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Calendrier de l’Avent Red Bull 2026 : l'allié pour tenir jusqu’aux fêtes !
24 jours, 24 canettes, un coffret collector qui vous accompagne pour faire le plein d’énergie jusqu’à Noël ! Voici tout ce qu’il faut savoir sur un calendrier de l’Avent un peu spécial.
Entre la température qui chute, le soleil qui semble se coucher à 16 h 30 et l’attente des cadeaux, les derniers mois de l’année sont souvent ceux qui s’écoulent le plus lentement. Pour vous aider à tenir le coup, Red Bull lance son propre Calendrier de l’Avent en édition limitée ! Derrière ces 24 canettes, découvrez une sélection des références de l’univers Red Bull, le tout dans un écrin original imaginé pour les fêtes de fin d’année.
Forrest Gump disait : “La vie, c’est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber.” Ici, on est moins sur de la fève de cacao, et beaucoup plus sur une boisson. Il n'empêche, chaque jour réserve son lot de surprises entre nouvelles saveurs, classiques intemporels, éditions saisonnières et canettes exclusives.
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Calendrier de l’Avent Red Bull : une première en France
Le Calendrier de l’Avent Red Bull arrive pour la première fois dans l’Hexagone. Au programme : un pack à la DA hivernale, avec une myriade de personnages, des détails graphiques et de nombreux clins d’œil aux fêtes de fin d’année.
Ce cadeau potentiel propose une collection à découvrir tout au long du mois de décembre. Le calendrier contient 24 canettes de 250 ml de 12 variétés différentes.
Chacune d’entre elles partage les mêmes ingrédients clés que Red Bull Energy Drink, à l’exception des versions Red Bull Sugarfree et Red Bull Zeroqui sont sans sucres. Quoi qu'il en soit, d'un jour à l'autre, vous ne tomberez pas sur la même saveur.
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Les saveurs à retrouver dans le coffret
C’est dommage, on va gâcher la surprise, mais libre à vous de ne pas lire les prochaines lignes si vous voulez protéger votre âme d’enfant… Voici les produits contenus dans ce Calendrier de l’Avent bien particulier :
- Red Bull Energy Drink Original
- Red Bull Zero
- Red Bull Sugarfree
- Red Bull Blue Edition
- Red Bull Peach Edition
- Red Bull Ice Edition
- Red Bull Apricot Edition
- Red Bull Sea Blue Edition
- Red Bull White Edition
- Red Bull Red Edition
En bonus : les canettes Red Bull Wings Cup et Winter Edition sont réunies aux côtés des autres incontournables de la marque.
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Quand et où sera-t-il disponible ?
Ce n'est pas encore la course aux cadeaux, mais ça pourrait vite y ressembler. Le Calendrier de l’Avent Red Bull 2026 est disponible dès maintenant dans une sélection de points de vente et en ligne, dans la limite des stocks.