo el reciente y rápido crecimiento de este deporte y ofrecer a los espectadores un torneo emocionante y fácil de seguir. "Es un lugar en el que el deporte puede crecer, conectarse e inspirar, sin dejar de ser fiel a las personas que constituyen su núcleo", afirma Markey.
03
Explicación del formato y las reglas de la Pro Climbing League
- 16 escaladores: Ocho hombres y ocho mujeres compiten cara a cara por parejas en problemas de boulder idénticos.
- Rondas clasificatorias: Cada enfrentamiento consiste en el mejor de tres boulders. Si ambos acaban, gana el primero que llegue a la cima, mientras que si no hay cima, avanza el escalador que haya controlado el movimiento más alto. Si sigue habiendo igualdad, gana el que alcanzó primero el punto más alto.
- Semifinales: Los cuatro ganadores de las parejas de la primera ronda pasan a la segunda ronda, en la que se aplican las mismas reglas, pero esta vez compiten en un solo bloque.
- Final: Los cuatro semifinalistas se baten en duelo por los puestos del podio en dos rocas distintas -una batalla para coronar al campeón definitivo y otra batalla por el tercer puesto- con las mismas reglas que en las rondas anteriores.
04
Atletas a seguir en la Pro Climbing League
Entre las atletas confirmadas se encuentran la leyenda de la escalada eslovena Janja Garnbret, doble campeona olímpica y ahora 10 veces campeona del mundo en varias disciplinas, así como el fenómeno francés Orian Bertone, una de las jóvenes promesas del búlder y la escalada en plomo.
En la alineación masculina, el británico Toby Roberts es el medallista de oro de la combinada de París 2024 y múltiple ganador de la Copa del Mundo en escalada en plomo y búlder, mientras que la sensación adolescente, el rumano Darius Râpa, es una excitante promesa a tener en cuenta en este nuevo formato.
Además, Shauna Coxsey -la escaladora de competición más laureada de la historia de Gran Bretaña- actuará como anfitriona y comentarista en el evento inaugural de Londres.
05
En qué se diferencia la Pro Climbing League de las competiciones de escalada tradicionales
Pruebas tradicionales
Pro Climbing League
Formato
Los atletas se turnan en boulders separados.
Duelos cara a cara en boulders idénticos.
Puntuación
Clasificaciones basadas en el actuación en múltiples rondas.
Rondas eliminatorias hasta coronar a un campeón.
Espectáculo
Las clasificaciones cambian con el tiempo y las rondas.
Los duelos paralelos crean un espectáculo simple y lleno de energía.
Representación
Los atletas compiten por sus países.
Liga centrada en el individuo donde los atletas se representan a sí mismos.
06
Preguntas frecuentes sobre la Pro Climbing League
