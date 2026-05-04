Cyclisme sur route : le calendrier des Classiques 2026

Entre Primož Roglič , Remco Evenepoel ou encore Florian Lipowitz , Red Bull - BORA - hansgrohe ne manque pas de leaders. En attendant de les voir s’attaquer à des compétitions monstrueuses sur plusieurs jours, 2026 commence, et la saison des Classiques est à nos pieds. Sur 18 courses dont 5 Monuments, les coureurs seront poussés dans leurs derniers retranchements lors d’épreuves d’une journée plus mythiques et historiques les unes que les autres. Pour ne pas passer à côté de ces affrontements légendaires dans des conditions épiques, découvrez le calendrier 2026.

01 Le calendrier des Classiques 2026

Nom Date Pays Omloop Het Nieuwsblad 28 février Belgique Kuurne–Bruxelles–Kuurne 1er mars Belgique Strade Bianche 7 mars Italie Trofeo Alfredo Binda 15 mars Italie Nokere Koerse 18 mars Belgique Grand Prix de Denain 19 mars France Milan–San Remo 21 mars Italie E3 Saxo Classic 27 mars Belgique Gent–Wevelgem 29 mars Belgique Dwars door Vlaanderen 1er avril Belgique Tour des Flandres 5 avril Belgique Scheldeprijs 8 avril Belgique Paris-Roubaix 12 avril France Flèche brabançonne 17 avril Belgique Amstel Gold Race 19 avril Pays-Bas La Flèche Wallonne 22 avril Belgique Liège-Bastogne-Liège 26 avril Belgique Tour de Lombardie Octobre Italie

Les Monuments

La machine de Remco Evenepoel pour 2026 © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Vous l’aurez forcément remarqué, cinq des dates du calendrier sont en gras. Pourquoi ? Tout simplement pour désigner les Monuments du cyclisme qui viennent rythmer l’année. À la fois anciennes (les premières éditions datent de 1894 à 1913), difficiles et très prestigieuses, elles ont toutes une aura bien particulière.

02 Milan-San Remo

Le Milan-San Remo est la première Classique de l’année. Disputée fin mars, elle est souvent remportée par des sprinteurs et des puncheurs. Fun fact : avec 298 kilomètres, c’est la plus longue des courses sur une seule journée.

03 Le Tour des Flandres

Avec le Tour des Flandres, il est temps de dire au revoir aux températures méditerranéennes et aux panoramas sur la mer de Ligurie. En Belgique, les coureurs peuvent profiter des délicieux pavés et des nombreuses montées abruptes pour faire parler l’attaque et la stratégie. C’est tout simplement l’une des courses les plus spectaculaires chaque année. Fun fact : elle est si imprévisible qu’aucun coureur n’a réussi à la gagner plus de trois fois (on est loin d’un Nadal à Roland-Garros).

04 Le Paris-Roubaix

Wout van Aert sur le Paris-Roubaix © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

En tant que Français, nous avons tous déjà entendu parler du Paris-Roubaix. Surnommé La Reine des Classiques ou l’Enfer du Nord (c’est au choix), avec ses énormes pavés, le Paris-Roubaix est (de loin) la course la plus compliquée physiquement. En bonus : les coureurs terminent fréquemment couverts de boue, il faut donc plus qu’un gros physique pour passer la ligne. Mathieu van der Poel, monstrueux en cyclo-cross, sur route et en VTT, a gagné les trois dernières éditions (sa polyvalence y est pour quelque chose).

05 Liège-Bastogne-Liège

Retour en Belgique pour la Doyenne, Liège-Bastogne-Liège, qui date tout de même de 1894. Avec ses côtes, elle tourne souvent à l’avantage des grimpeurs, contrairement aux Monuments précédents. Entre 2020 à 2023, Primož Roglič (1) et Remco Evenepoel (2) ont gagné la course.

Le Tour de Lombardie

Enfin, le Tour de Lombardie est l’unique Monument à se dérouler en fin de saison. Comme Liège-Bastogne-Liège, elle fait la part belle aux amateurs de montées. Elle se déroule autour du lac de Côme. L’année dernière, pour la 5e année consécutive, c’est Tadej Pogačar, suivi par Remco Evenepoel, qui l’a emporté. Il serait peut-être temps de renverser l’ordre établi…

Rendez-vous le 28 février pour commencer à suivre toutes ces épreuves passionnantes, affublé d’un maillot Red Bull - BORA - hansgrohe, ou de celui de votre choix (restons fair play).