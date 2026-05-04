Cyclisme sur route : le calendrier des Classiques 2026

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Entre Primož Roglič, Remco Evenepoel ou encore Florian Lipowitz, Red Bull - BORA - hansgrohe ne manque pas de leaders. En attendant de les voir s’attaquer à des compétitions monstrueuses sur plusieurs jours, 2026 commence, et la saison des Classiques est à nos pieds. Sur 18 courses dont 5 Monuments, les coureurs seront poussés dans leurs derniers retranchements lors d’épreuves d’une journée plus mythiques et historiques les unes que les autres. Pour ne pas passer à côté de ces affrontements légendaires dans des conditions épiques, découvrez le calendrier 2026.
01
Le calendrier des Classiques 2026
Nom
Date
Pays
Omloop Het Nieuwsblad
28 février
Belgique
Kuurne–Bruxelles–Kuurne
1er mars
Belgique
Strade Bianche
7 mars
Italie
Trofeo Alfredo Binda
15 mars
Italie
Nokere Koerse
18 mars
Belgique
Grand Prix de Denain
19 mars
France
Milan–San Remo
21 mars
Italie
E3 Saxo Classic
27 mars
Belgique
Gent–Wevelgem
29 mars
Belgique
Dwars door Vlaanderen
1er avril
Belgique
Tour des Flandres
5 avril
Belgique
Scheldeprijs
8 avril
Belgique
Paris-Roubaix
12 avril
France
Flèche brabançonne
17 avril
Belgique
Amstel Gold Race
19 avril
Pays-Bas
La Flèche Wallonne
22 avril
Belgique
Liège-Bastogne-Liège
26 avril
Belgique
Tour de Lombardie
Octobre
Italie
Les Monuments
Vous l’aurez forcément remarqué, cinq des dates du calendrier sont en gras. Pourquoi ? Tout simplement pour désigner les Monuments du cyclisme qui viennent rythmer l’année. À la fois anciennes (les premières éditions datent de 1894 à 1913), difficiles et très prestigieuses, elles ont toutes une aura bien particulière.
02
Milan-San Remo
Le Milan-San Remo est la première Classique de l’année. Disputée fin mars, elle est souvent remportée par des sprinteurs et des puncheurs. Fun fact : avec 298 kilomètres, c’est la plus longue des courses sur une seule journée.
03
Le Tour des Flandres
Avec le Tour des Flandres, il est temps de dire au revoir aux températures méditerranéennes et aux panoramas sur la mer de Ligurie. En Belgique, les coureurs peuvent profiter des délicieux pavés et des nombreuses montées abruptes pour faire parler l’attaque et la stratégie. C’est tout simplement l’une des courses les plus spectaculaires chaque année. Fun fact : elle est si imprévisible qu’aucun coureur n’a réussi à la gagner plus de trois fois (on est loin d’un Nadal à Roland-Garros).
04
Le Paris-Roubaix
En tant que Français, nous avons tous déjà entendu parler du Paris-Roubaix. Surnommé La Reine des Classiques ou l’Enfer du Nord (c’est au choix), avec ses énormes pavés, le Paris-Roubaix est (de loin) la course la plus compliquée physiquement. En bonus : les coureurs terminent fréquemment couverts de boue, il faut donc plus qu’un gros physique pour passer la ligne. Mathieu van der Poel, monstrueux en cyclo-cross, sur route et en VTT, a gagné les trois dernières éditions (sa polyvalence y est pour quelque chose).
05
Liège-Bastogne-Liège
Retour en Belgique pour la Doyenne, Liège-Bastogne-Liège, qui date tout de même de 1894. Avec ses côtes, elle tourne souvent à l’avantage des grimpeurs, contrairement aux Monuments précédents. Entre 2020 à 2023, Primož Roglič (1) et Remco Evenepoel (2) ont gagné la course.
Le Tour de Lombardie
Enfin, le Tour de Lombardie est l’unique Monument à se dérouler en fin de saison. Comme Liège-Bastogne-Liège, elle fait la part belle aux amateurs de montées. Elle se déroule autour du lac de Côme. L’année dernière, pour la 5e année consécutive, c’est Tadej Pogačar, suivi par Remco Evenepoel, qui l’a emporté. Il serait peut-être temps de renverser l’ordre établi…
Rendez-vous le 28 février pour commencer à suivre toutes ces épreuves passionnantes, affublé d’un maillot Red Bull - BORA - hansgrohe, ou de celui de votre choix (restons fair play).