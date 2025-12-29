© Sona Maleterova/Red Bull Content Pool
Athlétisme
2025 : rétrospective sur les records et performances de Mondo Duplantis
Avant de trouver de bonnes résolutions pour 2026, Mondo Duplantis va devoir se creuser les méninges... Il faut dire qu’on fait difficilement plus réussi que son année 2025. Rétrospective.
Alors que 2025 touche à sa fin, outre la victoire du PSG en Ligue des Champions ou la montée du Paris FC en Ligue 1, le monde du sport nous a réservé pas mal de grands moments. Carlos Alcaraz a pris le meilleur sur Jannik Sinner à Roland Garros après une finale qui a duré près de 5h30, Luka Dončić a été transféré aux Lakers… et de son côté, Armand Duplantis a continué de repousser les limites. En cette fin d’année, il est temps de feuilleter le calendrier pour revenir sur les grands moments du perchiste.
À l'heure actuelle, le palmarès d’Armand Duplantis est déjà monumental. Depuis 2020, il est le détenteur du record du monde de saut à la perche. Il est aussi six fois champion du monde (3 fois en salle, 3 fois en extérieur), quintuple vainqueur de la Ligue de Diamant, et a deux breloques dorées, une à Tokyo, et l’autre à Paris. Et pourtant, alors qu’il s’est d’ores et déjà élevé bien au-dessus d’Icare, l’américano-suédois a continué d’asseoir sa domination.
01
28 février - All Star Perche de Clermont-Ferrand
En début d’année, au beau milieu du Massif central, Duplantis a (encore) marqué le monde de la perche en venant inscrire son nom pour la 11e fois (oui, vous avez bien lu) au livre des records de la discipline. Après s’être assuré la victoire en passant une barre à 6,07 mètres, il a opté pour 6,27 et… il est parvenu à la passer en un seul essai.
02
22 mars - Championnats du monde en salle de Nankin
Un mois plus tard, en Chine, Duplantis a dû batailler pour garder son titre. Pendant la compétition, le Grec Emmanouil Karalis a réussi à passer une barre à 6,05 mètres. À une autre époque, il l’aurait emporté haut la main, mais en 2025, ce fut loin d’être suffisant. D’ailleurs, Karalis est le seul athlète à avoir passé cette hauteur en finale et à ne pas être reparti avec l’or…
Lors de la compétition, Duplantis a aussi passé quatre fois la barre des 6 mètres, atteignant les 102 sauts au-dessus de cette mesure symbolique. Sergei Bubka, légende absolue de la perche, en totalise 46.
Revivez ci-dessous les meilleurs moments du Mondo Classics 2025 :
26 minutes
Mondo Classic 2025 : les temps forts de l'événement de saut à la perche
Revivez les temps forts du Mondo Classic 2025, l’événement de saut à la perche organisé par Armand Duplantis en Suède avec les meilleurs athlètes mondiaux.
03
15 juin - Ligue de Diamant de Stockholm
À ce moment de la saison, depuis 2020, Armand Duplantis avait remporté 36 des 40 rencontres de la Ligue de Diamant auxquelles il a participé. Avec sa victoire sur ses terres, à Stockholm, ce chiffre est passé à 37 sur 41. Cette première place lui a permis d’égaler un autre monument du sport, le Français Renaud Lavillenie et ses 37 victoires.
Et puisque l’on parle de records, il a aussi profité de l’occasion pour pousser la barre encore plus loin en atteignant les 6,28 mètres.
04
12 août - Gyulai István Memorial de Budapest
Histoire de terminer l’été en beauté, en Hongrie, Armand Duplantis a ajouté un centimètre à son record du monde, et une 13e ligne à son palmarès de recordman.
05
27 août - Ligue du Diamant de Zürich
En passant 6 mètres à Zürich, Armand Duplantis a décroché un cinquième titre en Ligue de Diamant, se rapprochant encore un peu plus de Renaud Lavillenie et de ses 7 couronnes.
06
15 septembre - Championnats du monde de Tokyo
Au Japon, un pays qui lui réussit plutôt bien, l’Américano-suédois a une nouvelle fois terminé sur la plus haute marche du podium. Dans une compétition assez ouverte au cours de laquelle pas moins de 7 athlètes ont passé les 5,90 mètres, Mondo s’est assuré la victoire en effaçant une barre à 6,15 mètres. Après cela, il a continué de monter jusqu’à atteindre… 6,30. Sur son troisième essai, il a décidé de changer de perche, un pari réussi, et un 14e record du monde.
07
30 novembre - World Athletics
Pour la quatrième fois de sa jeune carrière (Duplantis n’a que 26 ans), World Athletics a décerné le prix d’athlète de l’année à Armand Duplantis. Avec ce total, il dépasse le Marocain Hicham El Guerrouj et se rapproche d’un autre monument : Usain Bolt (6 fois nommé).
Finalement, penser à Armand Duplantis au moment de choisir de bonnes résolutions n’est peut-être pas une si bonne idée. 4 nouveaux records du monde, des titres à la pelle, un palmarès long comme le bras… La carrière du perchiste donne le vertige. Pour suivre sa progression, rendez-vous au Mondo Classic 2026 le 12 mars !