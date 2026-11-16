Entre la température qui chute, le soleil qui semble se coucher à 16 h 30 et l’attente des cadeaux, les derniers mois de l’année sont souvent ceux qui s’écoulent le plus lentement. Pour vous aider à tenir le coup, Red Bull lance son propre

Calendrier de l’Avent

en édition limitée ! Derrière ces 24 canettes, découvrez une sélection des références de l’univers Red Bull, le tout dans un écrin original imaginé pour les fêtes de fin d’année.