¿Quién es el mejor piloto de WRC de la historia?

¿Quién mejor para hablar de los pilotos del Campeonato del Mundo de Rallies que los periodistas que siguen el torneo a lo largo y ancho del mundo? Todos los años hablan de alguno de los mejores pilotos de carreras de la historia, y no hay excusa para hacerse el tímido o para deslumbrarse por una estrella.

forman parte de mi vida, pero me quedo con el nueve veces campeón del mundo,

Hay varias cosas por las que Loeb es un tipo diferente: las increíbles habilidades de pilotaje, adaptándose a cualquier situación, la lectura de la carretera y su rápida reacción. Su empeño para llegar hasta el éxito, con la actitud de 'conduzco porque me divierto', así como su espíritu de lucha que nunca parece que se disuelve. Hace que parezca fácil, pero no lo es."

"El Rally RAC de 1995 fue una lucha continua entre Colin McRae y Carlos Sainz por el campeonato de pilotos. Por si la lucha cara a cara entre ambos pilotos no fuera suficiente, hubo varios invitados de lujo. Eran compañeros de equipo en Subaru, y se dijo que habría órdenes de equipo para que Sainz ganara el rally en su casa y McRae acabara segundo. La expectación ante tal evento era inmensa."

