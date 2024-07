Alonzo représentera Marseille au Red Bull SoundClash !

À Lyon, sur la scène de la LDLC Arena et face à Niska, on retrouvera le rappeur marseillais Alonzo pour le Red Bull SoundClash . Si le Parisien fait partie de la génération qui a pris (avec succès) le virage de l’afro-trap, son adversaire de la cité phocéenne est tout simplement un inamovible dans le panorama du rap français . Né avec un micro dans la main ou presque, il a une carrière longue comme le bras, qu'il a su constamment renouveler comme très peu avant lui.

01 Une formation éclair

Né Kassim Djae, le Franco-Comorien a grandi au Plan d’Aou, un quartier du nord de Marseille. Dès ses 12 ans, il se lance dans le rap. Pour Alonzo, la musique, c’est une affaire de famille puisque ses cousins se nomment tout simplement Soprano et Vincenzo . En 1995, avec Sya Styles aux platines , ils forment Kids Dog Black, qui deviendra rapidement Psy 4 de la rime .

Leur premier album, Block Party , sort en 2002, il va rapidement trouver son public et propulser le groupe sur le devant de la scène. Entre Le Son des Bandits, La Vengeance aux deux visages ou Block Party , les titres sont des succès immédiats et l’album est certifié disque d’or.

La même année, ils participent au premier concert Urban Peace au Stade de France avec Kool Shen , Kery James , Sniper et beaucoup d’autres. Un album, et Psy 4 de la Rime est déjà dans la cour des (très) grands. En 11 ans, on est passé de JoeyStarr à Maître Gims et Stromae , mais Alonzo et son équipe sont restés là, tout en haut.

02 La consécration

Psy 4 de la rime enchaîne ensuite avec son deuxième album, Enfants de la Lune (2005), un opus plus sombre que le premier mais qui n’a rien à envier à son grand-frère en termes de qualité. D’ailleurs, il va envoyer le groupe en tournée jusqu’au Québec et les faire collaborer avec Ana Torroja, chanteuse du groupe espagnol Mecano sur le titre Hijo de la Luna . Une nouvelle fois, la galette est synonyme de disque d’or.

Pour leur troisième album, les Psy 4 de la rime collaborent avec les plus grands, et notamment Nate Dogg, monument absolu de la G Funk . Sorti en 2008, Les Cités d’or prend la première place du top album France dès le jour de sa sortie et se classe 5e au nombre de ventes sur cette année dans la section hip-hop. Un disque d’or et un Olympia plus tard, Alonzo décide de se lancer en solo.

03 Carrière solo

En 2009, le Capo débarque avec Un dernier coup d’œil dans le rétroviseur , une mixtape qui retrace sa carrière depuis ses débuts. 11 mois plus tard, il prend véritablement son envol avec la sortie de son premier record solo : Les temps modernes . Sur l’album, produit par Gee Futuristic et Spike Miller , on retrouve les membres de Psy 4 de la rime sur l’un des titres. Et c’est à nouveau le cas sur le suivant : Amour, gloire et cité (2012). Ces deux albums sont distribués par Def Jam France, la maison de disques fondée par Rick Rubin .

Trois ans après Amour, gloire et cité , Alonzo s’impose comme une pièce centrale de l’échiquier du rap marseillais et français avec Règlement de comptes et Capo Dei Capi, Volume I . Si le premier sera disque d’or, c’est sur le deuxième que l’on retrouve l’un des sons les plus iconiques du rappeur : Finis les.

À partir de là, c’est la porte ouverte aux disques certifiés et aux featurings de folie. Avenue de Saint-Antoine arrive dans les bacs en 2016 avec notamment Binta , un son qui va tout exploser et surprendre jusqu'à son auteur. Vient ensuite le tour de 100% , disque sur lequel il partage le micro avec MHD ou encore son cousin Soprano .

Stone (2019), Pack de 6 (2020), Capo Dei Capi, Volumes II & III (2022) ont tous été récompensés. Sur ces opus, il a travaillé avec Bosh , Imen Es , Da Uzi , Franglish , ZKR , Naps , l’Algérino , Soolking , Soso Manes , Kofs , Koba LaD ou encore Jul .

04 Pilier de la Dream Team du 13

Au fil des années, Alonzo a su constamment se renouveler et, depuis quelques années, il est en feu complet. De La Seleçao avec Jul et Naps, Petit Génie avec Jungeli, Imen Es et Abou Tall ou encore Tout va bien feat. Ninho, il a posé énormément de singles monstrueux . Et si ce n'était pas assez, en tant que légende marseillaise, il a évidemment participé à 13'Organisé , le projet fou de Jul qui a explosé tous les records d'écoutes dans l'Hexagone.

Aujourd'hui, le Capo est partout (ou presque), il vient d'ailleurs d'annoncer ce qui ressemble fort à un rêve devenu réalité : une date au stade Vélodrome , l'antre mythique de l'Olympique de Marseille, son club de toujours. Le rendez-vous est pris, le concert aura lieu le 19 juillet 2025 . Il sera également membre du jury de Popstars sur Amazon Prime à la rentrée, aux côtés de Louane et d'Eddy de Pretto.

Alonzo, c’est un artiste aux multiples facettes qui a bossé avec les plus grands. Actif depuis 1995, il a prouvé qu'il était absolument indéboulonnable dans le rap game, d'IAM à Jul, il a côtoyé plusieurs générations tout en restant tout en haut du game . On est donc hyper impatients de voir ce que va donner son duel avec Niska !

